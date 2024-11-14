Не склад, а еще одна комната. Где в Барнауле заказать крутой ремонт балкона?

Компания "Каксвоим" выполняет работу под ключ

14 ноября 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KZvAx

Балкон-игровая / Фото: freepik.com

Балкон, заваленный вещами и похожий на склад, – это так знакомо многим. Дополнительные квадратные метры, которые часто не используют, могут превратиться в уютное и функциональное пространство: спортзал, офис, игровую или место для любимого хобби. Как превратить любой балкон в стильное и полезное пространство, знают в компании "Каксвоим". Это одна из крупнейших сетей в России и СНГ, которая помогает жителям обустраивать балконы и лоджии под ключ уже более 12 лет. В Барнауле "Каксвоим" предлагает большой выбор услуг. Причем работать специалисты могут в любое время года – даже зимой.

Какие услуги оказывает компания?

"Каксвоим" делает отделку балконов и лоджий под ключ:

1. Остекление

Специалисты выполняют разные виды остекления, учитывая цели и пожелания клиента. Например, можно выбрать:

теплосберегающее;

солнцезащитное;

шумоизоляционное;

безопасное и вакуумное.

2. Утепление и совмещение с комнатой

Утепленный балкон можно объединить с комнатой и использовать как полноценную жилую зону. Это отличный вариант для тех, кто хочет обустроить рабочий кабинет, детскую, спортивный уголок или обеденную зону на балконе.

3. Проведение электрики и освещения

Специалисты проводят на балкон электричество, устанавливают розетки, светильники, теплый пол и т. д.

4. Встраивание мебели

На балконе можно установить удобные встроенные шкафы, полки или ящики для хранения одежды, инструментов, игрушек, заготовок и прочего.

Примеры работ "Каксвоим" / Фото предоставлены компанией

Кроме того, "Каксвоим" бесплатно приедут к вам на замер с образцами материалов. И в этот же день покажут на планшете 3Д-модель будущего балкона, где можно выбрать цвет отделки, материал, мебель и декор.

А после завершения ремонта специалисты сделают уборку, вынесут весь мусор, оставив балкон чистым и готовым к использованию.

Есть ли гарантия?

Да. Все работы компания выполняет по договору с гарантией.

Кстати, до 30 ноября 2024 года "Каксвоим" дает скидку* на услуги до 50 тысяч рублей.

Не упустите возможность преобразить свой балкон по выгодной цене.

"Каксвоим" (ИП Аникеев С. В.)

Адрес: Барнаул, ул. Германа Титова, 35а​, 2 офис; 2 этаж

Тел.: +7-913-234-12-29

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