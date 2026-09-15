Овнам сегодня пригодится умение выдерживать паузу. Может возникнуть ситуация, в которой хочется немедленно ответить, возразить или принять решение, но несколько минут размышлений окажутся очень кстати.

В работе не исключен спор из-за распределения обязанностей. Не берите на себя больше только для того, чтобы быстрее закончить разговор. Обсудите конкретные задачи и сроки.

После обеда появится возможность заняться делом, которое давно откладывалось. На этот раз лучше действительно довести его до конца.

Вечером стоит дать выход накопившейся энергии — прогулка или спорт помогут переключиться.

Совет дня: пауза перед решением — это не слабость, а возможность не исправлять собственную поспешность.