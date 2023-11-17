Названы сроки проведения ЕГЭ в 2024 году

Предусмотрено три периода — досрочный, основной и дополнительный

17 ноября 2023, 20:11, ИА Амител

ЕГЭ. Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2024 году планируется провести с 22 марта по 1 июля, следует из проекта расписания Минпросвещения РФ и Рособрнадзора. Его опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предусмотрено три периода. Досрочный пройдет с 22 марта по 12 апреля, а резервные дни завершатся 19 апреля. Основной вместе с резервными днями пройдет с 23 мая по 1 июля, а дополнительный – с 4 по 9 сентября. Все экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени.

При этом участникам ЕГЭ по математике будет запрещено пользоваться калькулятором. Единственное разрешенное дополнительное средство на экзамене – линейка.