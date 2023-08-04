Не справился с управлением. Подробности ДТП с мотоциклом в Алтайском крае

В результате происшествия погиб пассажир, водитель байка в больнице

04 августа 2023, 23:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сотрудники ГИБДД Тюменцевского района Алтайского края выясняют обстоятельства ДТП с участием мотоцикла, которое произошло сегодня, 4 августа, на 27-м километре автодороги Шарчино – Тюменцево – Рыбное. В результате происшествия погиб пассажир.

По информации инспекторов, мужчина 1978 года рождения за рулем мотоцикла Honda не справился с управлением и съехал с дороги. В результате аварии пассажир, мужчина 1986 года рождения, скончался на месте происшествия до приезда скорой.

Водитель транспортного средства в тяжелом состоянии госпитализирован в Каменскую центральную районную больницу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.