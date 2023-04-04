Не мёдом намазано. Почему на Алтае массово гибнут пчёлы и как решить эту проблему?

Пасечники говорят, что крестьяне должны отказаться от обработки полей вблизи населённых пунктов опасными пестицидами

04 апреля 2023, 06:15, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com / amic.ru

Ежегодно в России из-за обработки полей ядохимикатами массово гибнут пчёлы. В 2022 году, по официальным данным, только в Алтайском крае было зафиксировано более 60 таких случаев в 16 районах. Проверки Россельхознадзора показали, что между пчеловодами и аграриями не выстроена коммуникация: одни не сообщают о месторасположении пасек, вторые не предупреждают о предстоящих протравах или делают это с нарушениями. В итоге решать конфликты приходится уже в суде. Депутаты АКЗС, кажется, нашли способ, как всё исправить, и уже отправили свои предложения в Госдуму. Но пчеловоды говорят, что такие полумеры не помогут, так как корень проблемы значительно глубже. Разобраться в ней попробовал amic.ru.

Несладкие судебные разбирательства

Действующая редакция закона о пчеловодстве обязывает сельхозтоваропроизводителей уведомлять население о предстоящей обработке полей пестицидами и агрохимикатами минимум за три дня до начала работ. Делать это необходимо через СМИ. В районных газетах ещё в начале сезона выходят соответствующие объявления, однако никаких конкретных дат в них нет. Аграрии лишь сообщают, что протравы пройдут в период с мая по август, рассказывает председатель краевого кооператива "Алтай – медовый край" Юрий Богуславский.

"Не указывают, ни на каких полях пройдут обработки, ни даты проведения работ. Можно только гадать на кофейной гуще, когда именно, где и сколько раз за лето это случится. Получается, что на всё лето пчеловоду нужно закрыть ульи. А это просто невозможно, насекомые погибнут. А если вовремя не закрыть или не перевезти пчёл от мест обработки полей, насекомые погибнут из-за опасных пестицидов", – говорит Богуславский.

В такую ситуацию летом 2022 года попал пчеловод из Косихинского района Алексей Афонин. Из-за протравки рапсовых полей у него погибло более 250 пчелосемей. Экспертиза установила, что следы лямбда-цигалотрина были и в зелёной массе обработанных посевов, и в погибших насекомых.

Объявление в газете о планируемых хозяйством обработках действительно было, но в нём не указали ни конкретное место, ни название препарата, ни сроки ограничения пребывания населения вблизи таких полей, говорит пчеловод.

"Я работаю официально. У меня есть паспорт пасеки, ветеринарное свидетельство. По соседству с полями фермерского хозяйства Николая Чернышёва мои ульи стояли несколько лет. Он об этом знал прекрасно. Можно было позвонить, можно было просто написать в нашу группу в WhatsApp „Пчеловод+фермер“ и предупредить о протравах, но нет. Во время обработки даже не выставили информационные щиты. В итоге я потерял всё, а ведь это было дело всей моей жизни", – рассказывает Алексей Афонин.

Но мужчина не опустил руки: залез в долги, чтобы купить 110 новых пчелосемей и начал с нуля. Всё лето он занимался восстановлением пасеки. А параллельно шли судебные разбирательства с "соседом", которые завершились только 20 марта 2023 года. Афонин выиграл дело. Иск о возмещении вреда и компенсации упущенной выгоды на несколько миллионов рублей в первой инстанции суд удовлетворил в полном объёме.

"Этой весной у нас в районе уже прошло собрание фермеров и пчеловодов, но на него явились только представители двух хозяйств – нормальные мужики, которые всегда шли на контакт с пасечниками. А те, кто беспредельничают, мероприятие снова проигнорировали. Я вижу только один выход: в этом году пасеку буду размещать как можно дальше от рапса. Его как травили, так и будут травить", – констатирует Алексей Афонин.

Всего в 2022 году в Алтайском крае произошло более 60 случаев массовой гибели пчёл в 16 районах. Региональный Россельхознадзор провёл проверки и выяснил, что чаще всего это было связано с нарушением регламента при применении пестицидов. Оповещение населения о планируемых обработках было несвоевременным и неполным. Кроме того, средства защиты от вредителей распыляли с превышением дозировки и делали это днём, что по закону о пчеловодстве запрещено. В итоге было возбуждено 19 административных дел, вынесли 26 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

Что предлагают алтайские депутаты?

В скором времени ситуация должна измениться в лучшую сторону, уверен председатель аграрного комитета АКЗС Сергей Серов. Сейчас в 16-ю статью ФЗ "О пчеловодстве в РФ" вносят поправки. 21 марта Госдума уже одобрила в первом чтении корректировку, которая обяжет аграриев оповещать пчеловодов в конкретные сроки: не ранее чем за десять и не позднее чем за три дня до проведения работ с применением пестицидов и агрохимикатов. Информацию необходимо довести до всех жителей населённых пунктов, расположенных на расстоянии до 7 км от запланированных к обработке земельных участков, через СМИ: радио, печатные органы, электронные и другие средства связи и коммуникации.

Но этого недостаточно, подчёркивает депутат. Ко второму чтению аграрный комитет АКЗС отправил ещё несколько предложений в нижнюю палату Федерального собрания. В частности, депутаты предлагают сделать оповещение пчеловодов о химобработке полей автоматическим.

"Оповещать пчеловодов можно также через государственные и региональные информационные системы, такие как РЕСПАК и „Сатурн“. Первую фермеры используют для дистанционной подачи документов на субсидии. Во второй содержится информация об обращении и применении пестицидов и агрохимикатов. Сейчас наш Минсельхоз прорабатывает вопрос, чтобы после размещения на РЕСПАКе объявление автоматически размещалось и в краевых СМИ, например, в „Алтайской правде”", – говорит Серов.

Вторая поправка алтайских депутатов должна обязать всех пчеловодов письменно уведомлять сельхозтоваропроизводителя о месте размещения своей пасеки. Сергей Серов отмечает, что аграрии могут просто не знать о том, что вблизи его полей в каком-то логу стоят ульи. Крестьяне проводят обработку полей от вредителей, а потом выясняется, что на них подали в суд из-за гибели пчёл.

"Есть „партизаны”, которые ставят ульи, где им вздумается. А затем подают в суды и выигрывают, зарабатывая на этом деньги. Естественно, аграрии их не уведомляли, так как даже не знали, что в каком-то из околков появились „соседи”. Поправка об обязательном уведомлении о месторасположении пасеки должна свести на нет такие случаи", – рассказывает Серов.

Что об этом думают пчеловоды?

Автоматическое оповещение о предстоящих протравах председатель межрегиональной общественной организации "Пчеловоды Алтая" Евгений Балашов считает полумерой. Он подчёркивает, что это лишь констатация факта, что какой-то крестьянин применит опасный препарат. По официальной статистике Минсельхоза РФ, 90% пасек находятся в личном подсобном хозяйстве – они стационарные и размещены в черте населённых пунктов. А значит, вывезти на безопасное расстояние их невозможно.

"Держит дедушка на своём участке 20 ульев. У него в принципе нет возможности перевезти куда-то свою пасеку, чтобы спасти её от воздействия высокотоксичных пестицидов. Остаётся только закрывать ульи и пчёл изолировать. Но препараты первого класса опасности „выветриваются” от 7 до 14 дней. Пчела не может так долго находиться в улье. Самые массовые обработки полей и посевов проводят в июле, когда стоит жара. Если закрыть ульи, температура и влажность в них начнёт подниматься. Насекомые просто задохнутся", – объясняет Балашов.

Максимально в закрытом улье крепкая пчелосемья может выдержать двое суток, отмечает собеседник агентства. И это при условии, что на ульи установят сетчатые крышки и донья вместо обычных, разместят "домики" в тени, а у пчёл будет вода. А к этому нужно подготовиться, но о протравах пчеловоды узнают обычно за несколько часов, говорит эксперт. Тот самый дедушка с 20 ульями может успеть, а для промышленных пасек, такая как у Евгения Балашова, это практически невозможно.

"У нас 700 пчелосемей, и пасека стоит вне населённого пункта. На подготовку к протравам у нас уходит минимум четыре дня. Но о них, если повезёт, мы узнаём обычно за сутки. Культура рапс сильно подвержена влиянию паразитов, которые очень бурно развиваются. Ещё вчера не было мотылька, а сегодня всё засеяно гусеницами. Если оперативно не провести обработку, через несколько часов от поля ничего не остаётся. Поэтому крестьяне принимают решение об обработке незамедлительно – тут же заезжает „пылилка”. Это прямое нарушение. Фермеры говорят, что не могут по-другому, иначе потеряют всё. Но в итоге страдают пасечники", – поясняет Евгений.

Однако Балашов отмечает, что всё чаще пчеловоды выигрывают судебные иски и они не шуточные: ущерб оценивают в 7-10 миллионов. И для фермеров это серьёзные убытки. Но отказываться от новых обработок они не собираются. А чтобы избежать нежелательного соседства, перекапывают лесные дороги и засыпают их песком, нарушая закон, рассказывает Балашов.

Руководитель кооператива "Пасеки Сибири" Геннадий Иванов отмечает, что мера по оповещению аграриев пасечниками важная и нужная. Не хочешь попасть под протравы – извещаешь полевода и выстраиваешь с ним взаимоотношения, заключаешь договор на опыление. Крестьяне помогают перевезти пасеку, а взамен получают урожайность выше до 40%. И пчёлы целы, и все довольны, говорит Иванов.

"В прошлом году наш кооператив заключил с хозяйством в Кемеровской области договор на опыление гречихи. Прописали, чтобы рядом не было рапса. На каждом гектаре установили по две пчелосемьи, за каждую из них оплата две тысячи рублей. Отстояли месяц. Урожайность у крестьянина поднялась с 8-10 до 18-20 центнеров с гектара. Мы мёда накачали, полевод получил 20 миллионов чистой прибыли от взаимодействия с пчеловодами и до нового года со всеми рассчитался", – приводит пример взаимовыгодного сотрудничества руководитель кооператива.

Но не все крестьяне это понимают и щедро обрабатывают поля высокотоксичными препаратами. В результате естественных опылителей в степной зоне уже почти не осталось. А ведь пчёлы – это индикатор, который сигнализирует об опасности для людей, подчёркивает Геннадий Иванов.

"Химикаты вредны и людям. Гибель пчёл лишь показывает, что есть угроза, надо правильно это понимать. Все эти вещества потом попадают в почву, а затем и к нам в продуктах на стол. И оповещение в газете или по другому каналу связи от этого никак не спасёт. Решать проблему нужно иначе. Необходимо увеличивать радиус применения высокотоксичных препаратов в черте населённых пунктов", – подчёркивает Геннадий Иванов.

Эксперт объясняет, что нужно создать так называемую буферную зону минимум в семь километров от сёл. Доказано, что пчела на рапс и другие высокопродуктивные по мёду культуры свободно преодолевает такое расстояние. На этой территории обработку растений нужно вести только биопрепаратами.

В некоторых районах аграрии уже перешли на них, отказавшись от "ядохимикатов", один из таких – Новичихинский. Хозяйства ощутили экономический результат и не наносят вред экологии, говорит председатель Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан.