В эту пятницу представителям знаков зодиака советуют поверить в себя и не вступать в конфликты

09 июня 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Сегодня эксперты рекомендуют не отчаиваться, заняться собой и решить рабочие вопросы.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 9 июня – на amic.ru.

1 Овен Постарайтесь отвлечься от работы и отдохнуть. Перегрузка может повлечь за собой напряжение, которое, в свою очередь, способно вылиться в плохое настроение.

2 Телец Если вас провоцируют на конфликт, постарайтесь этому не поддаваться. Оставайтесь спокойными – так ваши дела пойдут в гору.

3 Близнецы Близнецам 9 июня рекомендуется быть максимально оптимистичными. Не относитесь к невзгодам негативно и вам будет сопутствовать удача во всем.

4 Рак Отвлекитесь от чужих проблем и сконцентрируйтесь на себе. Расставьте жизненные приоритеты и определитесь с планами на будущее.

5 Лев Львы, в эту пятницу займитесь своим здоровьем. Помните: оно превыше всех дел.

6 Дева Займитесь творчеством. Это поможет вам расслабиться и набраться энергии для дальнейшей работы.

7 Весы Сегодня вам повезет в любви.

8 Скорпион В этот день Скорпионы могут поссориться с близкими людьми. Но, говорят звезды, любой конфликт будет быстро урегулирован.

9 Стрелец В принятии важных решений прислушайтесь к интуиции. Так вы сможете понять, чего действительно хотите от жизни.

10 Козерог Будьте уверенны в себе и постарайтесь не думать о прошлых неудачах. Идите вперёд, к своей цели.

11 Водолей Водолеям 9 июня не стоит браться за новые проекты. Это чревато серьезными ошибками.