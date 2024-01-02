Названы самые популярные и редкие имена, которые давали детям в Алтайском крае
В 2023 году на свет в регионе появились Марс, Потап, Никон, Ефим, а также Стефанида и Амилия
02 января 2024, 12:29, ИА Амител
В Алтайском краевом клиническом перинатальном центре "Дар" рассказали, какими именами называли детей в регионе в 2023 году. Согласно публикации во "ВКонтакте", всего за год в стенах роддома зарегистрировали рождение свыше двух тысяч малышей.
По информации отдела ЗАГС, девочек чаще всего называли именем Варвара, Полина и Ева. Наиболее редкими оказались Роза, Стефанида и Амилия. Мальчиков чаще называли Владимир, Михаил, Александр и Артем. В единичных случаях на свет появились Марс, Потап, Никон и Ефим.
Напомним, что ранее Алтайкрайстат сообщал, что с 2023 года в регионе родилось 15 353 ребенка. Из них мальчиков больше почти на 560 человек.
12:32:31 02-01-2024
Самые популярные имена с помощью миграционной службы в крае скоро будут Джамшут и Магрипа Харипуллаевна
12:41:53 02-01-2024
Ладно, Марс( бог войны😟), хотя, ненормально это- так называть мальчика. Но Ева? Женщина из легенды, родившая братоубийцу...
15:05:46 02-01-2024
Из деревни (12:41:53 02-01-2024) Ладно, Марс( бог войны😟), хотя, ненормально это- так называ... А ее нынешние бабы кого нарожали, за тысячи километрах в окопах, что делают?
13:28:17 02-01-2024
У дочери в классе шесть детей мигрантов, имена не произносимые!
14:21:46 02-01-2024
Роза - check, а где же Рафталия или хотя бы Твайлайт?
15:06:14 02-01-2024
Я понимаю, что родители ждут своего первенца и пытаются выразить свое восхищение и исключительность случаем рождения ребёнка. Но зачем портить жизнь дочке назвав её Даздрапенра? Ну выпрепнулись, а ребенку мучаться до 14 лет пока не сменит имя при получении паспорта. Знаю я одну Анжелику Ивановну Тараканову. О чем думали её папа и мама когда так назыали ребёнка?
23:18:44 02-01-2024
Гость (15:06:14 02-01-2024) Я понимаю, что родители ждут своего первенца и пытаются выра... Вообще-то правильно Даздраперма - Да здравствует первое мая. Но это лучше, чем Елбелдос - Ельцин белый дом свобода.
19:16:49 02-01-2024
У меня племянница Люда А. поменяла имя на Лина Ким. Многим средь молодёжи нравятся необычные имена.
22:59:38 02-01-2024
Ольга (19:16:49 02-01-2024) У меня племянница Люда А. поменяла имя на Лина Ким. Многим с... Ну Потап и Ефим нормально не хуже чем Николай или Иван
08:33:36 03-01-2024
Несколько лет назад, дали имя Повсикакий.
14:29:18 03-01-2024
Виктор (08:33:36 03-01-2024) Несколько лет назад, дали имя Повсикакий.... И как вы с этим именем живете?