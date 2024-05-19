Названы самые угоняемые машины в России

Лидером в списке является самая продаваемая машина в стране

19 мая 2024, 14:20, ИА Амител

Салон машины / Фото: pxhere.com/ru/photo/100926

В списке самых угоняемых автомобилей на 2024 год лидируют Hyundai Palisade, H1, Santa Fe, Tucson и Kia Seltos. А также Lada Granta, Lada Vesta и Mercedes-Benz S-Class.

По данным Совкомбанка, самым угоняемым автомобилем России останется Lada Granta, которая также является самой продаваемой моделью в стране. Высокий уровень угоняемости этих популярных автомобилей объясняется их обилием на дорогах.

В антирейтинг также попали Toyota Camry и Land Cruiser.

"Абсолют Страхование" прогнозирует, что в 2024 году наиболее популярными марками будут Mercedes-Benz, Toyota, Hyundai и Kia.

"РЕСО-Гарантия", в свою очередь, составила список наиболее угоняемых марок: Kia, Mitsubishi, ВАЗ, Toyota и Nissan.

В целом угонщики предпочитают модели, которые пользуются высоким спросом и широко доступны, пишет carsweek.