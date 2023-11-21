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Названы самые популярные хобби у россиян в 2023 году

Рейтинг подготовили после анализа данных 22 миллионов пользователей "Одноклассников"

21 ноября 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Самыми популярными хобби у россиян в 2023 году стали мода и красота, кулинария и садоводство. Об этом сообщает "Лента".

Исследователи проанализировали данные 22 миллионов пользователей раздела "Увлечения" в "Одноклассниках", чтобы сделать такие выводы. В пятерку самых популярных хобби также вошли рукоделие и домашние животные.

Среди самых популярных хобби также автомобили и путешествия.

Аналитики отмечают, что популярность того или иного раздела меняется со временем года. Осенью, например, особенно популярна кулинария. А во второй половине года в целом люди стали чаще увлекаться мистикой и астрологией.

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Комментарии 5

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Гость

15:53:05 21-11-2023

мое выживать. на каком месте?

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Гость

16:16:22 21-11-2023

Гость (15:53:05 21-11-2023) мое выживать. на каком месте?... это не хобби =)

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Гость

16:35:47 21-11-2023

это не хобби =)... Блин(

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Гость

17:13:54 21-11-2023

Гость (15:53:05 21-11-2023) мое выживать. на каком месте?... работать не пробовал/а ?

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Гость

09:07:07 22-11-2023

Пиво пить тоже хобби? Это хобби постоянно набирает число своих любителей

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