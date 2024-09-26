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Названы самые популярные автомобили до трех миллионов рублей в России

Большинство из них оказались китайскими

26 сентября 2024, 16:17, ИА Амител

Спидометр / Фото: pxhere.com/ru/photo/815647
Спидометр / Фото: pxhere.com/ru/photo/815647

На портале "Авто.ру" более половины объявлений о продаже новых автомобилей приходится на ценовой диапазон от 1 до 3 миллионов рублей. В этом сегменте представлены самые востребованные модели, пишет "Прайм".

В период с января по август 2024 года доля объявлений в этом ценовом диапазоне увеличилась с 51% до 54%. При этом структура предложения изменилась: доля автомобилей отечественных брендов выросла на 24%, а китайских марок – сократилась с 81 до 73%.

Наиболее популярным типом кузова стали внедорожники, которые заняли более 61% от всех объявлений. Седаны заняли второе место с долей 23%, а универсалы – третье с долей 8%.

Анализ данных о звонках и объявлениях на "Авто.ру" в 2024 году показал, что отечественные модели заняли четыре места в топ-10 самых популярных у пользователей сервиса. Рейтинг выглядит следующим образом (в скобках указана средняя стоимость модели за восемь месяцев 2024 года):

  1. Omoda C5 (2,78 млн рублей).

  2. Lada Granta (1,05 млн рублей).

  3. Lada Vesta (1,68 млн рублей).

  4. Haval Jolion (2,5 млн рублей).

  5. Lada Niva Legend (1,06 млн рублей).

  6. Changan CS55Plus (2,75 млн рублей).

  7. Lada Niva Travel (1,33 млн рублей).

  8. Haval M6 (2,23 млн рублей).

  9. Omoda S5 (2,34 млн рублей).

  10. Chery Tiggo 7 Pro Max (2,88 млн рублей).

Авто

Комментарии 4

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Гость

18:20:25 26-09-2024

Лет пять назад, можно было и ролс рой купить на эти деньги. Или мерседес макларен.

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Гость

07:53:14 27-09-2024

Гость (18:20:25 26-09-2024) Лет пять назад, можно было и ролс рой купить на эти деньги. ... Да Боинг сразу…

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Гость

22:27:20 26-09-2024

лучше паджерика араба 4вд никого нету. и шабаш

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Гость

07:54:21 27-09-2024

Гость (22:27:20 26-09-2024) лучше паджерика араба 4вд никого нету. и шабаш... А паджерик негр лучше араба или хуже?

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