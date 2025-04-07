В клинике "Антуриум" в Барнауле стали проводить тимпанопластику для восстановления слуха

Операцию выполняет хирург с 16-летним стажем

07 апреля 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFGwWsMi

Аппарат. Операция / Фото: клиника "Антуриум"

7 апреля 2025 года, ко Всемирному дню здоровья, клиника "Антуриум" открыла новое направление в рамках частной практики оториноларингологии – микрохирургические операции на среднем ухе. Жителям Алтайского края больше не нужно ждать месяцами, а то и год очереди или ехать в Москву, Новосибирск, чтобы восстановить слух. Сейчас тимпанопластику – одну из самых сложных лор-операций – можно сделать в Барнауле на оборудовании мирового уровня у хирурга с многолетним опытом.

Почему тимпанопластика – это сложно и уникально?

Операция требует ювелирной точности: хирург работает с элементами размером всего 3,5–4 мм (цепь слуховых косточек тоньше спички), используя высокоточный микроскоп с 20-кратным увеличением от мирового производителя. В клинике "Антуриум" операцию выполняет хирург-оториноларинголог со стажем 16 лет Николай Шилкин.

Какие проблемы решает тимпанопластика?

Операция позволяет справиться сразу с несколькими недугами:

перфорацией барабанной перепонки (после травм или хронических отитов);

потерей слуха из-за разрушения слуховых косточек;

холестеатомой (скоплением ороговевшего эпителия в среднем ухе за барабанной перепонкой. Оно может повлиять на слух, равновесие и работу мышц лица).

Почему тимпанопластика – это необходимая операция при повреждении перепонки уха?

Перфорация перепонки ведет к рецидивирующим отитам, а любое воспаление в ухе может обернуться внутричерепными осложнениями (менингит, абсцесс головного мозга). Операция же направлена на восстановление целостности барабанной перепонки и цепи слуховых косточек. Это позволяет минимизировать риски дальнейших воспалений. Главная цель – создать герметичное среднее ухо, устойчивое к попаданию воды. А также добиться улучшения слуха.

При каких симптомах стоит записаться на консультацию?

Наиболее частый симптом хронического среднего отита (ХСО) – периодические или постоянные выделения из уха (гнойные или серозные), которые могут иметь неприятный запах. Боли, лихорадки или других системных признаков инфекции, как правило, не возникает.

Другой частый симптом – снижение слуха. Его выраженность связана с локализацией и размером перфорации барабанной перепонки, состоянием слуховых косточек и длительностью хронического повреждения.

При вовлечении вестибулярного аппарата в патологический процесс может возникать головокружение. А холестеатома может протекать как бессимптомно, так и с наличием всех вышеуказанных признаков.

Как проходит операция в клинике "Антуриум"?

В первую очередь, диагностика – КТ височных костей (в клинике выдадут направление), аудиометрия, эндоскопия. Далее – предоперационная подготовка. Сама операция проходит под общим наркозом, через слуховой проход (с минимальными разрезами на коже, которые благодаря современным шовным материалам практически незаметно заживают).

Реабилитация – один день в комфортном и уютном стационаре с полноценным питанием.

Запись по телефону: +7 (3852) 506-916.

Многопрофильная медицинская клиника "Антуриум"

Адрес: Социалистический проспект, 17

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