Не менее девяти вспышек. Что известно о магнитной буре, которая ожидается 17 апреля?
Сообщается, что Солнце очень активно на стороне, обращенной к нашей планете
17 апреля 2024, 12:00, ИА Амител
Вспышка на Солнце / Фото: pxhere.com
Новая магнитная буря может накрыть планету уже 17 апреля. Об этом сообщает ряд СМИ, ссылаясь на данные разных лабораторий. Отмечается, что на стороне Солнца, обращенной к Земле, за последние сутки произошло не менее девяти вспышек. А это значит, что стоит ожидать града геоударов.
Рассказываем, будет ли магнитная буря 17 апреля, какой мощности она может достичь и как от нее защититься.
1
Будет ли магнитная буря 17 апреля 2024 года?
Точно сказать невозможно. Магнитные бури – сложнопрогнозируемое явление, возникновение которых порой можно предсказать лишь за несколько часов.
В прогнозе, опубликованном на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, конкретной информации о предстоящей магнитной буре нет. Ученые лишь оценили геомагнитную обстановку, которая ожидается в этот день, и рассчитали вероятность бури.
2
Какой будет геомагнитная обстановке в этот день?
Мощность геомагнитных возмущений ожидается в пределах нормы. В течение дня сила колебаний будет составлять 3 балла, иногда опускаясь до 2. Эти показатели относятся к "зеленой" зоне и считаются безопасными.
3
Какова вероятность магнитной бури 17 апреля?
Ученые оценивают вероятность возникновения магнитной бури не очень высоко – в 15%. А вероятность сильного геомагнитного шторма минимальна – 1%.
4
Какие последствия могут вызвать геомагнитные удары 17 апреля?
Если верить прогнозу, то никаких. Впрочем, магнитные бури – до конца неизученное явление, а их влияние на человека до сих пор не доказано. Об этом люди спорят до сих пор.
Одни считают, что даже мощная магнитная буря безвредна для человека. Другие убеждены, что даже те колебания, которые ожидаются 17 апреля, уже способны ощутить на себе метеозависимые люди.
5
Как защититься от возможной магнитной бури?
Поскольку явление не изучено, то и советы от врачей обычно очень общие. Так, медики рекомендуют хорошо высыпаться, не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей, пить достаточно воды и не забывать о физической активности. Тогда вы будете в тонусе и переживете магнитную бурю спокойно.
6
Будет ли магнитная буря 18 апреля 2024 года?
Пока неизвестно, но вероятность такого сценария есть. Сила колебаний 18 апреля достигнет 4 баллов, а риск перехода в магнитную бурю составит 25%.
12:09:26 17-04-2024
Каждый день пишут о магнитных бурях. Помоему это нормальное состояние Солнца и раньше так было просто не сообщали, а тут непонятное привлечение внимания к обычному физическому процессу
16:34:25 17-04-2024
Никак не влияет. Нет научно доказанных воздействий магнитных бурь на человека. Более того, если людям не говорить о том, что случились какие-то вспышки на Солнце, они даже не догадаются об этом.
22:01:37 17-04-2024
Гость (16:34:25 17-04-2024) Никак не влияет. Нет научно доказанных воздействий магнитных... Я не только чувствую магнитную бурю , начиная с индекса 2 и выше , но могу страдать и от вспышек на солнце ( предвестников магнитных бурь), ощущать все это как начало гипертонического криза и далее как очень сильное недомогание . Приходится принимать дополнительные лекарства или , если уже совсем невмочь, вызывать скорую. Резкое падение атмосферного давления у меня также повышает давление и обычные препараты уже не помогают. Все очевидно на 100 процентов - метеозависимость существуют и не надо спорить. Лучше познакомьтесь со статистикой - на сколько большего количества людей в неблагоприятные дни поражают инфаркты и инсульты.
03:33:09 18-04-2024
Гость (16:34:25 17-04-2024) Никак не влияет. Нет научно доказанных воздействий магнитных... Вы не правы на себе очень ощущаю действие магнитных бурь. Не зная что идет магнитная буря чувствую недомогание, понижается давление и начинает кружится голова. Причем такое состояние не могу понять, потому что причин нет, нет изменений в ритме жизни. Обращаюсь к интернету-оказывается в это время идет магнитная буря. Это не удивительно, т.к. человек состоит на 90% из воды. Поставьте стакан с водой в микроволновку и включите ее. Тоже самое происходит и с человеком во время магнитных бурь, правда мощность магнитной бури которая воздействует на нас меньше чем воздействие на стакан с водой в микроволновке, но вполне достаточно для ощущения нами недомогания.