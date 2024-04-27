Названы самые популярные подработки на майские праздники в Алтайском крае
Четверть россиян собираются подрабатывать на выходных
27 апреля 2024, 08:26, ИА Амител
Исследовательский центр "Зарплаты.ру" назвал наиболее популярные варианты подработок на майских праздниках в Алтайском крае. Согласно результатам, около 25% респондентов готовятся подрабатывать на выходных.
Самой популярной профессией оказался курьер – 16%. Таксистом подрабатывать собираются 7%, комплектовщиком товаров – тоже 7%. Еще по 6% набрали разнорабочий и продавец. Последующие места по популярности заняли администратор (5%), няня (4%), промоутер (2%) и догситтер/котоняня (2%). 13% респондентов заявили, что они возьмут сверхурочные на своей постоянной работе.
Большинство (42%) объяснили желание подработать стремлением подкопить денег. Еще 26% заявили, что хотят дополнительных денег из-за небольшой зарплаты на основном месте работы. Столько же хотят быстрее закрыть кредиты и отдать долги. Еще для 20% подработка нужна для материальной подстраховки, а для 12% – это хобби. Еще 17% отметили, что просто не хотят тратить впустую длительные праздники.
39% собираются заработать от 5 до 10 тысяч рублей. На сумму до 5 тысяч рублей рассчитывают 20%. Еще 25% – на 10-15 тысяч рублей, а 16% – более 15 тысяч.
08:38:22 27-04-2024
Получается около 40 % россиян курьеры таксисты и продавцы?
08:42:45 27-04-2024
Такой режим работы уже давно, года так с 2014 , а все нищие и нищие!
09:57:10 27-04-2024
"котоняня"- это что-то на богатом?
10:06:58 27-04-2024
Еще можно уборщицами/санитарками в стационары, тоже востребовано.