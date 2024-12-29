Названы самые высокооплачиваемые вакансии с зарплатой от 100 тысяч в Алтайском крае

Водителю-курьеру готовы предложить до 182 тысяч, водителю такси с личным авто – 150 тысяч

29 декабря 2024, 12:15, ИА Амител

Купюры / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Исследовательский центр "Зарплаты.ру" проанализировал вакансии, размещенные на сервисе в Алтайском крае, и составил рейтинг высокодоходных предложений. В топ попали специалисты с зарплатами от 100 до 182 тысяч рублей. Самую большую зарплату предлагает сеть "Пятерочка" своему будущему водителю-курьеру: она может достигать 182 тысяч рублей. За эти деньги нужно будет быстро доставлять заказы из магазинов до двери покупателя, но при этом не нарушая правила. Среди требований – личный автомобиль.

Рабочий на железной дороге сможет заработать до 170 тысяч рублей. В обязанности сотрудника входят монтаж, демонтаж и ремонт конструкций, выполнение работ по текущему содержанию железнодорожного пути, погрузка, выгрузка и укладка шпал, рельсов и брусьев с использованием технических средств. Характер работы разъездной по Западно-Сибирской железной дороге. Проживать предстоит в комфортабельных вагонах с баней и трехразовым питанием.

До 150 тысяч готовы предложить Flutter-разработчику. Программисту предстоит трудиться над кроссплатформенными проектами, поддерживать работу текущего мобильного приложения, а также создавать новые. Специалист должен уметь разбираться в чужом коде. Работодатель готов предложить разработчику удаленный формат работы.

"Сибэнергомаш – БКЗ" ищет токаря на зарплату до 150 тысяч. Он будет работать на токарно-винторезном станке. Важно уметь читать чертежи. На территории предприятия есть столовая, где сотрудника готовы бесплатно кормить.

Водителю такси с личным автомобилем готовы предложить заработок до 150 тысяч рублей. Он может перевозить пассажиров либо небольшие грузы в салоне или багажнике, доставлять посылки. Работодатель в вакансии предупреждает: заказов много.

От 100 тысяч будет зарабатывать аналитик в отделе маркетинга. Специалисту предстоит анализировать показатели деятельности компании и рынок, проводить маркетинговые исследования, участвовать в формировании продукта, заниматься разработкой единой бизнес-модели проектов и стратегии продаж.