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Не падайте духом. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 9 июня

В эту пятницу представителям знаков зодиака советуют поверить в себя и не вступать в конфликты

09 июня 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сегодня эксперты рекомендуют не отчаиваться, заняться собой и решить рабочие вопросы.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 9 июня – на amic.ru.

1

Овен

Постарайтесь отвлечься от работы и отдохнуть. Перегрузка может повлечь за собой напряжение, которое, в свою очередь, способно вылиться в плохое настроение.
2

Телец

Если вас провоцируют на конфликт, постарайтесь этому не поддаваться. Оставайтесь спокойными – так ваши дела пойдут в гору.
3

Близнецы

Близнецам 9 июня рекомендуется быть максимально оптимистичными. Не относитесь к невзгодам негативно и вам будет сопутствовать удача во всем.

4

Рак

Отвлекитесь от чужих проблем и сконцентрируйтесь на себе. Расставьте жизненные приоритеты и определитесь с планами на будущее.
5

Лев

Львы, в эту пятницу займитесь своим здоровьем. Помните: оно превыше всех дел.
6

Дева

Займитесь творчеством. Это поможет вам расслабиться и набраться энергии для дальнейшей работы.
7

Весы

Сегодня вам повезет в любви.
8

Скорпион

В этот день Скорпионы могут поссориться с близкими людьми. Но, говорят звезды, любой конфликт будет быстро урегулирован.
9

Стрелец

В принятии важных решений прислушайтесь к интуиции. Так вы сможете понять, чего действительно хотите от жизни.
10

Козерог

Будьте уверенны в себе и постарайтесь не думать о прошлых неудачах. Идите вперёд, к своей цели.

11

Водолей

Водолеям 9 июня не стоит браться за новые проекты. Это чревато серьезными ошибками.
12

Рыбы

Если у вас неприятности, не падайте духом. Все – к лучшему.
космос

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