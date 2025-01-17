Названы самые модные цвета 2025 года

Фаворитов выявили путем анализа интересов посетителей Pinterest

17 января 2025, 20:59, ИА Амител

Мода / Фото: unsplash.com /Tamara Bellis

Эксперты популярного фотохостинга Pinterest назвали самые модные цвета 2025 года. Список опубликован на сайте ресурса.

Самыми популярными цветами, которые были вдохновлены различными продуктами, стали "вишневый красный", "сливочный желтый", "аура-индиго", "зеленый укроп" и "альпийский овес". Отмечается, что выбор оттенков обусловлен трендами на самой платформе.

"Мы изучили, что ищут, сохраняют и покупают пользователи", – рассказала работница Pinterest Ксанте Уэллс.

Так, например, "вишневый красный" вдохновлен флешмобом Cherry Red Girl ("вишневая девочка"), в рамках которого блогеры демонстрировали свои вишневые наряды. По такому же принципу выбрали и "сливочный желтый", утверждает Уэллс. "Индиго также подобран неслучайно: сейчас мы наблюдаем растущую актуальность тематики космоса", – добавила она.