Не только блины. О православном значении Масленицы рассказал алтайский иерей
Помимо гастрономического содержания, у предшествующих Великому посту недель есть духовно-нравственная составляющая
26 февраля 2025, 13:50, ИА Амител
Старший преподаватель кафедры регионоведения России, национальных и государственно-конфессиональных отношений АлтГУ иерей Иван Макаров рассказал, что значит Масленица в православии и как правильно провести масленичную неделю. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Церковное название Масленицы – Сырная седмица. Она предшествует Великому посту, который в 2025 году начинается 3 марта.
"Не только на Руси, в православии, но и во всей христианской традиции приняты подготовительные недели к Великому посту. В католической церкви, особенно в латиноамериканских странах, есть карнавалы. Карнавал в переводе с латинского языка – "без мяса". Это тоже подготовка к посту. Так что эта традиция характерна для всего христианского мира, – отмечает священник. – Для нас масленичная неделя характеризуется отказом от мяса, но молочные продукты разрешены", – отмечает Иван Макаров.
Помимо гастрономического содержания, у предшествующих Великому посту недель есть духовно-нравственная нагрузка.
Так, первая подготовительная неделя посвящена мытарю и фарисею, где верующих призывают не лицемерить во время грядущего поста. Вторая неделя посвящена блудному сыну. Ее главный смысл заключается в умении прощать, и пост нужен для того, чтобы Бог простил людей, а они, в свою очередь, простили друг друга. Третья – неделя о Страшном суде, где каждый человек должен вспомнить, что предстанет на личный суд, а все человечество – на общий суд перед Богом. Поэтому пост – это приготовление к данному событию. И четвертая неделя посвящена изгнанию Адама из рая. Смысл этого события в том, что пост вновь вводит человека в рай. А окончание поста – это Пасха, воскресение Христово, через которое рай стал доступен человеку.
По словам иерея Макарова, в праздновании Масленицы есть много языческого, однако эти обычаи Церковь одобряет. Например, народные традиции празднования Масленицы подразумевают походы в гости – к зятю, теще, золовке и так далее.
"Сырная седмица, или масленичная неделя, оканчивается так называемым в народе Прощеным воскресеньем. А в церкви в этот день совершается чин прощения – мы просим друг у друга прощения перед постом. И вот эти походы в гости и призваны укрепить родственные связи, пообщаться, попросить прощения друг у друга, то есть вся неделя посвящена объединению. Ну а само прощение совершается в храме", – подчеркнул иерей.
Что касается гастрономической стороны вопроса, то поедание блинов никак не противоречит православным традициям. Запрещены только мясные начинки, поэтому есть их лучше с творогом, фруктами и маслом.
14:03:53 26-02-2025
"Православное значение Масленицы" ну это уже за гранью понимания. Ещё теорию струн сюда можно притянуть и зороастризм .
14:05:03 26-02-2025
Хватит врать!!! Масленница никакого отношения не имеет к христианству и посту! Это старинный языческий праздник проводов Зимы.
15:16:00 26-02-2025
Дюша (14:05:03 26-02-2025) Хватит врать!!! Масленница никакого отношения не имеет к хри...
Христианство во время своего становления ассимилировало многие местные праздники для более гладкого перехода веры. Так Рождество было приурочено к римскими сатурналиям, а славянская Масленица и другие подобные праздники наступления весны к Сырной Седмице (Всеядной неделе)
15:48:07 26-02-2025
Дюша (14:05:03 26-02-2025) Хватит врать!!! Масленница никакого отношения не имеет к хри... Нет оснований не доверять официальному источнику.
16:01:38 26-02-2025
Дюша (14:05:03 26-02-2025) Хватит врать!!! Масленница никакого отношения не имеет к хри... Дюша, выдыхай уже, русским по белому написано: не Масленница к Христианству, но Христианство к Масленнице
09:00:13 27-02-2025
ололо (16:01:38 26-02-2025) Дюша, выдыхай уже, русским по белому написано: не Масленница... Да мне фиолетово. У нас светское государство, к тому же проповеди вне храмов давно запрещены. Так что с религиозными бреднями - на сайт епархии!!! Хватит нормальным людям мозг забивать.
09:02:23 27-02-2025
А наличие попов в Университете - просто ПОЗОР!!! Где студенчество? Как вы терпите этот пережиток средневековья?
09:14:29 27-02-2025
Приятно наблюдать за заревом и дымом поднимающимся от горящего Андрейкиного пукана. Эвон как его прямо корежит всего...
12:53:24 27-02-2025
Гость (09:14:29 27-02-2025) Приятно наблюдать за заревом и дымом поднимающимся от горяще... Я знал, что дым отечества тебе сладок и приятен...