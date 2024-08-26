"Не проходной двор". В Барнауле состоялся митинг по ужесточению миграционной политики
Алтайские социалисты публично потребовали изменения миграционного законодательства России
26 августа 2024, 17:40, ИА Амител
22 августа, в День Государственного флага России, партия "Справедливая Россия – За правду" провела митинг в сквере им. Германа Титова в Барнауле. Акция прошла под лозунгом "Россия – не проходной двор". Участники митинга, среди которых были и депутаты, и простые граждане, выразили свою озабоченность тем, что некоторые мигранты не уважают российские законы, культуру и традиции.
Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в АКЗС Александр Молотов отметил, что проблема миграции тесно связана с коррупцией. Часто мигранты, не владеющие русским языком, получают гражданство, социальные блага, а при совершении правонарушений пользуются покровительством.
"По этому поводу даже появилась расхожая фраза – "дядя Турал порешал". Так вот, мы против того, чтобы в России, в нашем общем доме, что-то решал какой-то "дядя Турал". Здесь должны действовать законы Российской Федерации", – сказал Александр Молотов.Депутат АКЗС, секретарь Бюро Совета РО партии Евгения Боровикова назвала требования "Справедливой России – За правду" по ужесточению миграционного законодательства:
- введение визового режима со странами Центральной Азии;
- запрет работы мигрантов в системе образования, на стройке и в аптеках на федеральном уровне;
- отмена патентной системы и прием мигрантов на работу только по конкретному приглашению работодателей;
- усиление наказания для должностных лиц, занимающихся продажей гражданства РФ.
"Мы должны сказать "нет" всем, кто воспринимает нашу страну как возможность для совершения преступлений, и "да" – тем, кто хочет работать честно и приносить пользу государству", – заключила Евгения Боровикова.
Митинг символично завершился выступлением лауреата конкурса "Таланты России" Людмилы Иволги с песней "Мы ждем вас с победой".
18:11:32 26-08-2024
Думаю Госдуму эта акция просто потрясла
06:25:40 27-08-2024
Гость (18:11:32 26-08-2024) Думаю Госдуму эта акция просто потрясла... Диаспоры пакуют чумаданы
22:11:07 26-08-2024
Очень хочется, чтобы все было так, как они предлагают, но есть ярые противники подобных мер, любители мигрантов. Какую бы дичь они не творили, крокус или захват и убийство заложников в ИК, им все с рук сходит. Для них не существует наших законов, потому что они уже правят нами. Другого объяснения я не нахожу
09:44:22 27-08-2024
А в начале 2000-х так и было.