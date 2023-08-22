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Не умеешь – научим. Какие вакансии есть на "Барнаултрансмаше" даже без опыта

Завод предлагает много вариантов для трудоустройства с хорошими условиями

22 августа 2023, 11:00, ИА Амител LjN8KE4kb

"Барнаултрансмаш" / Фото: пресс-служба завода
"Барнаултрансмаш" / Фото: пресс-служба завода

Кем пойти работать? Да так, чтобы и условия были нормальные, и заработок достойный, и не надо иметь корочки о высшем образовании. Да вот даже на завод, и не просто завод, а легендарный "Барнаултрансмаш". Работники там нужны, в том числе и без опыта. "Всему научим", говорят на предприятии. 

Какие вакансии предлагают на "Барнаултрансмаше?"

Сейчас на заводе несколько вакансий, в том числе:

  • станочник широкого профиля;
  • оператор и наладчик станков с программным управлением;
  • токарь;
  • шлифовщик;
  • фрезеровщик;
  • слесарь-ремонтник;
  • электромонтер;
  • слесарь-механосборочных работ;
  • рабочий литейного производства;
  • кузнец-штамповщик.

Так, и на кого можно обучиться прямо на заводе?

"Барнаултрансмаш" проводит обучение по разным направлениям. Например, в сентябре и октябре 2023 года будет:

  • две группы операторов ЧПУ, 
  • одна группа контролёров станочных и слесарных работ, 
  • одна группа станочников широкого профиля.

Обучение длится в среднем полтора месяца. Этого хватит, чтобы освоить базовые знания и приступить к работе. 

Кстати, по окончании выдают документ государственного образца. При этом само обучение бесплатное, предприятие проводит его за свой счет. 

"Мы разработали обучающую систему, которая позволяет получать теоретические и практические навыки без отрыва от выполнения производственного плана. Также на предприятии действует система наставничества – это позволяет новым сотрудникам в коротки сроки овладеть необходимыми компетенциями", – рассказали на "Барнаултрансмаше".  

А какую будут платить?

Размер зарплаты зависит от квалификации и объема выполняемой работы. Например, электромонтеры здесь получают по 35-70 тысяч рублей. Зарплата оператора станков, станочника широкого профиля, шлифовщика, фрезеровщика, слесаря-ремонтника, слесаря механосборочных работ, рабочего литейного производства, кузнеца-штамповщика варьируется от 40 до 80 тысяч. А наладчик станков и токарь могут зарабатывать и вовсе порядка 100 тысяч рублей. Вся зарплата "белая", выдается стабильно и два раза в месяц. 

Что важно, завод берет на себя частичную компенсацию оплаты обедов, детских садов и возможность частичной компенсации найма жилья для иногородних.

Сейчас здесь трудится уже более 2,5 тыс. человек, к концу года штат готовы расширить до 3,4 тыс. В 2023 году "Барнаултрансмаш" стал "Лучшем промышленным предприятием Алтайского края в кадровой сфере".

АО "Барнаултрансмаш"
Адрес: пр. Калинина, 28
Тел.: (3852) 398-090
Сайт
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Работа вакансии

Комментарии 8

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Анна

11:18:01 22-08-2023

Кто-нибудь подскажет, бронь от мобилизации выдается сотрудникам, которых планируют набрать?

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Гость

12:22:27 22-08-2023

Анна (11:18:01 22-08-2023) Кто-нибудь подскажет, бронь от мобилизации выдается сотрудни... Выдается

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Гость

11:31:56 22-08-2023

Контора мутная Дивиденты за всю историю акций в 90х годах 1 мешок муки. Всё уних убытки и убытки

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Гость

11:43:07 22-08-2023

Я б начальником пошел . Пусть мне 500 тысяч платят. Согласился бы.

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Гость

11:57:28 22-08-2023

Гость (11:43:07 22-08-2023) Я б начальником пошел . Пусть мне 500 тысяч платят. Согласил... А почему не лям? А может ещё и крепостных душ двести впридачу?

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Афиноген

16:03:51 22-08-2023

Гость (11:57:28 22-08-2023) А почему не лям? А может ещё и крепостных душ двести впридач... Нет, баб деревеньку.

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Гость

12:29:21 22-08-2023

Шикарная новость

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Гость

18:51:29 22-08-2023

Посмотрите, сколько людей уехало из Алтайского края! А ведь среди них были и высококлассные специалисты, рабочие. Отток населения прекратился? Вот и плоды...Не хватает врачей, учителей, рабочих на предприятия,....

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