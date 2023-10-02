"Не ссылка". Кувшинова рассказала, как будет отстаивать Алтайский край в Совфеде
Наталья Кувшинова дала первое интервью в статусе сенатора Совета Федерации и рассказала о будущей работе
02 октября 2023, 09:45, ИА Амител
В ближайшие пять лет защищать интересы Алтайского края в Совете Федерации будет Наталья Кувшинова, до этого занимавшая должность представителя губернатора и правительства Алтайского края в региональном Заксобрании. По решению Виктора Томенко Кувшинова стала сенатором от исполнительной власти вместо Александра Карлина. Свое первое интервью в новом статусе Наталья Кувшинова дала "Переговорке" на amic.ru. Она рассказала, правда ли, что должность сенатора в Совете Федерации – это политическая ссылка, объяснила, чем на самом деле занимаются сенаторы и почему это большая ответственность. А еще раскрыла, что первым делом хочет сделать в новом статусе и какой видит свою дальнейшую политическую карьеру.
Кто в "Переговорке"?
Наталья Кувшинова. Родилась 3 июня 1986 года в г. Заринске.
В 2008 году окончила юридический факультет Алтайского госуниверситета.
В 2011-2012 г. работала помощником директора по социальным вопросам ОАО "СПП Стройгаз".
В 2012-2016 г. – в ООО "СтройПрактик" заместителем директора по правовым вопросам.
В 2007 году избрана депутатом Барнаульского молодежного парламента, с 2009 года член Молодежного парламента при Госдуме.
В 2016 году стала депутатом Госдумы.
18 октября 2021-го назначена постоянным представителем губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС.01:45 "График позволяет". О том, как Наталья Кувшинова ощущает себя в статусе сенатора и как планирует работать на два региона: в Москве и Алтайском крае.
03:31 Дам в российской политике мало. Готова ли хрупкая молодая женщина отстаивать Алтайский край перед суровыми мужиками?
05:33 Некоторые считают, что Совет Федерации – это политическая ссылка. Кувшинова объясняет, почему это совсем не так.
08:28 На должность сенатора было три претендента. Как так вышло, что им стала именно Наталья Кувшинова? И какой была ее реакция.
11:16 "Мне не стыдно за свою работу". О высоком доверии и ответственности на новом посту.
12:40 Согласна ли Наталья Кувшинова с тем, что сенаторов в Совет Федерации нужно избирать, а не назначать.
14:18 Объясняем на пальцах: чем занимается сенатор и каковы его полномочия в сенате?
16:27 "Доплаты для тех, кто работал в сельской местности". О том, чего бы хотелось сделать в первую очередь из того, что теперь позволяет новый статус.
18:11 "Как с депутатами силовыми методами работать?" О том, что получилось, а что нет у Кувшиновой на должности представителя губернатора в АКЗС.
21:14 Как Наталья Кувшинова дальше видит свою политическую карьеру.
10:10:40 02-10-2023
За какие поступки такое продвижение ???
10:25:37 02-10-2023
Один пять лет отстаивал край,теперь ещё одна... Чем,когда в Думе работала, запомнилась, отличилась?
10:40:21 02-10-2023
В 2007 году избрана депутатом Барнаульского молодежного парламента, с 2009 года член Молодежного парламента при Госдуме.----------- вот тогда работать и перестала...
11:38:23 02-10-2023
С Карлиным будут дальше разваливать...
11:54:23 02-10-2023
Судя по рассказу ни дня не трудились
12:15:35 02-10-2023
Какими-то своими чисто женскими методами нашла способ сбежать из деревни Барнаул в столицу, как и одна якобы "коммунистка" (в жирных кавычках) и ещё одна якобы шпионщица, тоже в жрных кавычках. А мы так и будем здесь гнить.
12:17:10 02-10-2023
А как же Карлин?
13:54:24 02-10-2023
Не буду обсуждать и осуждать или хвалить. Вопрос редакции- а чем отметился Александр Богданович Карлин на посту сенатора? И как это отразилось на нас- жителях края? Исходя из ответа можно будет что то видеть в Кувшиновой.
15:28:39 02-10-2023
Так вы забейте в поисковике ее имя и фамилию, да полистайте... на странице 4-6 найдете интересный материал в живом журнале про нее от пользователя Впередбарнаул
15:54:31 02-10-2023
Алтайский край - край сельскохозяйственный в первую очередь и немного промышленный. Край должен отстаивать/представлять человек труда, который прошел трудовой путь и имеет жизненный опыт. В 37 лет сенатор? Что знает Кувшинова о состоянии дел в АК и какие реальные её дела позволили АК процветать и развиваться? Про политическую ссылку - это, конечно, сюррррр. Ленин тоже был в ссылке - ходил на охоту, книги читал, письма писал. Но Ленин то был политической фигурой мирового масштаба.
16:30:58 02-10-2023
Ложь. Не для того ее туда выдвигали чтобы она отстаивала интересы народа Края. Только одобрям и все. Таких там почти 99% молчунов и соглашателей.
20:38:06 02-10-2023
как точно подмечено! Классно!!!
06:24:35 03-10-2023
Ну теперь заживём, ну теперь дела попрут.
07:58:18 05-10-2023
Кто это вообще ?? Что она сделала для края, людей, почему на явное кумовство ( коррупция) все закрыли глаза???