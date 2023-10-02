"Не ссылка". Кувшинова рассказала, как будет отстаивать Алтайский край в Совфеде

Наталья Кувшинова дала первое интервью в статусе сенатора Совета Федерации и рассказала о будущей работе

02 октября 2023, 09:45, ИА Амител

В ближайшие пять лет защищать интересы Алтайского края в Совете Федерации будет Наталья Кувшинова, до этого занимавшая должность представителя губернатора и правительства Алтайского края в региональном Заксобрании. По решению Виктора Томенко Кувшинова стала сенатором от исполнительной власти вместо Александра Карлина. Свое первое интервью в новом статусе Наталья Кувшинова дала "Переговорке" на amic.ru. Она рассказала, правда ли, что должность сенатора в Совете Федерации – это политическая ссылка, объяснила, чем на самом деле занимаются сенаторы и почему это большая ответственность. А еще раскрыла, что первым делом хочет сделать в новом статусе и какой видит свою дальнейшую политическую карьеру.

Кто в "Переговорке"?



Наталья Кувшинова. Родилась 3 июня 1986 года в г. Заринске.

В 2008 году окончила юридический факультет Алтайского госуниверситета.

В 2011-2012 г. работала помощником директора по социальным вопросам ОАО "СПП Стройгаз".

В 2012-2016 г. – в ООО "СтройПрактик" заместителем директора по правовым вопросам.

В 2007 году избрана депутатом Барнаульского молодежного парламента, с 2009 года член Молодежного парламента при Госдуме.

В 2016 году стала депутатом Госдумы.

18 октября 2021-го назначена постоянным представителем губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС.01:45 "График позволяет". О том, как Наталья Кувшинова ощущает себя в статусе сенатора и как планирует работать на два региона: в Москве и Алтайском крае.

03:31 Дам в российской политике мало. Готова ли хрупкая молодая женщина отстаивать Алтайский край перед суровыми мужиками?

05:33 Некоторые считают, что Совет Федерации – это политическая ссылка. Кувшинова объясняет, почему это совсем не так.

08:28 На должность сенатора было три претендента. Как так вышло, что им стала именно Наталья Кувшинова? И какой была ее реакция.

11:16 "Мне не стыдно за свою работу". О высоком доверии и ответственности на новом посту.

12:40 Согласна ли Наталья Кувшинова с тем, что сенаторов в Совет Федерации нужно избирать, а не назначать.

14:18 Объясняем на пальцах: чем занимается сенатор и каковы его полномочия в сенате?

16:27 "Доплаты для тех, кто работал в сельской местности". О том, чего бы хотелось сделать в первую очередь из того, что теперь позволяет новый статус.

18:11 "Как с депутатами силовыми методами работать?" О том, что получилось, а что нет у Кувшиновой на должности представителя губернатора в АКЗС.

21:14 Как Наталья Кувшинова дальше видит свою политическую карьеру.