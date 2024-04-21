Названы самые популярные макароны у россиян
За последнее время список лидеров не изменился
21 апреля 2024, 18:20, ИА Амител
Россияне продолжают есть итальянские макароны – бренды Barilla и Maltagliati. Об этом сообщает РИА Новости.
В конце мая прошлого года президент Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини сообщил, что итальянский бизнес не собирается уходить из России, несмотря на давление Запада. В отчете NielsenIQ отмечается, что в розничных сетях продажи сухих макаронных изделий за 12 месяцев (до марта 2024 года включительно) замедлились в денежном и натуральном выражении.
Однако "снижение в офлайн-рознице сопровождается резким ростом онлайн-канала", куда перетекает часть продаж макаронных изделий. Их динамика в онлайн-канале росла двузначными темпами, особенно ярко – в натуральном выражении за последний год (+59,8%).
В целом в топ-5 брендов также вошли Makfa, "Шебекинские", Barilla и Maltagliati.
18:25:54 21-04-2024
Самые дешевые самые лучшие
19:12:46 21-04-2024
Алмак в хорошке норм. Барилла с их ценником идут лесом
21:42:25 21-04-2024
Язык сломаешь! Мальтаглиати...
11:06:35 22-04-2024
Я люблю вермишель Шебекино, хоть гарнир, хоть в суп.