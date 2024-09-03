Названы самые опасные и распространенные мошеннические схемы

Доверять "силовикам" и "сотрудникам ЦБ", если они звонят по телефону, не стоит

03 сентября 2024, 17:49, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/731237

Самыми актуальными и опасными схемами у мошенников стали звонки по телефону и посредством мессенджеров от имени якобы сотрудников правоохранительных органов и Центробанка РФ с заявлением о необходимости перевода денег на "безопасный счет". Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он отметил, что подобные схемы развиваются по двум возможным сценариям. Первый предполагает хищение личных данных и кодов из СМС для вывода денег со счетов жертвы самостоятельно, а второй – уговаривание жертвы самостоятельно отдать мошенникам средства или взять кредит. По словам Кузнецова, провоцируя людей делать это самостоятельно, злоумышленники подчеркивают, что не запрашивают никаких реквизитов, пытаясь так вызвать дополнительное доверие со стороны человека.