Названы самые популярные макароны у россиян

За последнее время список лидеров не изменился

21 апреля 2024, 18:20, ИА Амител

Макароны / Фото: pxhere.com/ru/photo/700351

Россияне продолжают есть итальянские макароны – бренды Barilla и Maltagliati. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце мая прошлого года президент Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини сообщил, что итальянский бизнес не собирается уходить из России, несмотря на давление Запада. В отчете NielsenIQ отмечается, что в розничных сетях продажи сухих макаронных изделий за 12 месяцев (до марта 2024 года включительно) замедлились в денежном и натуральном выражении.

Однако "снижение в офлайн-рознице сопровождается резким ростом онлайн-канала", куда перетекает часть продаж макаронных изделий. Их динамика в онлайн-канале росла двузначными темпами, особенно ярко – в натуральном выражении за последний год (+59,8%).

В целом в топ-5 брендов также вошли Makfa, "Шебекинские", Barilla и Maltagliati.