Не откладывай на потом. Успей купить зимние шины со скидкой в Big Machine

Выгода может составить свыше 11 тысяч рублей и даже немного больше

13 декабря 2024, 09:45, ИА Амител erid: LjN8Kc1wA

Грузовой центр / Фото: Big Machine

Хватит откладывать покупку зимних шин. Тем более что сейчас на всю линейку шин популярных китайских брендов Powertrac *, Pace *, Triangle * и Arivo * магазин Big Machine* дает скидки 10-15%. Ну чем не подарок себе на Новый год?

Китайские производители давно зарекомендовали себя на рынке автомобильных шин. Использование современных технологий, строгое соблюдение стандартов качества и привлекательные цены делают их продукцию популярной среди автомобилистов. Например, бренды Powertrac, Pace, Triangle и Arivo предлагают большой выбор шин, соответствующих высоким требованиям безопасности и надежности.

Чтобы вы могли насладиться комфортной ездой на новой резине, специалисты помогут подобрать оптимальный вариант, учитывая особенности вашего автомобиля и условия его использования.

Где забрать покупку?

Забрать шины можно прямо из магазинов сети Big Machine либо заказать бесплатную доставку через сайт.

Для получения скидки зайдите в магазин Big Machine или оформите заказ на bigmachine.pro. Воспользуйтесь выгодной акцией, пока она еще актуальна.

При покупке комплекта из четырех шин Powertrac Snowpro Stud 02 104T R21 265/45 – скидка 11 700 рублей в сети Big Mchine с 11.12.2024 по 09.01.2025.

Big Machine

Адреса в Барнауле: проезд Северный Власихинский, 67; Павловский тракт, 200

Новоалтайск: ул. Дорожная, 60/2 ("Маяк")

Тел.: 8-800-700-15-09

Сайт

*Big Machine ("БигМашин"); Powertrac ("Повертрак"); Pace ("Пэйс"); Triangle ("Триангл"); Arivo ("Эриво"); Snowpro Stud 02 ("СноуПро Студ 02")

ООО "Бигмашин" (ОГРН 1172225037390. Юридический адрес: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пушкина, 36, офис 305)

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