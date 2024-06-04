Не быстро, не просто, не легко. Эксперт развеял мифы о разработке сайта

В digital-агентстве рассказали, почему сайт нужно делать

04 июня 2024, 17:14, ИА Амител erid: LjN8KFW2D

Разработка сайта. Компьютерные технологии / Фото: Freepik

В мире веб-разработки набралось уже немало мифов, которые могут ввести в заблуждение неподготовленного человека. Одни могут незначительно сказаться на результатах работы, другие же станут настоящим препятствием для команды исполнителей и камнем преткновения в процессе коммуникации с заказчиком. В чем суть основных заблуждений – рассказал руководитель группы разработки digital-агентства Zavod* Иван Томченко.

"Разработка сайта – это не только технический процесс, но и искусство, требующее определенного навыка и понимания. И я приведу несколько наиболее распространенных примеров заблуждений, которые станут понятны даже не посвященному в тему пользователю", – отмечает эксперт.

Миф первый: создание сайта – это быстро и просто

Некоторые искренне считают, что запустить сайт можно всего за пару дней, если не часов. Ведь всего-то нужно где-то что-то понажимать, и все заработает. Если бы на деле все действительно было так просто.

По факту разработка качественного веб-сайта – это сложный процесс, который требует продумывания даже самых незначительных и неочевидных на первый взгляд деталей, а не только качественного дизайна и четкого кода. Поэтому логично, что каждый этап займет время (а порой и не маленькое).

К примеру, помимо кодирования, нужно провести исследование целевой аудитории, определить цели сайта и сценарии пользовательского поведения, разработать вариации дизайн-макетов, протестировать получившуюся работу, пофиксить баги, оптимизировать сайт под мобильные устройства и поисковые системы. К тому же после запуска сайт нужно будет систематически поддерживать и обновлять.

"В идеале заложить на сайт хотя бы пару месяцев. Тогда у вас и вашей команды будет достаточно времени, чтобы получить результат, оправдывающий все ожидания: и заказчика, и конечных потребителей", – говорит руководитель группы разработки.

Миф второй: хороший дизайн – это все, что нужно

Конечно, внешний вид важен. С этим не поспоришь, ведь это первое, что видят посетители, когда переходят на страницу. Но какой бы красивой ни была картинка, если внутренняя логика сайта сложна, а сам он медленный и неудобный в использовании, то посетители быстро закроют ссылку и уйдут к более оптимизированным конкурентам.

"Запомните, юзабилити и производительность не менее важны, чем дизайн. Удобство навигации, скорость загрузки, четкая архитектура информации и оптимизация для различных устройств и браузеров – все это определяет успех сайта в глазах пользователей и поисковых систем", – обращает внимание специалист.

Миф третий: раз сайт запущен, задача выполнена

Многие предприниматели ложно считают, что после запуска веб-сайта они могут забыть о нем и переходить к другим задачам. В реальности же для корректной работы сайт требует постоянной поддержки и обновлений.

Технологии развиваются, тренды меняются, пользовательские предпочтения эволюционируют. Поэтому потребности в аналитике посещаемости, обновлении контента, технической поддержке и усовершенствования функционала могут возникать на ежемесячной основе.

Миф четвертый: чем больше функций на сайте – тем лучше

Наличие фишек – хорошо, но в меру. Изобилие функций может усложнить навигацию и замедлить сайт, тем самым портя весь пользовательский опыт. Поэтому важно оставить только те элементы, которые поддерживают основные цели сайта и полезны пользователю.

Формула эффективности сайта проста. Берем за основу не количество функций, а их качество и влияние на достижение целевых показателей. Поверьте, вы удивитесь, что порой достаточно внедрить всего несколько базовых элементов, чтобы повысить конверсию.

"Эффективный сайт – это не тот, который имеет максимум функций и красивый дизайн, а тот, который предлагает оптимальное решение для роста компании", – подытоживает руководитель группы разработки digital-агентства Zavod Иван Томченко.

Digital-агентство Zavod* ("Диджитал-агентство Завод")

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