Не подвела. Что говорит владелец Omoda C5 из Автоцентра АНТ спустя 140 000 км пробега
Читайте честный отзыв и узнайте о преимуществах обновленной Omoda C5
25 марта 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFHGETZa
Есть автомобили, которые покупают по расчету. А есть – по любви. Впрочем, все это может объединиться, если ты сел за руль Omoda C5 ("Омода Цэ5"). Именно так получилось у Игоря – жителя Барнаула, который два года назад купил полноприводный, динамичный, стильный кроссовер в Автоцентре АНТ. С тех пор прошло 140 тысяч километров, и ни один из них не дал повода усомниться в выборе.
Недавно Игорь приехал на очередное, уже 14-е техобслуживание, и специалисты Автоцентра АНТ решили провести прямую трансляцию, чтобы рассказать, как в реальности чувствует себя владелец Omoda C5 спустя два года активной эксплуатации (спойлер: отлично, причем и сам Игорь, и машина). Получилось честно, живо и по делу.
Почему "Омода"?
Игорь искал практичный автомобиль. Omoda понравилась тем, что в ней удачно сочетались не только хорошая динамика, но и стильный дизайн, качественное исполнение деталей.
"Дизайн мне понравился, выглядела стильно. Прочитал отзывы, решил купить и не пожалел", – вспоминает Игорь.
Доверие к марке переросло в уверенность: на автомобиле он объехал всю Россию, побывал и за ее пределами. За два года – ни одного серьезного нарекания. А 140 тысяч километров – результат нешуточный. По гарантии мужчина ни разу не обращался.
"За время эксплуатации автомобиль меня не подводил. Я однозначно его рекомендую к покупке. Динамика идеальная, шустро трогается с места, ничего не зависает, хорошо разгоняется, едет плавно и уверенно", – продолжает владелец Omoda C5.В общем, по его словам, машина надежная и динамичная. А еще – удобная. Комфорт – тоже аргумент в пользу Omoda. Со слов Игоря, на дальние расстояния ехать можно даже без остановок, не затекают ноги и спина.
Кстати, модель у Игоря в максимальной комплектации, и это тоже себя оправдало.
"На трассе помогает адаптивный круиз-контроль – нажал и забыл. В городе в пробке – AutoHold*. Тормоз отпустил, а она стоит. Зимой режим "снег", на бездорожье – "грязь". Машина едет уверенно, даже туда, куда сам не ожидал заехать", – уточняет довольный автовладелец.Игорь дополнительно установил рейлинги и багажник на крышу, чтобы перевозить больше. В итоге остался доволен: авто едет с хорошей скоростью, утяжеление не чувствуется.
Еще одна полезная и удобная "фишка" – голосовой ассистент. С его помощью можно звонить, включать музыку, открывать багажник без помощи рук и т. д.
Полную версию трансляции смотрите ниже.
Почему Автоцентр АНТ?
Игорь не просто покупал автомобиль в Автоцентре АНТ, он регулярно его там обслуживал. За два года – уже 14-е ТО, которыми мужчина остался доволен.
"Ребята профессионалы. Все делают без нареканий. Записаться просто, даже если срочно перед поездкой – всегда идут навстречу. Я знаю: если обслужил машину здесь – на дороге проблем не будет", – заключает Игорь.
В день покупки мужчина отметил вежливое обслуживание. Тогда казалось, что в машине "куча непонятных кнопок", но консультанты помогли во всем разобраться. В общем, отношение к клиенту – отдельный плюс.
Автоцентр АНТ – это:
– один из крупнейших дилеров в Барнауле по наличию новых автомобилей по привлекательным ценам;
– сделка – в день обращения;
– лизинг до 20%;
– рассрочка 0,01% на семь лет**.
А если вы клиент из другого города, то при покупке дарят тонну бензина, компенсируют проезд и проживание.
Заинтересовала Omoda?
Сегодня в Автоцентре АНТ доступна и обновленная версия Omoda C5 – и она заслуживает особого внимания. Это все тот же стильный и надежный фастбэк-кроссовер, но с еще более привлекательной конструкцией и улучшенным функционалом.
Ключевые отличия обновленной Omoda C5:
- надежность и безопасность – модель имеет адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений, систему удержания на полосе, множество подушек безопасности и других помощников;
- комфорт – просторный салон с качественными материалами отделки, эргономичные сиденья с подогревом и вентиляцией, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay* и Android Auto*, зимний пакет обогрева, качественная акустика, беспроводная зарядка;
- экономичность и динамика – низкий расход топлива, минимальные выбросы CO2, мощный двигатель, интеллектуальная система полного привода с быстрым откликом, шесть режимов движения: эко, комфорт, спорт, снег, грязь, 4х4;
- современный дизайн – элегантные линии кузова, светодиодная оптика с J-образными дневными ходовыми огнями, новая решетка радиатора, яркие цвета кузова и элегантные 18-дюймовые литые диски.
Хочешь убедиться сам?
Оценить удобство и маневренность кроссовера на дороге, почувствовать все преимущества комфортной езды можно записавшись на тест-драйв.
Обновленный Omoda C5 от 1 939 000 руб. в наличии в Автоцентре АНТ. Только до 31 марта 2025 года действует рассрочка от 0,01% до семи лет.
Автоцентр АНТ
Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 249д (рядом с ТРЦ "Европа")
Тел.: +7 (3852) 23-00-30
График работы: пн-пт – 08:00-19:00; сб-вс – 09:00-17:00
Подробнее об Omoda C5* AutoHold ("АвтоХолд"); Apple CarPlay ("Эйпл КарПлей"); Android Auto ("Андроид Авто"); Jaecoo ("Джейку")
**Подробности в Автоцентре АНТ и по телефону + 7(3852) 23-00-30. Предложение распространяется на новые автомобили Jaecoo J7, Jaecoo J8 2023/2024 года производства и действует до 31.05.2025. Параметры программы: валюта кредита – рубли РФ; срок кредита – 12–84 мес.; сумма кредита – от 100 000 до 10 000 000 руб. Диапазон полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых составляет от 0,005 до 18,034%. По программе "JAECOO Direct Форсаж" процентная ставка составляет от 0,010 до 17,500%, на диапазонах первоначального взноса – от 40% и выше от стоимости автомобиля, при сроке кредита от 12 до 84 мес. определяется индивидуально. Кредит предоставляет АО Альфа-Банк. ИНН 7728168971 ОГРН 1027700067328. Местонахождение: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015. Предложение ограничено и не является публичной офертой.
ООО АНТ 2000
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09:07:50 25-03-2025
Повезло, наверное.
09:19:42 25-03-2025
Замена масла, тормозной жидкости и фильтров 22400 рублей, не плохая стоимость ТО получается.
12:49:39 25-03-2025
Есть такая мудрость:
Если хочешь соврать так, чтобы тебе поверили, нужно сказать хотя бы часть правды.
Хоть бы для достоверности, хоть один маленький минус сказали. Я как обладатель китайского авто материнской компании по отношению к этому авто, могу сказать, что как повезёт:
У меня авто за 80 тысяч км и 2 года эксплуатации. реально пока без особых проблем, но есть ряд раздражающих мелочей. Но других владельцев слушаю, много проблем у некоторых;
Что касается самого дилера, то сам у него много лет обслуживался и только положительные эмоции. АНТ реально приемлемый вариант для то авто.