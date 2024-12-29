Названы самые высокооплачиваемые вакансии с зарплатой от 100 тысяч в Алтайском крае
Водителю-курьеру готовы предложить до 182 тысяч, водителю такси с личным авто – 150 тысяч
29 декабря 2024, 12:15, ИА Амител
Исследовательский центр "Зарплаты.ру" проанализировал вакансии, размещенные на сервисе в Алтайском крае, и составил рейтинг высокодоходных предложений. В топ попали специалисты с зарплатами от 100 до 182 тысяч рублей. Самую большую зарплату предлагает сеть "Пятерочка" своему будущему водителю-курьеру: она может достигать 182 тысяч рублей. За эти деньги нужно будет быстро доставлять заказы из магазинов до двери покупателя, но при этом не нарушая правила. Среди требований – личный автомобиль.
Рабочий на железной дороге сможет заработать до 170 тысяч рублей. В обязанности сотрудника входят монтаж, демонтаж и ремонт конструкций, выполнение работ по текущему содержанию железнодорожного пути, погрузка, выгрузка и укладка шпал, рельсов и брусьев с использованием технических средств. Характер работы разъездной по Западно-Сибирской железной дороге. Проживать предстоит в комфортабельных вагонах с баней и трехразовым питанием.
До 150 тысяч готовы предложить Flutter-разработчику. Программисту предстоит трудиться над кроссплатформенными проектами, поддерживать работу текущего мобильного приложения, а также создавать новые. Специалист должен уметь разбираться в чужом коде. Работодатель готов предложить разработчику удаленный формат работы.
"Сибэнергомаш – БКЗ" ищет токаря на зарплату до 150 тысяч. Он будет работать на токарно-винторезном станке. Важно уметь читать чертежи. На территории предприятия есть столовая, где сотрудника готовы бесплатно кормить.
Водителю такси с личным автомобилем готовы предложить заработок до 150 тысяч рублей. Он может перевозить пассажиров либо небольшие грузы в салоне или багажнике, доставлять посылки. Работодатель в вакансии предупреждает: заказов много.
От 100 тысяч будет зарабатывать аналитик в отделе маркетинга. Специалисту предстоит анализировать показатели деятельности компании и рынок, проводить маркетинговые исследования, участвовать в формировании продукта, заниматься разработкой единой бизнес-модели проектов и стратегии продаж.
12:32:56 29-12-2024
В таком аду и 100 тысяч не захочешь.
12:51:55 29-12-2024
Но 99 и 9 процентов вакансий в АК с предлагаемой ЗП намного ниже)
15:34:13 29-12-2024
На жд в пч адский труд. Дома не жить.
16:46:25 29-12-2024
Ага, курьер, конечно, поднимет 180тыс, работая 30 дней по 16 часов в сутки, а потом сдохнет 8-)
16:38:53 30-12-2024
Гость (16:46:25 29-12-2024) Ага, курьер, конечно, поднимет 180тыс, работая 30 дней по 16... инвалид к 30 годам - сердце, аорта, позвоночник, суставы коленные и пр. Наихудшая работа, как бурлаки на Волге, дада
19:01:31 29-12-2024
20 к тоже до 100
17:06:09 30-12-2024
Таксист на личном авто и курьер на личном авто нарисованная зп отними топливо ремонт налоги комиссию амортизацию авто и получишь в лучшем четверть от того что там написано а работать 12/6 график минимум будет