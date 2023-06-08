Названы возможные сроки и цели традиционного общения Путина с народом
Выбор даты прямой линии зависит от ситуации в зоне СВО и решения президента пойти на новый срок
08 июня 2023, 13:01, ИА Амител
Прямая линия президента России Владимира Путина может состояться в ноябре-декабре 2023 года, пишет "Коммерсант".
Иcточник издания в администрации президента отметил, что выбор даты прямой линии зависит от ситуации в зоне СВО.
"Сейчас предварительно планируется провести ее в ноябре-декабре", – уточнил собеседник.
По его словам, если прямая линия пройдет в конце года, то, скорее всего, она будет посвящена предстоящим президентским выборам – будет некий "сеанс общения с избирателями".
Напомним, пока Путин официально не объявлял об участии в будущей президентской кампании. Сами выборы должны быть назначены в декабре 2023 года, а пройти – 17 марта 2024 года. 6 декабря 2017 года Путин объявил о своём решении вновь стать президентом на встрече с работниками автозавода ГАЗ.
13:11:14 08-06-2023
Как же я люблю своего ПРЕЗИДЕНТА!!! Я им так горжусь!!!
13:17:45 08-06-2023
горожанка (13:11:14 08-06-2023) Как же я люблю своего ПРЕЗИДЕНТА!!! Я им так горжусь!!!... При нем стало меньше бедных!!! Вон, ниже в статье пишут.
13:32:51 08-06-2023
Гость (13:17:45 08-06-2023) При нем стало меньше бедных!!! Вон, ниже в статье пишут. ... Больше стали получать 200 тысяч в месяц
19:48:04 08-06-2023
Гость (13:17:45 08-06-2023) При нем стало меньше бедных!!! Вон, ниже в статье пишут. ... При нем вообще меньше людей стало, даже с новыми гражданами
13:18:22 08-06-2023
горожанка (13:11:14 08-06-2023) Как же я люблю своего ПРЕЗИДЕНТА!!! Я им так горжусь!!!... Смешно
13:33:33 08-06-2023
лишь бы не про вторую волну
14:53:38 08-06-2023
Да писать про него ничего не охота, надоел.
15:37:15 08-06-2023
Гость (14:53:38 08-06-2023) Да писать про него ничего не охота, надоел.... ага, особенно укронацистам и их западным хозяевам
19:24:56 08-06-2023
Гость (15:37:15 08-06-2023) ага, особенно укронацистам и их западным хозяевам... пенсионный возраст нам тоже укронацисты подняли?
18:33:18 08-06-2023
Вот тут вот обманули,тут снова обманули,а здесь мы попали в переплёт.Голосуйте сердцем!
20:33:15 08-06-2023
"Выбор даты прямой линии зависит от ситуации в зоне СВО " - вот это вы правильно сказали! Всегда так было. Когда все плохо он отсиживается, а как что-то положительное случится сразу же появляется на экранах. Последний пример - только после взятия Бахмута сразу же вылез, сейчас непонятно что в приграничье происходит и ему сказать нечего.