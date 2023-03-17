Не банк, и точка: как устроен сервис займов "Ваш инвестор"

Рассказываем, кому подходит такой вариант

17 марта 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: ООО МФК "ЦФР ВИ"

Займы под залог автотранспорта – один из надёжных и удобных инструментов быстрого получения денег. Например, через сервис "Ваш инвестор". Рассказываем, как получить там средства и кому подходит этот вариант.

"Ваш инвестор" – удобный, понятный и быстрый механизм получения финансов. За это клиенты его и выбирают. Чтобы оформить через него заём, необходимо быть владельцем транспортного средства – легкого или грузового автомобиля, спецтехники, а в некоторых случаях в залог принимают водный и мототранспорт.

Этот вид кредитования подходит тем, кому срочно нужны деньги. И при этом нет времени и желания собирать целую кипу справок и документов, подтверждать свой доход и отчитываться о целевом использовании этих средств. Заём можно получить на абсолютно любые цели, а от момента подачи заявки до выдачи денег может пройти всего час.

Социальный и трудовой статус плательщика не играют большой роли. Подать заявку на заём под залог авто могут даже те, у кого не всё гладко с кредитной историей. Главное, в случае если заёмщиком является физическое лицо, быть старше 18 лет. И, конечно же, иметь в собственности транспортное средство.

А ещё займы под залог подходят тем, кто берёт деньги на неопределённый срок или не готов сразу выплачивать и основную сумму долга, и проценты. Удобен такой способ кредитования и когда деньги нужны на совсем короткий срок – на пару дней или, допустим, на неделю.

Вносить платежи по займу также легко. Например, через личный кабинет на сайте компании.

Компания "Ваш инвестор" – это надёжный федеральный сервис займов под залог для частных лиц и бизнеса. Компания включена в реестр микрофинансовых организаций и ведёт свою деятельность в строгом соответствии с законом и под надзором Центрального Банка Российской Федерации.

Узнайте больше о займах под залог автотранспорта на сайте.

"Ваш инвестор" – современный сервис займов под залог

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