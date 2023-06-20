Не надо слов и паники. Что известно о батискафе, затонувшем на пути к "Титанику?
Судно пропало в Атлантическом океане 19 июня
20 июня 2023, 14:47, ИА Амител
Частный глубоководный аппарат, доставлявший группу туристов к обломкам "Титаника", пропал с радаров 19 июня в Атлантическом океане. По данным береговой охраны США, на борту находятся пять человек, среди которых – британский миллиардер Хэмиш Хардинг. В районе исчезновения батискафа продолжается поисково-спасательная операция. Однако в итоге один из членов экипажа вышел на связь. Рассказываем, что известно о случившемся.
Почему пропала связь с батискафом?
Туристический батискаф "Титан" компании OceanGate, спускавшийся к обломкам "Титаника", пропал в Атлантическом океане. На это обратила внимание береговая охрана США. По сведениям западных СМИ, "Титан" погружается к затонувшему лайнеру. Первые экспедиции начались в 2021 и 2022 годах. Данные погружения рассчитаны на богатых людей, которые мечтают увидеть разрушающийся корабль "Титаник", который лежит на глубине около 4 тысяч метров под водой. Такой билет в аппарат стоит 250 тысяч долларов, или 21 миллион рублей.
Как проходила спасательная операция?
"Титаны" обеспечены системой мониторинга состояния судна в реальном времени. Субмарина анализирует изменение давления по мере погружения и передает командиру судна, чтобы в случае опасности остановить снижение и подняться на поверхность. Запас воздуха на борту аппарата рассчитан на 96 часов, поэтому батискаф необходимо найти до 22 июня.
Некоторые эксперты предполагали, что у аппарата просто пропала связь с берегом и с экипажем все в порядке. Другие утверждали, что случилось какое-то ЧП.
Кто находится на борту батискафа "Титан" и жив ли экипаж?
По данным британской газеты The Guardian, на борту батискафа находятся пять человек. На субмарине может быть британский бизнесмен Хэмиш Хардинг. Известно, что Хардинг был в составе миссии Blue Origin NS-21 и отправился в космос 4 июня 2022 года.
Предприниматель в социальных сетях подтверждал, что отправится к "Титанику".
"Вчера мы отплыли из Ньюфаундленда и планируем начать погружение завтра около 4 часов утра. А до тех пор нам предстоит провести много подготовительных мероприятий и брифингов", – сообщал он.
В итоге, спустя несколько часов после новости о пропаже аппарата, один из его членов сообщил, что с ним "все в порядке" и они ждут спасателей.
"Я в порядке. Пожалуйста, не спрашивайте имен находящихся на борту людей, так как это очень некорректно. Пожалуйста, не стройте догадок. Я уже видел некоторые комментарии в социальных сетях, которые были крайне неуместны и бестактны", – написал он в соцсетях.
15:00:47 20-06-2023
счастливого плавания....
15:06:56 20-06-2023
"Запас воздуха на борту аппарата рассчитан на 96 часов, поэтому учитывая такие сжатые сроки к поиску батискафа." ???
15:18:45 20-06-2023
Да так то вообще пофигу на них, экскурсию они устроили ...
15:22:01 20-06-2023
Выжил Хэмиш Хардинг миллиардер? так как шлюпка на батискафе была одна. Остальных нищебродов он задраил в каюте третьего класса. Говорят до сих пор с батискафа доносятся звуки пианино