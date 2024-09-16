Не игры, а будущее. В Барнауле идет набор детей на курсы программирования и анимации

В компьютерную академию "Топ" приглашают ребят от 7 до 14 лет

16 сентября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KTCzW

Компьютерная академия "Топ" / Фото предоставлено компанией

Гаджеты стали неотъемлемой частью повседневной жизни, и дети – не исключение. Некоторые родители предпочитают минимизировать время за компьютером, опасаясь негативного влияния. Другие, наоборот, видят в IT* ключ к успеху. Конечно, пользоваться гаджетами нужно с умом, но так ли они опасны? Компьютерная академия "Топ" приглашает школьников на обучение, чтобы ребенок не просто узнал о современных технологиях, но и мог создавать их сам.

Осенью стартовало обучение в новых группах юных IT-специалистов. Академия предлагает программы для детей разных возрастов: 7-8 лет, 9-12 лет и 13-14 лет. Количество мест ограничено. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок успел присоединиться к обучению, не стоит откладывать запись.

Робот / Фото: компьютерная академия "Топ"

Компьютерную академию "Топ" стоит выбрать, потому что здесь:

опытные преподаватели – это практикующие IT-специалисты, которые имеют большой опыт работы с детьми, они помогут освоить сложные темы и научат применять полученные знания на практике;

– это практикующие IT-специалисты, которые имеют большой опыт работы с детьми, они помогут освоить сложные темы и научат применять полученные знания на практике; разнообразие курсов – академия предлагает курсы по созданию сайтов, веб-дизайну, программированию, разработке компьютерных игр, анимации и виртуальной реальности. Это не просто модные направления, а востребованные профессии, спрос на которые растет с каждым годом;

– академия предлагает курсы по созданию сайтов, веб-дизайну, программированию, разработке компьютерных игр, анимации и виртуальной реальности. Это не просто модные направления, а востребованные профессии, спрос на которые растет с каждым годом; перспективны на будущее – в IT-индустрии постоянно появляются новые интересные направления, такие как 3Д-моделирование, принтинг, робототехника, облачные технологии и дополненная реальность. В компьютерной академии "Топ" этому всему обучают;

– в IT-индустрии постоянно появляются новые интересные направления, такие как 3Д-моделирование, принтинг, робототехника, облачные технологии и дополненная реальность. В компьютерной академии "Топ" этому всему обучают; развитие интеллектуального потенциала – обучение в академии поможет развить интеллектуальный потенциал ребенка. Полученные знания и навыки будут полезны не только в будущей профессии, но и в учебе по другим предметам.

Записаться на собеседование и пробный урок можно по телефону +7 (3852) 72-14-10 или на сайте .

Компьютерная академия "ТОП"

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

Ватсап: + 7 906-966-5347

Сайт*IT ("АйТи").

АНО ДПО "Академия ТОП" филиал Академия ТОП Барнаул"

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