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Названы самые популярные и редкие имена, которые давали детям в Алтайском крае

В 2023 году на свет в регионе появились Марс, Потап, Никон, Ефим, а также Стефанида и Амилия

02 января 2024, 12:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском краевом клиническом перинатальном центре "Дар" рассказали, какими именами называли детей в регионе в 2023 году. Согласно публикации во "ВКонтакте", всего за год в стенах роддома зарегистрировали рождение свыше двух тысяч малышей.

По информации отдела ЗАГС, девочек чаще всего называли именем Варвара, Полина и Ева. Наиболее редкими оказались Роза, Стефанида и Амилия. Мальчиков чаще называли Владимир, Михаил, Александр и Артем. В единичных случаях на свет появились Марс, Потап, Никон и Ефим.

Напомним, что ранее Алтайкрайстат сообщал, что с 2023 года в регионе родилось 15 353 ребенка. Из них мальчиков больше почти на 560 человек.

Алтайский край дети

Комментарии 11

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Гость

12:32:31 02-01-2024

Самые популярные имена с помощью миграционной службы в крае скоро будут Джамшут и Магрипа Харипуллаевна

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Из деревни

12:41:53 02-01-2024

Ладно, Марс( бог войны😟), хотя, ненормально это- так называть мальчика. Но Ева? Женщина из легенды, родившая братоубийцу...

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Гость

15:05:46 02-01-2024

Из деревни (12:41:53 02-01-2024) Ладно, Марс( бог войны😟), хотя, ненормально это- так называ... А ее нынешние бабы кого нарожали, за тысячи километрах в окопах, что делают?

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Гость

13:28:17 02-01-2024

У дочери в классе шесть детей мигрантов, имена не произносимые!

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Твайлайт Спаркл

14:21:46 02-01-2024

Роза - check, а где же Рафталия или хотя бы Твайлайт?

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Гость

15:06:14 02-01-2024

Я понимаю, что родители ждут своего первенца и пытаются выразить свое восхищение и исключительность случаем рождения ребёнка. Но зачем портить жизнь дочке назвав её Даздрапенра? Ну выпрепнулись, а ребенку мучаться до 14 лет пока не сменит имя при получении паспорта. Знаю я одну Анжелику Ивановну Тараканову. О чем думали её папа и мама когда так назыали ребёнка?

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Гость

23:18:44 02-01-2024

Гость (15:06:14 02-01-2024) Я понимаю, что родители ждут своего первенца и пытаются выра... Вообще-то правильно Даздраперма - Да здравствует первое мая. Но это лучше, чем Елбелдос - Ельцин белый дом свобода.

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Ольга

19:16:49 02-01-2024

У меня племянница Люда А. поменяла имя на Лина Ким. Многим средь молодёжи нравятся необычные имена.

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Гоша

22:59:38 02-01-2024

Ольга (19:16:49 02-01-2024) У меня племянница Люда А. поменяла имя на Лина Ким. Многим с... Ну Потап и Ефим нормально не хуже чем Николай или Иван

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Виктор

08:33:36 03-01-2024

Несколько лет назад, дали имя Повсикакий.

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Гость

14:29:18 03-01-2024

Виктор (08:33:36 03-01-2024) Несколько лет назад, дали имя Повсикакий.... И как вы с этим именем живете?

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