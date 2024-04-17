Сообщается, что Солнце очень активно на стороне, обращенной к нашей планете

17 апреля 2024, 12:00, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Фото: pxhere.com

Новая магнитная буря может накрыть планету уже 17 апреля. Об этом сообщает ряд СМИ, ссылаясь на данные разных лабораторий. Отмечается, что на стороне Солнца, обращенной к Земле, за последние сутки произошло не менее девяти вспышек. А это значит, что стоит ожидать града геоударов.

Рассказываем, будет ли магнитная буря 17 апреля, какой мощности она может достичь и как от нее защититься.

1 Будет ли магнитная буря 17 апреля 2024 года? Точно сказать невозможно. Магнитные бури – сложнопрогнозируемое явление, возникновение которых порой можно предсказать лишь за несколько часов. В прогнозе, опубликованном на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ , конкретной информации о предстоящей магнитной буре нет. Ученые лишь оценили геомагнитную обстановку, которая ожидается в этот день, и рассчитали вероятность бури.

2 Какой будет геомагнитная обстановке в этот день? Мощность геомагнитных возмущений ожидается в пределах нормы. В течение дня сила колебаний будет составлять 3 балла, иногда опускаясь до 2. Эти показатели относятся к "зеленой" зоне и считаются безопасными.

3 Какова вероятность магнитной бури 17 апреля? Ученые оценивают вероятность возникновения магнитной бури не очень высоко – в 15%. А вероятность сильного геомагнитного шторма минимальна – 1%.

4 Какие последствия могут вызвать геомагнитные удары 17 апреля? Если верить прогнозу, то никаких. Впрочем, магнитные бури – до конца неизученное явление, а их влияние на человека до сих пор не доказано. Об этом люди спорят до сих пор. Одни считают, что даже мощная магнитная буря безвредна для человека. Другие убеждены, что даже те колебания, которые ожидаются 17 апреля, уже способны ощутить на себе метеозависимые люди.

5 Как защититься от возможной магнитной бури? Поскольку явление не изучено, то и советы от врачей обычно очень общие. Так, медики рекомендуют хорошо высыпаться, не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей, пить достаточно воды и не забывать о физической активности. Тогда вы будете в тонусе и переживете магнитную бурю спокойно.