Названы результаты, с которыми Томенко победил на выборах губернатора Алтайского края
Обработано 100% бюллетеней
11 сентября 2023, 10:47, ИА Амител
Виктор Томенко/ Фото: Антон Червяков
Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала результаты голосования на выборах губернатора Алтайского края после обработки 100% бюллетеней.
Действующий губернатор Виктор Томенко набрал 76,16% голосов, за него проголосовали 417 068 человек.
На втором месте Евгения Боровикова от "Справедливой России – За правду" – она получила 9,46% голосов (51 798 человек).
На третьем месте Сергей Булаев от ЛДПР – он набрал 7,96% голосов (43 570 человек).
Четвертое место занял Сергей Малинкович от "Коммунистов России" – он получил 4,17% голосов (22 812 человек).
Изображение: cikrf.ru
Читайте также в сюжете: Выборы губернатора Алтайского края - 2023
10:57:13 11-09-2023
Молодец, В. Томенко, ПОЗДРАВЛЯЕМ!
11:01:51 11-09-2023
Я голосовала за Булаева)))
11:29:10 11-09-2023
Ой ну кто бы сомневался...потому и не ходил, смысл.
11:38:05 11-09-2023
Боюсь больше не увижу предложений от Булаева
11:47:38 11-09-2023
Кто бы сомневался...
12:04:36 11-09-2023
очень удивил результат Боровиковой.
12:09:34 11-09-2023
Эти люди реально верили в успех??? А если бы кого-нибудь из них выбрали? Вот перпугались бы
13:16:26 11-09-2023
ну Томенко же не испугался
14:35:57 11-09-2023
специально говорят, что ходить не надо, а люди пассивные