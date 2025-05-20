Не банальные кадры. Шесть идей, как сделать летнюю фотосессию незабываемой

Запасайтесь лимонами и простынями

20 мая 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFG55dHJ

Фотосессия с лимонами / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Летняя фотосессия на открытом воздухе – это всегда красиво. Но еще красивее, когда есть интересная идея. Собрали для вас несколько креативных идей и советов.

Советы

Каждому, кто хочет знать, как сделать красивые фото летом, стоит помнить о базовых правилах:

контролируйте свет – поймайте идеальное время для съемки, например, за час до заката;

выбирайте одежду и аксессуары из натуральных материалов, нанесите естественный макияж. Идеальный вариант – летнее платье с кружевом и соломенная шляпа;

обрабатывайте снимки в специальных программах. Например, в "ФотоМАСТЕРе" даже без опыта можно удалить дефекты штампом или заплаткой, отретушировать лицо и тело. Воспользоваться тематическими эффектами или вручную настроить глубокие тени, сделать работу более яркой и контрастной.

Идеи

Вот несколько необычных идей для фотосессии за городом:

пикник с лимонами . Собрались на пикник? Захватите с собой плед и лимоны. Украсьте ими композицию: положите в корзину или рассыпьте рядом. Яркие акценты добавят фотографии свежести, а необычный фрукт точно удивит подписчиков;

. Собрались на пикник? Захватите с собой плед и лимоны. Украсьте ими композицию: положите в корзину или рассыпьте рядом. Яркие акценты добавят фотографии свежести, а необычный фрукт точно удивит подписчиков; на фоне простыни . Белая простынь станет идеальным реквизитом. Воткните в землю палки, натяните между ними веревку и закрепите ткань прищепками. Добавьте кадру деталей: повяжите на голову платок или возьмите в руки букет из полевых цветов;

. Белая простынь станет идеальным реквизитом. Воткните в землю палки, натяните между ними веревку и закрепите ткань прищепками. Добавьте кадру деталей: повяжите на голову платок или возьмите в руки букет из полевых цветов; запустите в небо воздушного змея. Необычный замысел для семейной фотосессии летом с детьми. Игрушка точно завлечет всех участников съемки, а снимки будут наполнены искренними эмоциями. Можно сделать кадры с зажмуренными от солнца глазами и легкой улыбкой на лице. Ловите естественные эмоции и движения, позируйте в меру. Попробуйте раскрепоститься.

Идеи для фотосессии в городе:

фото на лестнице – отличный фон для стилизованной съемки. Можно попробовать разные сюжеты и образы, например, сядьте на ступеньки и держите в руках книгу;

– отличный фон для стилизованной съемки. Можно попробовать разные сюжеты и образы, например, сядьте на ступеньки и держите в руках книгу; на террасе в кафе – такие локации будто специально созданы для уютных кадров: закажите чашечку кофе с красивым десертом, покажите живые эмоции от вкусной еды и расслабленную романтику выходного дня;

– такие локации будто специально созданы для уютных кадров: закажите чашечку кофе с красивым десертом, покажите живые эмоции от вкусной еды и расслабленную романтику выходного дня; фото на рынке – смелая идея летней фотосессии на улице, которая передаст ощущение кипящей насыщенной жизни. С согласия продавца используйте товары как реквизит: сделайте изображение, как тянетесь к спелой клубнике. Или сфотографируйтесь на фоне рынка в стиле фешен. Цветовая палитра таких снимков будет яркой и красочной – идеально для передачи летнего духа.

ООО "Эймс Софтвэр"

Реклама