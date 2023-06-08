Названы возможные сроки и цели традиционного общения Путина с народом

Выбор даты прямой линии зависит от ситуации в зоне СВО и решения президента пойти на новый срок

08 июня 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Прямая линия президента России Владимира Путина может состояться в ноябре-декабре 2023 года, пишет "Коммерсант".

Иcточник издания в администрации президента отметил, что выбор даты прямой линии зависит от ситуации в зоне СВО.

"Сейчас предварительно планируется провести ее в ноябре-декабре", – уточнил собеседник.

По его словам, если прямая линия пройдет в конце года, то, скорее всего, она будет посвящена предстоящим президентским выборам – будет некий "сеанс общения с избирателями".

Напомним, пока Путин официально не объявлял об участии в будущей президентской кампании. Сами выборы должны быть назначены в декабре 2023 года, а пройти – 17 марта 2024 года. 6 декабря 2017 года Путин объявил о своём решении вновь стать президентом на встрече с работниками автозавода ГАЗ.