Названы результаты, с которыми Томенко победил на выборах губернатора Алтайского края

Обработано 100% бюллетеней

11 сентября 2023, 10:47, ИА Амител

Виктор Томенко/ Фото: Антон Червяков

Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала результаты голосования на выборах губернатора Алтайского края после обработки 100% бюллетеней.

Действующий губернатор Виктор Томенко набрал 76,16% голосов, за него проголосовали 417 068 человек.

На втором месте Евгения Боровикова от "Справедливой России – За правду" – она получила 9,46% голосов (51 798 человек).

На третьем месте Сергей Булаев от ЛДПР – он набрал 7,96% голосов (43 570 человек).

Четвертое место занял Сергей Малинкович от "Коммунистов России" – он получил 4,17% голосов (22 812 человек).

Изображение: cikrf.ru