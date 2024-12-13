Не откладывай на потом. Успей купить зимние шины со скидкой в Big Machine
Выгода может составить свыше 11 тысяч рублей и даже немного больше
13 декабря 2024, 09:45, ИА Амител erid: LjN8Kc1wA
Хватит откладывать покупку зимних шин. Тем более что сейчас на всю линейку шин популярных китайских брендов Powertrac*, Pace*, Triangle* и Arivo* магазин Big Machine* дает скидки 10-15%. Ну чем не подарок себе на Новый год?
Китайские производители давно зарекомендовали себя на рынке автомобильных шин. Использование современных технологий, строгое соблюдение стандартов качества и привлекательные цены делают их продукцию популярной среди автомобилистов. Например, бренды Powertrac, Pace, Triangle и Arivo предлагают большой выбор шин, соответствующих высоким требованиям безопасности и надежности.
Чтобы вы могли насладиться комфортной ездой на новой резине, специалисты помогут подобрать оптимальный вариант, учитывая особенности вашего автомобиля и условия его использования.
Где забрать покупку?
Забрать шины можно прямо из магазинов сети Big Machine либо заказать бесплатную доставку через сайт.
Для получения скидки зайдите в магазин Big Machine или оформите заказ на bigmachine.pro. Воспользуйтесь выгодной акцией, пока она еще актуальна.
При покупке комплекта из четырех шин Powertrac Snowpro Stud 02 104T R21 265/45 – скидка 11 700 рублей в сети Big Mchine с 11.12.2024 по 09.01.2025.
Big Machine
Адреса в Барнауле: проезд Северный Власихинский, 67; Павловский тракт, 200
Новоалтайск: ул. Дорожная, 60/2 ("Маяк")
Тел.: 8-800-700-15-09
Сайт
*Big Machine ("БигМашин"); Powertrac ("Повертрак"); Pace ("Пэйс"); Triangle ("Триангл"); Arivo ("Эриво"); Snowpro Stud 02 ("СноуПро Студ 02")
ООО "Бигмашин" (ОГРН 1172225037390. Юридический адрес: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пушкина, 36, офис 305)Реклама
10:01:49 13-12-2024
блин, люди резину покупают - а у меня на бугатти до сих пор накопиться не может!
12:21:48 13-12-2024
Обращался к ним за резиной, менеджер сказал, что предложит несколько вариантов, взял телефон и не позвонил)