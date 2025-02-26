Не только блины. О православном значении Масленицы рассказал алтайский иерей

Помимо гастрономического содержания, у предшествующих Великому посту недель есть духовно-нравственная составляющая

26 февраля 2025, 13:50, ИА Амител

Крыша православного храма / Фото: amic.ru

Старший преподаватель кафедры регионоведения России, национальных и государственно-конфессиональных отношений АлтГУ иерей Иван Макаров рассказал, что значит Масленица в православии и как правильно провести масленичную неделю. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Церковное название Масленицы – Сырная седмица. Она предшествует Великому посту, который в 2025 году начинается 3 марта.

"Не только на Руси, в православии, но и во всей христианской традиции приняты подготовительные недели к Великому посту. В католической церкви, особенно в латиноамериканских странах, есть карнавалы. Карнавал в переводе с латинского языка – "без мяса". Это тоже подготовка к посту. Так что эта традиция характерна для всего христианского мира, – отмечает священник. – Для нас масленичная неделя характеризуется отказом от мяса, но молочные продукты разрешены", – отмечает Иван Макаров.

Помимо гастрономического содержания, у предшествующих Великому посту недель есть духовно-нравственная нагрузка.

Так, первая подготовительная неделя посвящена мытарю и фарисею, где верующих призывают не лицемерить во время грядущего поста. Вторая неделя посвящена блудному сыну. Ее главный смысл заключается в умении прощать, и пост нужен для того, чтобы Бог простил людей, а они, в свою очередь, простили друг друга. Третья – неделя о Страшном суде, где каждый человек должен вспомнить, что предстанет на личный суд, а все человечество – на общий суд перед Богом. Поэтому пост – это приготовление к данному событию. И четвертая неделя посвящена изгнанию Адама из рая. Смысл этого события в том, что пост вновь вводит человека в рай. А окончание поста – это Пасха, воскресение Христово, через которое рай стал доступен человеку.

По словам иерея Макарова, в праздновании Масленицы есть много языческого, однако эти обычаи Церковь одобряет. Например, народные традиции празднования Масленицы подразумевают походы в гости – к зятю, теще, золовке и так далее.

"Сырная седмица, или масленичная неделя, оканчивается так называемым в народе Прощеным воскресеньем. А в церкви в этот день совершается чин прощения – мы просим друг у друга прощения перед постом. И вот эти походы в гости и призваны укрепить родственные связи, пообщаться, попросить прощения друг у друга, то есть вся неделя посвящена объединению. Ну а само прощение совершается в храме", – подчеркнул иерей.

Что касается гастрономической стороны вопроса, то поедание блинов никак не противоречит православным традициям. Запрещены только мясные начинки, поэтому есть их лучше с творогом, фруктами и маслом.