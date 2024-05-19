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Названы самые угоняемые машины в России

Лидером в списке является самая продаваемая машина в стране

19 мая 2024, 14:20, ИА Амител

Салон машины / Фото: pxhere.com/ru/photo/100926
Салон машины / Фото: pxhere.com/ru/photo/100926

В списке самых угоняемых автомобилей на 2024 год лидируют Hyundai Palisade, H1, Santa Fe, Tucson и Kia Seltos. А также Lada Granta, Lada Vesta и Mercedes-Benz S-Class.

По данным Совкомбанка, самым угоняемым автомобилем России останется Lada Granta, которая также является самой продаваемой моделью в стране. Высокий уровень угоняемости этих популярных автомобилей объясняется их обилием на дорогах.

В антирейтинг также попали Toyota Camry и Land Cruiser.

"Абсолют Страхование" прогнозирует, что в 2024 году наиболее популярными марками будут Mercedes-Benz, Toyota, Hyundai и Kia.

"РЕСО-Гарантия", в свою очередь, составила список наиболее угоняемых марок: Kia, Mitsubishi, ВАЗ, Toyota и Nissan.

В целом угонщики предпочитают модели, которые пользуются высоким спросом и широко доступны, пишет carsweek.

Авто

Комментарии 6

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Пана

14:52:40 19-05-2024

Камри огонь

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Грыша

15:08:00 19-05-2024

У меня нет авто! Как я счастлив!

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Дима

15:45:33 19-05-2024

Где Феррари, МакЛарен, Астон Мартин? или Россияне не ездят на этих дешевках?

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Гость

17:11:33 19-05-2024

Дима (15:45:33 19-05-2024) Где Феррари, МакЛарен, Астон Мартин? или Россияне не ездят н... ты цены на запчасти видел?

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dok_CФ

20:29:26 19-05-2024

Дима (15:45:33 19-05-2024) Где Феррари, МакЛарен, Астон Мартин? или Россияне не ездят н... В каждом огороде свои дешёвки.

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Гость

21:58:43 19-05-2024

Лады-то кому нафиг нужны!?...

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