Не бойтесь выражать свои чувства. Астропрогноз для всех знаков зодиака на 12 июля

Работа: Ваши идеи будут приняты с энтузиазмом, и вы получите признание от своих коллег.

Личная жизнь: Вы будете в центре внимания на любой вечеринке или семейном событии.

Финансы: Возможно, вам придется потратить больше, чем планировали.