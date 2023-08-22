Не умеешь – научим. Какие вакансии есть на "Барнаултрансмаше" даже без опыта
Завод предлагает много вариантов для трудоустройства с хорошими условиями
22 августа 2023, 11:00, ИА Амител LjN8KE4kb
Кем пойти работать? Да так, чтобы и условия были нормальные, и заработок достойный, и не надо иметь корочки о высшем образовании. Да вот даже на завод, и не просто завод, а легендарный "Барнаултрансмаш". Работники там нужны, в том числе и без опыта. "Всему научим", говорят на предприятии.
Какие вакансии предлагают на "Барнаултрансмаше?"
Сейчас на заводе несколько вакансий, в том числе:
- станочник широкого профиля;
- оператор и наладчик станков с программным управлением;
- токарь;
- шлифовщик;
- фрезеровщик;
- слесарь-ремонтник;
- электромонтер;
- слесарь-механосборочных работ;
- рабочий литейного производства;
- кузнец-штамповщик.
Так, и на кого можно обучиться прямо на заводе?
"Барнаултрансмаш" проводит обучение по разным направлениям. Например, в сентябре и октябре 2023 года будет:
- две группы операторов ЧПУ,
- одна группа контролёров станочных и слесарных работ,
- одна группа станочников широкого профиля.
Обучение длится в среднем полтора месяца. Этого хватит, чтобы освоить базовые знания и приступить к работе.
Кстати, по окончании выдают документ государственного образца. При этом само обучение бесплатное, предприятие проводит его за свой счет.
"Мы разработали обучающую систему, которая позволяет получать теоретические и практические навыки без отрыва от выполнения производственного плана. Также на предприятии действует система наставничества – это позволяет новым сотрудникам в коротки сроки овладеть необходимыми компетенциями", – рассказали на "Барнаултрансмаше".
А какую будут платить?
Размер зарплаты зависит от квалификации и объема выполняемой работы. Например, электромонтеры здесь получают по 35-70 тысяч рублей. Зарплата оператора станков, станочника широкого профиля, шлифовщика, фрезеровщика, слесаря-ремонтника, слесаря механосборочных работ, рабочего литейного производства, кузнеца-штамповщика варьируется от 40 до 80 тысяч. А наладчик станков и токарь могут зарабатывать и вовсе порядка 100 тысяч рублей. Вся зарплата "белая", выдается стабильно и два раза в месяц.
Что важно, завод берет на себя частичную компенсацию оплаты обедов, детских садов и возможность частичной компенсации найма жилья для иногородних.
Сейчас здесь трудится уже более 2,5 тыс. человек, к концу года штат готовы расширить до 3,4 тыс. В 2023 году "Барнаултрансмаш" стал "Лучшем промышленным предприятием Алтайского края в кадровой сфере".
АО "Барнаултрансмаш"
Адрес: пр. Калинина, 28
Тел.: (3852) 398-090
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11:18:01 22-08-2023
Кто-нибудь подскажет, бронь от мобилизации выдается сотрудникам, которых планируют набрать?
12:22:27 22-08-2023
Анна (11:18:01 22-08-2023) Кто-нибудь подскажет, бронь от мобилизации выдается сотрудни... Выдается
11:31:56 22-08-2023
Контора мутная Дивиденты за всю историю акций в 90х годах 1 мешок муки. Всё уних убытки и убытки
11:43:07 22-08-2023
Я б начальником пошел . Пусть мне 500 тысяч платят. Согласился бы.
11:57:28 22-08-2023
Гость (11:43:07 22-08-2023) Я б начальником пошел . Пусть мне 500 тысяч платят. Согласил... А почему не лям? А может ещё и крепостных душ двести впридачу?
16:03:51 22-08-2023
Гость (11:57:28 22-08-2023) А почему не лям? А может ещё и крепостных душ двести впридач... Нет, баб деревеньку.
12:29:21 22-08-2023
Шикарная новость
18:51:29 22-08-2023
Посмотрите, сколько людей уехало из Алтайского края! А ведь среди них были и высококлассные специалисты, рабочие. Отток населения прекратился? Вот и плоды...Не хватает врачей, учителей, рабочих на предприятия,....