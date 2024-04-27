Названы самые популярные подработки на майские праздники в Алтайском крае

Четверть россиян собираются подрабатывать на выходных

27 апреля 2024, 08:26, ИА Амител

Курьерская доставка / Фото: unsplash.com

Исследовательский центр "Зарплаты.ру" назвал наиболее популярные варианты подработок на майских праздниках в Алтайском крае. Согласно результатам, около 25% респондентов готовятся подрабатывать на выходных.

Самой популярной профессией оказался курьер – 16%. Таксистом подрабатывать собираются 7%, комплектовщиком товаров – тоже 7%. Еще по 6% набрали разнорабочий и продавец. Последующие места по популярности заняли администратор (5%), няня (4%), промоутер (2%) и догситтер/котоняня (2%). 13% респондентов заявили, что они возьмут сверхурочные на своей постоянной работе.

Большинство (42%) объяснили желание подработать стремлением подкопить денег. Еще 26% заявили, что хотят дополнительных денег из-за небольшой зарплаты на основном месте работы. Столько же хотят быстрее закрыть кредиты и отдать долги. Еще для 20% подработка нужна для материальной подстраховки, а для 12% – это хобби. Еще 17% отметили, что просто не хотят тратить впустую длительные праздники.

39% собираются заработать от 5 до 10 тысяч рублей. На сумму до 5 тысяч рублей рассчитывают 20%. Еще 25% – на 10-15 тысяч рублей, а 16% – более 15 тысяч.