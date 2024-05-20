Не прихоть. Глава строительной компании рассказала об информационном моделировании

Ксения Белоусова пояснила, как и зачем в строительную отрасль внедрили технологию информационного моделирования

20 мая 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8Jz4nH

Ксения Белоусова / Фото предоставлено пресс-службой компании

Технология информационного моделирования (ТИМ) в строительстве становится все более важной для отрасли. С 2022 года использование ТИМ стало в России обязательным для объектов, финансируемых с привлечением бюджетных средств, даже в условиях частичного государственного финансирования. Следующим шагом внедрения ТИМ в отрасли будет переход застройщиков, работающих в рамках 214-ФЗ.

Об очередном масштабном нововведении в отрасли, после ее перевода на проектное финансирование и счета эскроу, рассказала директор Группы компаний "Алгоритм" Ксения Белоусова.

– Ксения Александровна, в теме цифровизации строительной отрасли есть два термина: BIM и ТИМ-проектирование. Как они соотносятся и что в целом подразумевается под информационной моделью?

– Концепция BIM (читается как БиАйЭм. – Прим. ред.) была придумана еще в 1970-х, но сама аббревиатура и термины "информационная модель здания" и "информационное моделирование здания" используются с 2002 года, после выпуска компанией Autodesk (читается как Аутодеск. – Прим. ред.) документа "Информационное моделирование здания".

ТИМ – российский вариант термина BIM, буквальный перевод – building information model (читается как билдинг информейшн модел. – Прим. ред.). Именно он используется в официальных документах, например, Градостроительном кодексе РФ. Базовые понятия ТИМ начали появляться еще в 2019 году, когда федеральный закон № 151-ФЗ внес термин "информационная модель" в Градостроительный кодекс.

Так что ТИМ – это официальное название BIM-технологий в российской нормативной базе.

Если говорить о сути ТИМ, то информационное моделирование – это комплексный процесс, который начинается с создания трехмерной модели здания и включает в себя управление данными на протяжении всего жизненного цикла объекта. В составе BIM 3D-моделирование, 4D (время) и 5D (стоимость), а также интеграцию с другими системами планирования и учета.

– Самое очевидные преимущество использования ТИМ – возможность всех участников проекта, в том числе банка, работать с единой информационной моделью объекта. А какие еще возможности есть у ТИМ?

– Да, использование ТИМ позволяет в первую очередь всем участникам проекта иметь доступ к актуальной информации о строящемся объекте в режиме реального времени.

Обязательное использование ТИМ обусловлено его способностью значительно улучшать координацию проектов, уменьшать количество ошибок и оптимизировать процессы управления строительством. А это уже влияет на улучшение их качества, сокращение сроков и стоимость строительства. Использование ТИМ после ввода здания в эксплуатацию также повышает эффективность его последующего обслуживания.

Кроме того, ТИМ также способствует улучшению коммуникации между всеми участниками проекта и обеспечивает лучшее понимание конечного продукта до начала строительства.

Для застройщиков переход на ТИМ означает возможность более точного планирования, снижения рисков и улучшения общего качества строительства, эффективное взаимодействие с подрядчиками и заказчиками.

ЖК "Современник" / Фото предоставлено пресс-службой компании

– Использование ТИМ для застройщиков, работающих в рамках 214-ФЗ, станет обязательным с 1 июля 2024 года. Насколько отрасль готова к такому переходу в цифровую среду?

– Нормативные сроки начала использования ТИМ застройщиками, работающими в рамках 214-ФЗ, были определены еще в декабре 2022 года. Поэтому 1 июля – это не неожиданность. Строительная отрасль всегда сильно сопротивляется любым изменениям, особенно таким масштабным: достаточно вспомнить полемику перехода на счета эскроу и проектное финансирование.

В постановлении правительства РФ от 5 марта 2021 г. № 331 говорится, что ведение информационной модели объекта для застройщиков по 214-ФЗ является обязательным в нескольких случаях. Если договор о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации заключен после 1 июля 2024 года. Или если разрешение на строительство объекта капитального строительства, по которому проектная документация утверждена до 1 июля 2024 года, выдано после 1 января 2025 года.

В СМИ встречалась неоднозначная трактовка: что ведение информационной модели будет обязательно в случаях, когда договор на изыскания (проектирование) был заключен до 1 июля 2024 года, но разрешение на строительство такого объекта будет получено после 1 января 2025 года.

Однако Минстрой РФ разъяснил, что ведение информационной модели не обязательно, когда договор о выполнении изысканий (проектировании) был заключен до 1 июля 2024-го, проектная документация утверждена после этой даты, а разрешение было получено после 1 января 2025-го.

Таким образом, переходные положения дают застройщикам еще немного времени.

Кроме существующего сопротивления отрасли в целом, переход на ТИМ сегодня требует значительных начальных инвестиций: в обучение персонала и приобретение соответствующего программного обеспечения.

ЖК "Современник" / Фото предоставлено пресс-службой компании

– Как вы относитесь к данным изменениям и цифровизации отрасли?

– Внедрение ТИМ в строительную отрасль – это не прихоть, а актуальная времени необходимость. Использование BIM сегодня законодательно закреплено во многих странах, включая Великобританию, Сингапур и страны Скандинавии. Там уже требуется использование BIM в определенных типах строительных проектов. Поэтому мы тут не являемся первопроходцами.

Обязательный перевод застройщиков на BIM – важный шаг в развитии строительной отрасли. Это не только повышает качество и эффективность строительства, но и способствует созданию более устойчивой и инновационной среды для будущих проектов.

Технология информационного моделирования играет ключевую роль в современном строительстве и будет продолжать оказывать значительное влияние на отрасль в будущем. По мере того как сфера будет принимать BIM, мы можем ожидать более эффективного, экономичного и устойчивого процесса строительства.

Безусловно, цифровизация строительной отрасли – большой шаг вперед. Но она также требует изменения мышления и подходов к работе. Необходимо понимать, что ТИМ не просто инструмент для создания трехмерных моделей, это целая экосистема, которая включает в себя стандарты, процессы, людей и технологии. Это требует от застройщиков и всех участников строительного процесса готовности к обучению и адаптации.

Один из ключевых аспектов – образование и обучение кадров. Вузы и учебные центры должны активно включаться в процесс подготовки специалистов, способных работать с ТИМ. То есть не только технические навыки работы с программным обеспечением, но и понимание принципов управления данными и процессами.

Также важно развитие инфраструктуры для обмена данными и интеграции различных систем. Это поможет обеспечить бесперебойную работу всех участников проекта и повысит эффективность взаимодействия.

В итоге цифровизация должна привести к созданию более качественной и безопасной среды для жизни и работы людей. Это позволит не только сократить затраты и время на строительство, но и повысить уровень комфорта и безопасности зданий и сооружений. Именно поэтому мы в Группе компаний "Алгоритм" активно поддерживаем и участвуем в процессе цифровизации, видя в этом большой потенциал для развития отрасли и страны в целом.

ООО "СЗ ЭТЮД"

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