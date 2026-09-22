Овнам сегодня стоит внимательнее прислушиваться к тому, что говорят окружающие. Возможно, полезная подсказка прозвучит от человека, чье мнение вы обычно не воспринимаете всерьез.

В работе может появиться задача, которую сначала захочется делегировать. Не спешите: она способна оказаться хорошей возможностью проявить свои сильные стороны.

После обеда вероятна ситуация, где придется быстро принимать решение. Если основные факты уже известны, не затягивайте.

Вечером лучше выбрать активное занятие, которое поможет переключиться.

Совет дня: полезная информация не всегда приходит из привычного источника.