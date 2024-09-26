Названы самые популярные автомобили до трех миллионов рублей в России
Большинство из них оказались китайскими
26 сентября 2024, 16:17, ИА Амител
На портале "Авто.ру" более половины объявлений о продаже новых автомобилей приходится на ценовой диапазон от 1 до 3 миллионов рублей. В этом сегменте представлены самые востребованные модели, пишет "Прайм".
В период с января по август 2024 года доля объявлений в этом ценовом диапазоне увеличилась с 51% до 54%. При этом структура предложения изменилась: доля автомобилей отечественных брендов выросла на 24%, а китайских марок – сократилась с 81 до 73%.
Наиболее популярным типом кузова стали внедорожники, которые заняли более 61% от всех объявлений. Седаны заняли второе место с долей 23%, а универсалы – третье с долей 8%.
Анализ данных о звонках и объявлениях на "Авто.ру" в 2024 году показал, что отечественные модели заняли четыре места в топ-10 самых популярных у пользователей сервиса. Рейтинг выглядит следующим образом (в скобках указана средняя стоимость модели за восемь месяцев 2024 года):
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Omoda C5 (2,78 млн рублей).
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Lada Granta (1,05 млн рублей).
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Lada Vesta (1,68 млн рублей).
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Haval Jolion (2,5 млн рублей).
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Lada Niva Legend (1,06 млн рублей).
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Changan CS55Plus (2,75 млн рублей).
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Lada Niva Travel (1,33 млн рублей).
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Haval M6 (2,23 млн рублей).
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Omoda S5 (2,34 млн рублей).
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Chery Tiggo 7 Pro Max (2,88 млн рублей).
18:20:25 26-09-2024
Лет пять назад, можно было и ролс рой купить на эти деньги. Или мерседес макларен.
07:53:14 27-09-2024
Гость (18:20:25 26-09-2024) Лет пять назад, можно было и ролс рой купить на эти деньги. ... Да Боинг сразу…
22:27:20 26-09-2024
лучше паджерика араба 4вд никого нету. и шабаш
07:54:21 27-09-2024
Гость (22:27:20 26-09-2024) лучше паджерика араба 4вд никого нету. и шабаш... А паджерик негр лучше араба или хуже?