Названы самые угоняемые машины в России
Лидером в списке является самая продаваемая машина в стране
19 мая 2024, 14:20, ИА Амител
В списке самых угоняемых автомобилей на 2024 год лидируют Hyundai Palisade, H1, Santa Fe, Tucson и Kia Seltos. А также Lada Granta, Lada Vesta и Mercedes-Benz S-Class.
По данным Совкомбанка, самым угоняемым автомобилем России останется Lada Granta, которая также является самой продаваемой моделью в стране. Высокий уровень угоняемости этих популярных автомобилей объясняется их обилием на дорогах.
В антирейтинг также попали Toyota Camry и Land Cruiser.
"Абсолют Страхование" прогнозирует, что в 2024 году наиболее популярными марками будут Mercedes-Benz, Toyota, Hyundai и Kia.
"РЕСО-Гарантия", в свою очередь, составила список наиболее угоняемых марок: Kia, Mitsubishi, ВАЗ, Toyota и Nissan.
В целом угонщики предпочитают модели, которые пользуются высоким спросом и широко доступны, пишет carsweek.
14:52:40 19-05-2024
Камри огонь
15:08:00 19-05-2024
У меня нет авто! Как я счастлив!
15:45:33 19-05-2024
Где Феррари, МакЛарен, Астон Мартин? или Россияне не ездят на этих дешевках?
17:11:33 19-05-2024
Дима (15:45:33 19-05-2024) Где Феррари, МакЛарен, Астон Мартин? или Россияне не ездят н... ты цены на запчасти видел?
20:29:26 19-05-2024
Дима (15:45:33 19-05-2024) Где Феррари, МакЛарен, Астон Мартин? или Россияне не ездят н... В каждом огороде свои дешёвки.
21:58:43 19-05-2024
Лады-то кому нафиг нужны!?...