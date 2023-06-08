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Названы возможные сроки и цели традиционного общения Путина с народом

Выбор даты прямой линии зависит от ситуации в зоне СВО и решения президента пойти на новый срок

08 июня 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Прямая линия президента России Владимира Путина может состояться в ноябре-декабре 2023 года, пишет "Коммерсант".

Иcточник издания в администрации президента отметил, что выбор даты прямой линии зависит от ситуации в зоне СВО.

"Сейчас предварительно планируется провести ее в ноябре-декабре", – уточнил собеседник.

По его словам, если прямая линия пройдет в конце года, то, скорее всего, она будет посвящена предстоящим президентским выборам – будет некий "сеанс общения с избирателями".

Напомним, пока Путин официально не объявлял об участии в будущей президентской кампании. Сами выборы должны быть назначены в декабре 2023 года, а пройти – 17 марта 2024 года. 6 декабря 2017 года Путин объявил о своём решении вновь стать президентом на встрече с работниками автозавода ГАЗ.

Фото: kremlin.ru

Кремль начал подготовку к президентским выборам

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НОВОСТИПолитика
Владимир Путин Прямая линия

Комментарии 11

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горожанка

13:11:14 08-06-2023

Как же я люблю своего ПРЕЗИДЕНТА!!! Я им так горжусь!!!

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Гость

13:17:45 08-06-2023

горожанка (13:11:14 08-06-2023) Как же я люблю своего ПРЕЗИДЕНТА!!! Я им так горжусь!!!... При нем стало меньше бедных!!! Вон, ниже в статье пишут.

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Гость

13:32:51 08-06-2023

Гость (13:17:45 08-06-2023) При нем стало меньше бедных!!! Вон, ниже в статье пишут. ... Больше стали получать 200 тысяч в месяц

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Гость

19:48:04 08-06-2023

Гость (13:17:45 08-06-2023) При нем стало меньше бедных!!! Вон, ниже в статье пишут. ... При нем вообще меньше людей стало, даже с новыми гражданами

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Гость

13:18:22 08-06-2023

горожанка (13:11:14 08-06-2023) Как же я люблю своего ПРЕЗИДЕНТА!!! Я им так горжусь!!!... Смешно

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Гость

13:33:33 08-06-2023

лишь бы не про вторую волну

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Гость

14:53:38 08-06-2023

Да писать про него ничего не охота, надоел.

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Гость

15:37:15 08-06-2023

Гость (14:53:38 08-06-2023) Да писать про него ничего не охота, надоел.... ага, особенно укронацистам и их западным хозяевам

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Гость

19:24:56 08-06-2023

Гость (15:37:15 08-06-2023) ага, особенно укронацистам и их западным хозяевам... пенсионный возраст нам тоже укронацисты подняли?

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Гость

18:33:18 08-06-2023

Вот тут вот обманули,тут снова обманули,а здесь мы попали в переплёт.Голосуйте сердцем!

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Горький

20:33:15 08-06-2023

"Выбор даты прямой линии зависит от ситуации в зоне СВО " - вот это вы правильно сказали! Всегда так было. Когда все плохо он отсиживается, а как что-то положительное случится сразу же появляется на экранах. Последний пример - только после взятия Бахмута сразу же вылез, сейчас непонятно что в приграничье происходит и ему сказать нечего.

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