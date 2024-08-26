"Не проходной двор". В Барнауле состоялся митинг по ужесточению миграционной политики

Алтайские социалисты публично потребовали изменения миграционного законодательства России

26 августа 2024, 17:40, ИА Амител

Митинг / Фото: altai.spravedlivo.ru

22 августа, в День Государственного флага России, партия "Справедливая Россия – За правду" провела митинг в сквере им. Германа Титова в Барнауле. Акция прошла под лозунгом "Россия – не проходной двор". Участники митинга, среди которых были и депутаты, и простые граждане, выразили свою озабоченность тем, что некоторые мигранты не уважают российские законы, культуру и традиции.

Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в АКЗС Александр Молотов отметил, что проблема миграции тесно связана с коррупцией. Часто мигранты, не владеющие русским языком, получают гражданство, социальные блага, а при совершении правонарушений пользуются покровительством.

"По этому поводу даже появилась расхожая фраза – "дядя Турал порешал". Так вот, мы против того, чтобы в России, в нашем общем доме, что-то решал какой-то "дядя Турал". Здесь должны действовать законы Российской Федерации", – сказал Александр Молотов.Депутат АКЗС, секретарь Бюро Совета РО партии Евгения Боровикова назвала требования "Справедливой России – За правду" по ужесточению миграционного законодательства:

введение визового режима со странами Центральной Азии;

запрет работы мигрантов в системе образования, на стройке и в аптеках на федеральном уровне;

отмена патентной системы и прием мигрантов на работу только по конкретному приглашению работодателей;

усиление наказания для должностных лиц, занимающихся продажей гражданства РФ.

"Мы должны сказать "нет" всем, кто воспринимает нашу страну как возможность для совершения преступлений, и "да" – тем, кто хочет работать честно и приносить пользу государству", – заключила Евгения Боровикова.

Митинг символично завершился выступлением лауреата конкурса "Таланты России" Людмилы Иволги с песней "Мы ждем вас с победой".