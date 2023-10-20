Не справился с управлением. Мужчина погиб в ДТП на трассе в Алтайском крае

Водитель скончался на месте

20 октября 2023, 19:32, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Воитель погиб в ДТП, которое произошло на 38-м километре автомобильной дороги А-322 Барнаул – Рубцовск. Как сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию, авария произошла сегодня, 20 октября, в 17:10.

По предварительной информации, 49-летний мужчина за рулем Toyota Raum не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась.

"В результате ДТП водитель автомобиля погиб до приезда скорой медицинской помощи. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего", – добавили в ведомстве.