Не просто сувенир. Как "Зарядись Алтаем" создает корпоративные подарки с характером

Компания создает подарочные наборы, которые точно запомнятся

23 сентября 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFHadLWM

Татьяна Гизатова / Фото: Анастасия Черникова

Корпоративный подарок давно перестал быть просто коробкой с ручкой, блокнотом и логотипом компании. Сегодня бизнес все чаще хочет подарить партнерам и сотрудникам не набор стандартных вещей, а эмоцию и впечатление. Семейная мастерская "Зарядись Алтаем" как раз делает такие подарки — с региональным характером, персонализацией и собственным производством. О том, как меняется рынок корпоративных подарков, что сегодня хотят получить клиенты и почему индивидуальный "презент" необязательно должен быть дорогим, в эфире Business FM ("Бизнес ФМ") Барнаул рассказала основатель проекта "Зарядись Алтаем" Татьяна Гизатова.

Основатель проекта "Зарядись Алтаем" Татьяна Гизатова

— Татьяна, недавно ваша мастерская заняла первые места в полуфинале всероссийского конкурса "Туристический сувенир 2026". Что для вас значит эта победа?

— Победа подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. Особенно приятно, что награды мы получили сразу в двух направлениях.

Первое место заняли как магазин — это оценка нашего ассортимента, подхода к его формированию и ценовой политики. Второе место получили за сувенир собственного производства — кедровую подвеску.

Для нас собственное производство особенно важно. Мы можем разрабатывать новые дизайны, персонализировать подарки, делать их необычными и непохожими на другие. Причем это могут быть как небольшие, так и достаточно крупные тиражи.

— Кто сегодня покупает ваши подарки?

— Около 90% наших клиентов — это алтайские производства и компании. В первую очередь потому, что мы создаем подарки с региональным характером.

При этом у нас есть партнеры из разных регионов России. Например, были клиенты из Республики Саха, Москвы. Экоподарки сейчас востребованы в самых разных сферах. Среди наших заказчиков были курорты, отели, транспортные компании.

"Зарядись Алтаем" на конкурсе "Туристический сувенир 2026" / Фото: Анастасия Пачина

— Кажется, традиционный корпоративный подарок вроде ручки или блокнота постепенно уходит в прошлое. Что компании хотят получить от подарка сегодня?

— Отношение к корпоративным подаркам действительно меняется. Просто коробки с каким-то сувениром и огромным логотипом уже недостаточно.

Когда человек получает подарок, важно, чтобы у него возникло ощущение: о нем заботились, о нем думали. Особенно это важно, когда речь идет о партнерах и ключевых клиентах.

Поэтому мы отошли от идеи просто собрать какой-то набор. Нам хочется передать через подарок весь Алтай — его атмосферу, вкусы, материалы.

Для себя мы сформулировали четыре составляющие. Первая и, наверное, самая понятная — вкус. Алтай богат продуктами, которые сами по себе передают характер региона: это алтайский мед, травы, различная фитопродукция.

Вторая составляющая — эмоция. Это то, что человек чувствует, когда открывает коробку. Мы используем разные элементы наполнения: кедровую стружку, шишки, мох, ленты. Стараемся создать эффект, когда человек открывает подарок и действительно ощущает: "Вау, я на Алтае".

Третья составляющая — личное, то есть возможность сделать подарок адресным. Например, добавить открытку с обращением, имя получателя, индивидуальную надпись.

У нас была идея с QR-кодом, который можно выгравировать на изделии. По нему человек сможет перейти к видеопосланию от компании. Мне кажется, это очень трогательная и эмоциональная история, которая позволяет сохранить связь между партнерами.

И, наконец, память. Здесь важно подчеркнуть бренд компании, но сделать это аккуратно и деликатно. Вещь должна быть такой, которой человек действительно захочет пользоваться, а не просто положит ее в стол.

— Индивидуальный подарок звучит как что-то дорогое. Сколько сегодня может стоить корпоративный подарок с алтайским характером?

— Мы как раз стараемся отходить от такого стереотипа и работаем с разными бюджетами.

Наборы начинаются примерно от 800 рублей. Есть средний ценовой сегмент — около 2 тыс. рублей, есть подарки от 3 до 5 тыс. рублей и выше.

Задачи у компаний разные. Кому-то нужен небольшой комплимент для коллектива или мероприятия, а кому-то — несколько статусных подарков для ключевых партнеров.

Поэтому мы развиваем принцип конструктора. Сначала определяем бюджет и количество подарков, затем учитываем отрасль компании и задачу. После этого выбираем упаковку — от простого крафт-пакета или коробки до деревянного бокса.

Затем подбираем наполнение: продукты, сувениры, изделия собственного производства или работы других мастеров. В конце добавляем ленты, открытки, персонализацию, логотипы и пожелания.

"Зарядись Алтаем" на конкурсе "Туристический сувенир 2026" / Фото: Анастасия Пачина

— Расскажите о каком-нибудь необычном заказе.

— В прошлом году у нас был интересный заказ от компании "Ландора". Они ежегодно собирают партнеров на Алтае и сплавляются вместе по реке.

Компания хотела сохранить память об этих поездках. Мы создали для партнеров часы с надписью "Заряжайся Алтаем с Ландорой" и изображением сплава на фоне гор.

Получился очень эмоциональный подарок. Думаю, что эти партнеры до сих пор смотрят на часы и вспоминают это мероприятие.

— А если компании нужно, например, 100 одинаковых подарков? Как сохранить индивидуальность?

— Индивидуальность не обязательно означает, что все 100 подарков должны быть разными.

Можно взять одну общую концепцию, но дополнить ее определенной цветовой гаммой, разработать отдельные элементы, добавить гравировки, открытки, имена получателей или индивидуальные пожелания.

Мы работаем с деревом и гравировкой, можем печатать напрямую цветными красками, самостоятельно создавать сувениры и достаточно быстро менять дизайн. Поэтому возможности для персонализации довольно широкие.

Сувениры "Зарядись Алтаем" / Фото: Татьяна Гизатова

— Сейчас сентябрь. Компании уже начинают думать о новогодних подарках?

— Да, для корпоративных подарков сейчас как раз самое время.

Нужно учитывать несколько этапов: согласование, разработку макета, производство пробного образца и изготовление самого заказа. Кроме того, остается доставка, особенно если компания отправляет подарки клиентам в разные регионы.

Поэтому к началу декабря уже желательно точно понимать, какой подарок компания будет вручать.

Сейчас "Зарядись Алтаем" предлагает скидку 10% на все корпоративные заказы при раннем бронировании до 25 октября 2026 года.

— Нужно ли заказчику приходить к вам с готовой идеей?

— Совсем необязательно. Иногда даже проще, когда заказчик приходит не с готовым составом подарка, а с конкретной задачей.

Например: есть бюджет, нужно сделать 100 подарков сотрудникам или 20 более статусных подарков для партнеров. Дальше мы уже предлагаем несколько вариантов.

Можно сделать акцент на вкусах Алтая, на сувенирной составляющей, эффектной упаковке или добавить фирменные элементы компании.

— Насколько заметным должен быть логотип компании на корпоративном подарке?

— Я сторонник достаточно деликатного брендирования. Конечно, если речь идет о мерче для сотрудников или внутреннего мероприятия, подход может быть другим.

Но если подарок предназначен для ключевого партнера или клиента, важнее сделать вещь, которой человек действительно захочет пользоваться. Бренд можно разместить на упаковке, сделать небольшой фирменный элемент или аккуратную гравировку. Такой подарок гораздо лучше работает на узнаваемость.

"Зарядись Алтаем" — барнаульский магазин сувениров, подарков и натуральной фитопродукции с Алтая

Пр. Строителей, 18, к. 1, ​1 этаж

Сайт

Тел.: +7‒913‒225‒42‒28 (менеджер по оптовым закупкам), +7‒952‒000‒35‒32 (магазин)

ВК

"Макс"ИП Гизатов Рашит Сафович

Реклама