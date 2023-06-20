Не надо слов и паники. Что известно о батискафе, затонувшем на пути к "Титанику?

Судно пропало в Атлантическом океане 19 июня

20 июня 2023, 14:47, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Титаник"

Частный глубоководный аппарат, доставлявший группу туристов к обломкам "Титаника", пропал с радаров 19 июня в Атлантическом океане. По данным береговой охраны США, на борту находятся пять человек, среди которых – британский миллиардер Хэмиш Хардинг. В районе исчезновения батискафа продолжается поисково-спасательная операция. Однако в итоге один из членов экипажа вышел на связь. Рассказываем, что известно о случившемся.

Почему пропала связь с батискафом?

Туристический батискаф "Титан" компании OceanGate, спускавшийся к обломкам "Титаника", пропал в Атлантическом океане. На это обратила внимание береговая охрана США. По сведениям западных СМИ, "Титан" погружается к затонувшему лайнеру. Первые экспедиции начались в 2021 и 2022 годах. Данные погружения рассчитаны на богатых людей, которые мечтают увидеть разрушающийся корабль "Титаник", который лежит на глубине около 4 тысяч метров под водой. Такой билет в аппарат стоит 250 тысяч долларов, или 21 миллион рублей.

Как проходила спасательная операция?

"Титаны" обеспечены системой мониторинга состояния судна в реальном времени. Субмарина анализирует изменение давления по мере погружения и передает командиру судна, чтобы в случае опасности остановить снижение и подняться на поверхность. Запас воздуха на борту аппарата рассчитан на 96 часов, поэтому батискаф необходимо найти до 22 июня.

Некоторые эксперты предполагали, что у аппарата просто пропала связь с берегом и с экипажем все в порядке. Другие утверждали, что случилось какое-то ЧП.

Кто находится на борту батискафа "Титан" и жив ли экипаж?

По данным британской газеты The Guardian, на борту батискафа находятся пять человек. На субмарине может быть британский бизнесмен Хэмиш Хардинг. Известно, что Хардинг был в составе миссии Blue Origin NS-21 и отправился в космос 4 июня 2022 года.

Предприниматель в социальных сетях подтверждал, что отправится к "Титанику".

"Вчера мы отплыли из Ньюфаундленда и планируем начать погружение завтра около 4 часов утра. А до тех пор нам предстоит провести много подготовительных мероприятий и брифингов", – сообщал он.

В итоге, спустя несколько часов после новости о пропаже аппарата, один из его членов сообщил, что с ним "все в порядке" и они ждут спасателей.