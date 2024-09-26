Названы самые популярные автомобили до трех миллионов рублей в России

Большинство из них оказались китайскими

26 сентября 2024, 16:17, ИА Амител

Спидометр / Фото: pxhere.com/ru/photo/815647

На портале "Авто.ру" более половины объявлений о продаже новых автомобилей приходится на ценовой диапазон от 1 до 3 миллионов рублей. В этом сегменте представлены самые востребованные модели, пишет "Прайм".

В период с января по август 2024 года доля объявлений в этом ценовом диапазоне увеличилась с 51% до 54%. При этом структура предложения изменилась: доля автомобилей отечественных брендов выросла на 24%, а китайских марок – сократилась с 81 до 73%.

Наиболее популярным типом кузова стали внедорожники, которые заняли более 61% от всех объявлений. Седаны заняли второе место с долей 23%, а универсалы – третье с долей 8%.

Анализ данных о звонках и объявлениях на "Авто.ру" в 2024 году показал, что отечественные модели заняли четыре места в топ-10 самых популярных у пользователей сервиса. Рейтинг выглядит следующим образом (в скобках указана средняя стоимость модели за восемь месяцев 2024 года):