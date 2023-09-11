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Названы результаты, с которыми Томенко победил на выборах губернатора Алтайского края

Обработано 100% бюллетеней

11 сентября 2023, 10:47, ИА Амител

Виктор Томенко/ Фото: Антон Червяков
Виктор Томенко/ Фото: Антон Червяков

Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала результаты голосования на выборах губернатора Алтайского края после обработки 100% бюллетеней.

Действующий губернатор Виктор Томенко набрал 76,16% голосов, за него проголосовали 417 068 человек.

На втором месте Евгения Боровикова от "Справедливой России – За правду" – она получила 9,46% голосов (51 798 человек).

На третьем месте Сергей Булаев от ЛДПР – он набрал 7,96% голосов (43 570 человек).

Четвертое место занял Сергей Малинкович от "Коммунистов России" – он получил 4,17% голосов (22 812 человек).

Изображение: cikrf.ru
Виктор Томенко выборы губернатора Алтайского края
Читайте также в сюжете: Выборы губернатора Алтайского края - 2023

Комментарии 9

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Гость

10:57:13 11-09-2023

Молодец, В. Томенко, ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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горожанка

11:01:51 11-09-2023

Я голосовала за Булаева)))

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Гость

11:29:10 11-09-2023

Ой ну кто бы сомневался...потому и не ходил, смысл.

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Гость

11:38:05 11-09-2023

Боюсь больше не увижу предложений от Булаева

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пглб

11:47:38 11-09-2023

Кто бы сомневался...

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политик

12:04:36 11-09-2023

очень удивил результат Боровиковой.

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житель края

12:09:34 11-09-2023

Эти люди реально верили в успех??? А если бы кого-нибудь из них выбрали? Вот перпугались бы

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Элен без ребят

13:16:26 11-09-2023

ну Томенко же не испугался

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Гость

14:35:57 11-09-2023

специально говорят, что ходить не надо, а люди пассивные

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