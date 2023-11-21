Названы самые популярные хобби у россиян в 2023 году
Рейтинг подготовили после анализа данных 22 миллионов пользователей "Одноклассников"
21 ноября 2023, 15:45, ИА Амител
Самыми популярными хобби у россиян в 2023 году стали мода и красота, кулинария и садоводство. Об этом сообщает "Лента".
Исследователи проанализировали данные 22 миллионов пользователей раздела "Увлечения" в "Одноклассниках", чтобы сделать такие выводы. В пятерку самых популярных хобби также вошли рукоделие и домашние животные.
Среди самых популярных хобби также автомобили и путешествия.
Аналитики отмечают, что популярность того или иного раздела меняется со временем года. Осенью, например, особенно популярна кулинария. А во второй половине года в целом люди стали чаще увлекаться мистикой и астрологией.
15:53:05 21-11-2023
мое выживать. на каком месте?
16:16:22 21-11-2023
Гость (15:53:05 21-11-2023) мое выживать. на каком месте?... это не хобби =)
16:35:47 21-11-2023
это не хобби =)... Блин(
17:13:54 21-11-2023
Гость (15:53:05 21-11-2023) мое выживать. на каком месте?... работать не пробовал/а ?
09:07:07 22-11-2023
Пиво пить тоже хобби? Это хобби постоянно набирает число своих любителей