Не мёдом намазано. Почему на Алтае массово гибнут пчёлы и как решить эту проблему?
Пасечники говорят, что крестьяне должны отказаться от обработки полей вблизи населённых пунктов опасными пестицидами
04 апреля 2023, 06:15, Ирина Киселева
Ежегодно в России из-за обработки полей ядохимикатами массово гибнут пчёлы. В 2022 году, по официальным данным, только в Алтайском крае было зафиксировано более 60 таких случаев в 16 районах. Проверки Россельхознадзора показали, что между пчеловодами и аграриями не выстроена коммуникация: одни не сообщают о месторасположении пасек, вторые не предупреждают о предстоящих протравах или делают это с нарушениями. В итоге решать конфликты приходится уже в суде. Депутаты АКЗС, кажется, нашли способ, как всё исправить, и уже отправили свои предложения в Госдуму. Но пчеловоды говорят, что такие полумеры не помогут, так как корень проблемы значительно глубже. Разобраться в ней попробовал amic.ru.
Несладкие судебные разбирательства
Действующая редакция закона о пчеловодстве обязывает сельхозтоваропроизводителей уведомлять население о предстоящей обработке полей пестицидами и агрохимикатами минимум за три дня до начала работ. Делать это необходимо через СМИ. В районных газетах ещё в начале сезона выходят соответствующие объявления, однако никаких конкретных дат в них нет. Аграрии лишь сообщают, что протравы пройдут в период с мая по август, рассказывает председатель краевого кооператива "Алтай – медовый край" Юрий Богуславский.
"Не указывают, ни на каких полях пройдут обработки, ни даты проведения работ. Можно только гадать на кофейной гуще, когда именно, где и сколько раз за лето это случится. Получается, что на всё лето пчеловоду нужно закрыть ульи. А это просто невозможно, насекомые погибнут. А если вовремя не закрыть или не перевезти пчёл от мест обработки полей, насекомые погибнут из-за опасных пестицидов", – говорит Богуславский.
В такую ситуацию летом 2022 года попал пчеловод из Косихинского района Алексей Афонин. Из-за протравки рапсовых полей у него погибло более 250 пчелосемей. Экспертиза установила, что следы лямбда-цигалотрина были и в зелёной массе обработанных посевов, и в погибших насекомых.
Объявление в газете о планируемых хозяйством обработках действительно было, но в нём не указали ни конкретное место, ни название препарата, ни сроки ограничения пребывания населения вблизи таких полей, говорит пчеловод.
"Я работаю официально. У меня есть паспорт пасеки, ветеринарное свидетельство. По соседству с полями фермерского хозяйства Николая Чернышёва мои ульи стояли несколько лет. Он об этом знал прекрасно. Можно было позвонить, можно было просто написать в нашу группу в WhatsApp „Пчеловод+фермер“ и предупредить о протравах, но нет. Во время обработки даже не выставили информационные щиты. В итоге я потерял всё, а ведь это было дело всей моей жизни", – рассказывает Алексей Афонин.
Но мужчина не опустил руки: залез в долги, чтобы купить 110 новых пчелосемей и начал с нуля. Всё лето он занимался восстановлением пасеки. А параллельно шли судебные разбирательства с "соседом", которые завершились только 20 марта 2023 года. Афонин выиграл дело. Иск о возмещении вреда и компенсации упущенной выгоды на несколько миллионов рублей в первой инстанции суд удовлетворил в полном объёме.
"Этой весной у нас в районе уже прошло собрание фермеров и пчеловодов, но на него явились только представители двух хозяйств – нормальные мужики, которые всегда шли на контакт с пасечниками. А те, кто беспредельничают, мероприятие снова проигнорировали. Я вижу только один выход: в этом году пасеку буду размещать как можно дальше от рапса. Его как травили, так и будут травить", – констатирует Алексей Афонин.
Всего в 2022 году в Алтайском крае произошло более 60 случаев массовой гибели пчёл в 16 районах. Региональный Россельхознадзор провёл проверки и выяснил, что чаще всего это было связано с нарушением регламента при применении пестицидов. Оповещение населения о планируемых обработках было несвоевременным и неполным. Кроме того, средства защиты от вредителей распыляли с превышением дозировки и делали это днём, что по закону о пчеловодстве запрещено. В итоге было возбуждено 19 административных дел, вынесли 26 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.
Что предлагают алтайские депутаты?
В скором времени ситуация должна измениться в лучшую сторону, уверен председатель аграрного комитета АКЗС Сергей Серов. Сейчас в 16-ю статью ФЗ "О пчеловодстве в РФ" вносят поправки. 21 марта Госдума уже одобрила в первом чтении корректировку, которая обяжет аграриев оповещать пчеловодов в конкретные сроки: не ранее чем за десять и не позднее чем за три дня до проведения работ с применением пестицидов и агрохимикатов. Информацию необходимо довести до всех жителей населённых пунктов, расположенных на расстоянии до 7 км от запланированных к обработке земельных участков, через СМИ: радио, печатные органы, электронные и другие средства связи и коммуникации.
Но этого недостаточно, подчёркивает депутат. Ко второму чтению аграрный комитет АКЗС отправил ещё несколько предложений в нижнюю палату Федерального собрания. В частности, депутаты предлагают сделать оповещение пчеловодов о химобработке полей автоматическим.
"Оповещать пчеловодов можно также через государственные и региональные информационные системы, такие как РЕСПАК и „Сатурн“. Первую фермеры используют для дистанционной подачи документов на субсидии. Во второй содержится информация об обращении и применении пестицидов и агрохимикатов. Сейчас наш Минсельхоз прорабатывает вопрос, чтобы после размещения на РЕСПАКе объявление автоматически размещалось и в краевых СМИ, например, в „Алтайской правде”", – говорит Серов.
Вторая поправка алтайских депутатов должна обязать всех пчеловодов письменно уведомлять сельхозтоваропроизводителя о месте размещения своей пасеки. Сергей Серов отмечает, что аграрии могут просто не знать о том, что вблизи его полей в каком-то логу стоят ульи. Крестьяне проводят обработку полей от вредителей, а потом выясняется, что на них подали в суд из-за гибели пчёл.
"Есть „партизаны”, которые ставят ульи, где им вздумается. А затем подают в суды и выигрывают, зарабатывая на этом деньги. Естественно, аграрии их не уведомляли, так как даже не знали, что в каком-то из околков появились „соседи”. Поправка об обязательном уведомлении о месторасположении пасеки должна свести на нет такие случаи", – рассказывает Серов.
Что об этом думают пчеловоды?
Автоматическое оповещение о предстоящих протравах председатель межрегиональной общественной организации "Пчеловоды Алтая" Евгений Балашов считает полумерой. Он подчёркивает, что это лишь констатация факта, что какой-то крестьянин применит опасный препарат. По официальной статистике Минсельхоза РФ, 90% пасек находятся в личном подсобном хозяйстве – они стационарные и размещены в черте населённых пунктов. А значит, вывезти на безопасное расстояние их невозможно.
"Держит дедушка на своём участке 20 ульев. У него в принципе нет возможности перевезти куда-то свою пасеку, чтобы спасти её от воздействия высокотоксичных пестицидов. Остаётся только закрывать ульи и пчёл изолировать. Но препараты первого класса опасности „выветриваются” от 7 до 14 дней. Пчела не может так долго находиться в улье. Самые массовые обработки полей и посевов проводят в июле, когда стоит жара. Если закрыть ульи, температура и влажность в них начнёт подниматься. Насекомые просто задохнутся", – объясняет Балашов.
Максимально в закрытом улье крепкая пчелосемья может выдержать двое суток, отмечает собеседник агентства. И это при условии, что на ульи установят сетчатые крышки и донья вместо обычных, разместят "домики" в тени, а у пчёл будет вода. А к этому нужно подготовиться, но о протравах пчеловоды узнают обычно за несколько часов, говорит эксперт. Тот самый дедушка с 20 ульями может успеть, а для промышленных пасек, такая как у Евгения Балашова, это практически невозможно.
"У нас 700 пчелосемей, и пасека стоит вне населённого пункта. На подготовку к протравам у нас уходит минимум четыре дня. Но о них, если повезёт, мы узнаём обычно за сутки. Культура рапс сильно подвержена влиянию паразитов, которые очень бурно развиваются. Ещё вчера не было мотылька, а сегодня всё засеяно гусеницами. Если оперативно не провести обработку, через несколько часов от поля ничего не остаётся. Поэтому крестьяне принимают решение об обработке незамедлительно – тут же заезжает „пылилка”. Это прямое нарушение. Фермеры говорят, что не могут по-другому, иначе потеряют всё. Но в итоге страдают пасечники", – поясняет Евгений.
Однако Балашов отмечает, что всё чаще пчеловоды выигрывают судебные иски и они не шуточные: ущерб оценивают в 7-10 миллионов. И для фермеров это серьёзные убытки. Но отказываться от новых обработок они не собираются. А чтобы избежать нежелательного соседства, перекапывают лесные дороги и засыпают их песком, нарушая закон, рассказывает Балашов.
Руководитель кооператива "Пасеки Сибири" Геннадий Иванов отмечает, что мера по оповещению аграриев пасечниками важная и нужная. Не хочешь попасть под протравы – извещаешь полевода и выстраиваешь с ним взаимоотношения, заключаешь договор на опыление. Крестьяне помогают перевезти пасеку, а взамен получают урожайность выше до 40%. И пчёлы целы, и все довольны, говорит Иванов.
"В прошлом году наш кооператив заключил с хозяйством в Кемеровской области договор на опыление гречихи. Прописали, чтобы рядом не было рапса. На каждом гектаре установили по две пчелосемьи, за каждую из них оплата две тысячи рублей. Отстояли месяц. Урожайность у крестьянина поднялась с 8-10 до 18-20 центнеров с гектара. Мы мёда накачали, полевод получил 20 миллионов чистой прибыли от взаимодействия с пчеловодами и до нового года со всеми рассчитался", – приводит пример взаимовыгодного сотрудничества руководитель кооператива.
Но не все крестьяне это понимают и щедро обрабатывают поля высокотоксичными препаратами. В результате естественных опылителей в степной зоне уже почти не осталось. А ведь пчёлы – это индикатор, который сигнализирует об опасности для людей, подчёркивает Геннадий Иванов.
"Химикаты вредны и людям. Гибель пчёл лишь показывает, что есть угроза, надо правильно это понимать. Все эти вещества потом попадают в почву, а затем и к нам в продуктах на стол. И оповещение в газете или по другому каналу связи от этого никак не спасёт. Решать проблему нужно иначе. Необходимо увеличивать радиус применения высокотоксичных препаратов в черте населённых пунктов", – подчёркивает Геннадий Иванов.
Эксперт объясняет, что нужно создать так называемую буферную зону минимум в семь километров от сёл. Доказано, что пчела на рапс и другие высокопродуктивные по мёду культуры свободно преодолевает такое расстояние. На этой территории обработку растений нужно вести только биопрепаратами.
В некоторых районах аграрии уже перешли на них, отказавшись от "ядохимикатов", один из таких – Новичихинский. Хозяйства ощутили экономический результат и не наносят вред экологии, говорит председатель Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан.
"Вредители гибнут, а новые уже рождаются больными – у них утрачена репродуктивная функция. При этом биота почвы сохраняется. Нет необходимости потом вносить огромное количество удобрений. Пчёлы остаются живы, за счёт этого урожайность выше. К биопрепаратам нет резистентности, а к ядохимикатам идёт привыкание. Чем чаще их крестьяне применяют, тем больше в следующий раз приходится лить. И тем сильнее идёт отравление почвы, растений и населения", – отмечает Сергей Тастан.
06:54:36 04-04-2023
Развитие сельского хозяйства — основа обеспечения продовольственной безопасности страны и одна из важных государственных задач. Пчеловодство имеет высокую значимость не только благодаря получаемой продукции пчеловодства, но и созданию возможностей естественного опыления и повышает урожайность перекрестноопыляющихся сельскохозяйственных культур до 400%, улучшая качество семян и плодов. Медоносные пчелы выполняет важнейшую функцию в экосистеме, опыляя 80% энтомофильных культур, обеспечивая существенный вклад в производство ягод, овощей, фруктов, семян растений, кормовых культур и 90% диких растений на всей планете. Недостаточное опыление приводит к существенным потерям урожаев энтомофильных культур и формированию семян низкого качества. По данным Национальной ассоциации пчеловодов, стоимость дополнительного урожая, получаемого от опыления пчелами, в десятки раз и более превышает стоимость продукции пчеловодства. Экспертами установлено, что благодаря пчелам производится треть продовольствия, потребляемого человечеством на планете.
По всей территории России, идёт массовая гибель пчёл, пчела, являясь экологическим индикатором окружающей среды, сигнализирует нам о том, что биота земли, биоразнообразие, сельхозпродукция, пищевая продукция и Человек в последствии в опасности. В Европе запретили опасные для пчёл и человека ядохимикаты, подсчитав, что ежегодный вклад опыление пчелами в экономику составляет 29 миллиардов евро, в России триллион рублей.
Сохраняя биоту и плодородие земли, опылителей и энтомофагов, получая стабильный качественный урожай сельхозпродукции по экологическим и в перспективе по органическим стандартам, мы в первую очередь будем делать рентабельным сельское хозяйство, а самое главное производить качественную и безопасную пищевую продукцию, обеспечивая национальную и продовольственную безопасность человеческого потенциала, охраны здоровья, достойного качества жизни и благосостояния граждан России!
06:55:35 04-04-2023
На кону не только жизнеспособность экосистемы, но и здоровье человека. Ядохимикаты, уничтожают полезные вирусы и бактерии в природе так и микрофлору в организме человека, ввиде полезных бактерий! Сколько микроорганизмов в теле человека? Наш организм состоит из бесчисленного количества клеток, но на самом деле не все из них непосредственно сам человек. По сути, больше половины того, что мы называем собой, это микроорганизмы, которые находятся внутри и на поверхности нашего тела. Среднестатистический человек становится домом для сорока триллионов микроорганизмов, хотя собственных клеток у него всего тридцать триллионов. 99% в организме человека микроорганизмы и 1%, это Я.
Согласно Конституции РФ, человек, его права являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Массачусетский технологический институт (MIT) пришел к выводу, к 2025 году каждый второй ребенок, рожденный на Земле, будет аутистом.
• Химические продукты питания порождают порочный круг болезней и биологической неполноценности рациона, что особенно затрагивает здоровье детей грудного и раннего возраста, лиц пожилого возраста и больных.
• Только 12% детей в нашей стране полностью здоровы (данные
Роспотребнадзора).
• 40% болезней пищевого происхождения приходится на долю детей до 5 лет, что ежегодно уносит тысячи жизней.
• Более 50% школьников имеют хронические заболевания.
• Микронуклиентная недостаточность и сочетанный дефицит витаминов у 25% детей.
• За последние 10 лет на 10–40% увеличилась заболеваемость населения
алиментарно-зависимыми болезнями– онкология, Альцгеймера, Паркинсона, аутизм, аллергия, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, аллергии, анемии, ожирение (данные Росстата).
Жители, занимающиеся личным подсобным хозяйством, в том числе и пчеловодством в населённых пунктах поставлены в неравноправные условия с сельхозтоваропроизводителями, занимающихся растениеводством для которых нормативными актами закреплено применение средств защиты
растений 1-2 класса (ядохимикатами) наземными средствами на расстояние 300 метров и воздушными средствами на расстояние 5 км от населённых пунктов, что нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду, причиняет вред здоровью и имуществу граждан. Ядохимикаты, очень просто заменить нулевыми современными агротехнологиями обработки почвы – севооборотом, биопрепаратами, энтомофагами и интегрированной системой защиты культур от вредителей, болезней и сорняков.
07:02:15 04-04-2023
"Сейчас наш Минсельхоз прорабатывает вопрос, чтобы после размещения на РЕСПАКе объявление автоматически размещалось и в краевых СМИ, например, в „Алтайской правде”", – говорит Серов.
Из века цифровизации, назад к пещерному человеку, газетой измерять расстояние до границ обработки или бюджет бюджетного учреждения необходимо пополнить?
12:39:12 04-04-2023
Почему не запрещаются высокотоксичными ядохимикаты? Ведь и людей травят тоже.
14:08:53 04-04-2023
Гость, в работе, есть уже указ президента
14:22:59 04-04-2023
интересно, а депутаты сам смогут газетой измерить расстояние до границы обработки?
15:21:09 04-04-2023
Человечество вымрет от голода сразу после гибели последней пчелы. Растения перестанут плодоносить. Все сразу и навсегда - Альберт Энштейн