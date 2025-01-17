Названы самые модные цвета 2025 года
Фаворитов выявили путем анализа интересов посетителей Pinterest
17 января 2025, 20:59, ИА Амител
Эксперты популярного фотохостинга Pinterest назвали самые модные цвета 2025 года. Список опубликован на сайте ресурса.
Самыми популярными цветами, которые были вдохновлены различными продуктами, стали "вишневый красный", "сливочный желтый", "аура-индиго", "зеленый укроп" и "альпийский овес". Отмечается, что выбор оттенков обусловлен трендами на самой платформе.
"Мы изучили, что ищут, сохраняют и покупают пользователи", – рассказала работница Pinterest Ксанте Уэллс.
Так, например, "вишневый красный" вдохновлен флешмобом Cherry Red Girl ("вишневая девочка"), в рамках которого блогеры демонстрировали свои вишневые наряды. По такому же принципу выбрали и "сливочный желтый", утверждает Уэллс. "Индиго также подобран неслучайно: сейчас мы наблюдаем растущую актуальность тематики космоса", – добавила она.
11:51:42 18-01-2025
А палитра где? На словах рассказать про оттенки цветов...