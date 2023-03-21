Не дай мозгу состариться. Пять эффективных способов тренировки памяти и внимания

Что делать для хорошей работы мозга до глубокой старости

21 марта 2023, 19:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSXrDvzn51

Исследование мозга / Фото: DCStudio / Freepik.com

Есть много возрастных заболеваний, в результате развития которых деградирует память и мышление. Одни учёные считают такие процессы неизбежными, другие уверяют, что их вполне можно отсрочить и даже полностью предотвратить. Такую точку зрения подтверждают многочисленные исследования. Чем же заниматься, чтобы мозг "работал" до глубокой старости, расскажем ниже.

Обеспечьте организму нейрогенез

Учёные доказали, что процесс образования новых нейронов зависит от уровня физической активности, поэтому один из лучших способов стимулировать собственный мозг – обеспечить организму посильную нагрузку. Это может быть любое занятие по душе: бег, ходьба, танцы, подъём по ступенькам или прочее.

Получайте больше информации

И речь идёт вовсе не о ТВ. Полезно читать книги, разгадывать кроссворды и ребусы, составлять предложения со словами, а также выполнять другие подобные "упражнения". Такие простые и доступные каждому занятия заставляют мозг трудиться, тренируют память, расширяют кругозор, делают человека более эрудированным и интересным собеседником.

Ведите здоровый образ жизни

Сбалансированное питание поддерживает нормальную работу всего организма, и мозга в том числе. При этом доказано, что поступление сахара должно быть умеренным, поскольку чрезмерное его употребление ухудшает память, мыслительные функции и способность быстро обрабатывать информацию. Вредные привычки также губительны для мозговой деятельности, поэтому с ними стоит бороться в любом возрасте.

Хорошо высыпайтесь

Для тех, кто хочет сохранить свой разум до преклонных лет, важно отправляться на отдых не позднее 21-22 часов вечера.

Старайтесь напрягать извилины

Сделать это можно разными способами. Полезна практически любая новая информация. Можно записаться на курсы и узнать что-то новое, ходить или ездить на работу по непривычному маршруту, посещать кружок по интересам, начать учить иностранный язык и т.д. А если вы предпочитаете "развиваться" в одиночестве, можно испробовать и другие методы. Например, популярная игра балда, в которой нужно составлять слова, соревнуясь с компьютером. Это может стать для вас прекрасным развлечением, которое одновременно будет тренировать мозг.

ООО "Фикси"

На правах рекламы