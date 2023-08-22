Не умеешь – научим. Какие вакансии есть на "Барнаултрансмаше" даже без опыта

Завод предлагает много вариантов для трудоустройства с хорошими условиями

22 августа 2023, 11:00, ИА Амител LjN8KE4kb

"Барнаултрансмаш" / Фото: пресс-служба завода

Кем пойти работать? Да так, чтобы и условия были нормальные, и заработок достойный, и не надо иметь корочки о высшем образовании. Да вот даже на завод, и не просто завод, а легендарный "Барнаултрансмаш". Работники там нужны, в том числе и без опыта. "Всему научим", говорят на предприятии.

Какие вакансии предлагают на "Барнаултрансмаше?"

Сейчас на заводе несколько вакансий, в том числе:

станочник широкого профиля;

оператор и наладчик станков с программным управлением;

токарь;

шлифовщик;

фрезеровщик;

слесарь-ремонтник;

электромонтер;

слесарь-механосборочных работ;

рабочий литейного производства;

кузнец-штамповщик.

Так, и на кого можно обучиться прямо на заводе?

"Барнаултрансмаш" проводит обучение по разным направлениям. Например, в сентябре и октябре 2023 года будет:

две группы операторов ЧПУ,

одна группа контролёров станочных и слесарных работ,

одна группа станочников широкого профиля.

Обучение длится в среднем полтора месяца. Этого хватит, чтобы освоить базовые знания и приступить к работе.

Кстати, по окончании выдают документ государственного образца. При этом само обучение бесплатное, предприятие проводит его за свой счет.

"Мы разработали обучающую систему, которая позволяет получать теоретические и практические навыки без отрыва от выполнения производственного плана. Также на предприятии действует система наставничества – это позволяет новым сотрудникам в коротки сроки овладеть необходимыми компетенциями", – рассказали на "Барнаултрансмаше".

А какую будут платить?

Размер зарплаты зависит от квалификации и объема выполняемой работы. Например, электромонтеры здесь получают по 35-70 тысяч рублей. Зарплата оператора станков, станочника широкого профиля, шлифовщика, фрезеровщика, слесаря-ремонтника, слесаря механосборочных работ, рабочего литейного производства, кузнеца-штамповщика варьируется от 40 до 80 тысяч. А наладчик станков и токарь могут зарабатывать и вовсе порядка 100 тысяч рублей. Вся зарплата "белая", выдается стабильно и два раза в месяц.

Что важно, завод берет на себя частичную компенсацию оплаты обедов, детских садов и возможность частичной компенсации найма жилья для иногородних.

Сейчас здесь трудится уже более 2,5 тыс. человек, к концу года штат готовы расширить до 3,4 тыс. В 2023 году "Барнаултрансмаш" стал "Лучшем промышленным предприятием Алтайского края в кадровой сфере".

АО "Барнаултрансмаш"

Адрес: пр. Калинина, 28

Тел.: (3852) 398-090

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