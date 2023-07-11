Названы самые медийные руководители вузов Алтайского края

Лидер июньского рейтинга по итогам подсчета сместился на третье место

11 июля 2023, 13:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Стало известно, кого из руководителей Алтайских вузов чаще всего упоминали в СМИ. Рейтинг подготовило издание "Атмосфера".

На первом месте с 12-ю упоминаниями оказался ректор АлтГТУ Андрей Марков. Он подписал договор о сотрудничестве с Гомельским университетом, а также провел встречи с генконсулом Вьетнама в Екатеринбурге Динь Ван Донгом и консулом Нгуен Ань Туаном.

Вторую строчку занял ректор Алтайского государственного аграрного университета Николай Колпаков, который принял участие в открытии карьерно-образовательного проекта и в круглом столе на тему улучшения уровня жизни в алтайских селах.

На третью строчку сместился лидер предыдущего рейтинга, ректор АлтГУ Сергей Бочаров, разделив позицию с ректором АГМУ Ириной Шереметьевой. Четвертую строчку заняла ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

Пятое место поделили руководитель Барнаульского юридического института МВД России Дмитрий Симоненко, директор Алтайского филиала РАНХиГС Игорь Панарин, президент АлтГУ Сергей Землюков.