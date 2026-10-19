"Не хочет заканчивать войну". Трамп обвинил Зеленского в нежелании завершать конфликт с РФ

Американский президент резко охарактеризовал положение Украины

19 октября 2026, 09:34, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в нежелании завершать конфликт с Россией и предположил, что украинский лидер никогда не стремился к мирному урегулированию. При этом глава Белого дома объяснил, что не хочет усиливать давление на Москву, опасаясь сорвать переговорный процесс. Свою позицию он изложил в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, сейчас Вашингтон пытается добиться прекращения боевых действий, поэтому любые решения в отношении России необходимо принимать осторожно. Американский президент подчеркнул, что не намерен предпринимать шаги, которые могли бы оттолкнуть российскую сторону от стола переговоров и поставить под угрозу возможность заключения мирного соглашения.

Одной из причин резкой критики Зеленского стали удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Трамп заявил, что украинский лидер продолжает выбирать НПЗ в качестве целей, несмотря на последствия для мирового рынка дизельного топлива. По мнению президента США, подобные атаки отражаются в том числе на американской экономике, увеличивая расходы фермеров, животноводов и предприятий различных отраслей.

На этом фоне Трамп обратил внимание на поставки российских нефтепродуктов за рубеж. По его утверждению, Россия продолжает обеспечивать мировой рынок миллионами баррелей дизельного топлива по сравнительно низким ценам. Американский лидер считает, что эти объемы имеют значение для сдерживания дефицита и ценового давления.

Вместе с тем президент США выразил недовольство позицией Зеленского, заявив, что того не беспокоят экономические последствия ударов. Трамп также напомнил о значительной финансовой помощи, которую Украина получила от европейских государств и предыдущей американской администрации во главе с Джо Байденом.

Именно в этом контексте глава Белого дома высказал предположение, что Зеленский не хочет завершать конфликт и, возможно, никогда не ставил перед собой такой цели.

"Зеленского это не волнует. И, откровенно говоря, учитывая все деньги, которые Европа, как известно, выделяет ему, а также деньги, которые ранее выделил ему жулик Джо Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда этого не хотел", — отметил Трамп.

Американский президент также резко охарактеризовал положение Украины. Он указал на потерю территорий, гибель и ранения военнослужащих, пропавших без вести и общую тяжесть последствий боевых действий. Кроме того, Трамп заявил об утрате страной выхода к морям.