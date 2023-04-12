"Не ушли, а бросили". Как рынок переходит на российское ПО и чем оно лучше западного

В компании "Астра" рассказали о развитии отечественного софта и построении экосистемы отечественных ИТ

12 апреля 2023, 07:50, Александра Черданцева

Алексей Наливайко / ГК "Астра"

Геополитические события прошлого года лишили Россию многих иностранных компаний. Некоторые сферы сделали разворот на Азию, но где-то потребности рынка можно закрыть и своими силами. Например, в программном обеспечении. Насколько комфортно работать с российскими производителями? Обеспечат ли они привычное качество и сервис? Сложно ли кардинально менять софт? Об этом в интервью порталу amic.ru рассказал Алексей Наливайко, директор департамента продаж в СФО группы компаний "Астра" – производителя программного обеспечения, одного из лидеров российской ИT-индустрии.

"На отечественное ПО можно положиться"

– Алексей, что сейчас происходит на рынке программного обеспечения? Прошёл ли уже шок с того момента, как западные компании покинули нашу страну?

– Да, после февральских событий прошлого года, когда это всё произошло, ситуация развивалась достаточно драматично. Западные вендоры (компании, которые продвигают товары под собственным брендом, – прим. ред.) не просто ушли из страны, они бросили своих заказчиков. Microsoft, Oracle, Veeam, VMware* – они же продавали не только продукт, они продавали уверенность в работе системы, некую дорожную карту, поддержку. Заказчики остались в один день без этой поддержки.

Но, конечно, сейчас, год спустя, всё более-менее встало на свои места. А российские разработчики не просто знают, что делать, а достигли достаточно больших успехов в обеспечении миграции на отечественные ИТ-продукты.

– И на какой стадии импортозамещение в ИТ?

– Процесс идёт активно. Но тут есть два важных направления развития. Первое – заказчики из госсектора. Здесь нормативная база сформировалась задолго до этих событий, с 2014 года. И власти понимали, как важна информационно-технологическая независимость.

И, кстати, тут ИТ-руководство Алтайского края было очень дальновидно, поэтому мы с регионом давно работаем по части импортозамещения ПО.

Иначе обстоят дела с коммерческим сектором, с бизнесом – это новый рынок для всех нас. Причём рынок, который привык к лучшим западным решениям. И мы теперь делаем всё, чтобы соответствовать. Спрос есть по всем направлениям: от малого бизнеса до крупных корпораций.

– В Алтайском крае кто ваши клиенты?

– У нас в регионе несколько сотен заказчиков. Это министерства, муниципалитеты, учебные заведения и, конечно, бизнес, в том числе и аграрный, что характерно для вашего региона.

Например, под руководством Министерства цифрового развития и связи Алтайского края активно идёт переход на отечественное программное обеспечение в органах государственной власти региона. Можно отметить ряд краевых ведомств: управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, управление ветеринарии, управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры и, собственно, Минцифры, которые перевели более 70% рабочих мест государственных служащих на отечественное программное обеспечение. Другие органы госвласти также погружены в процесс имортозамещения.

В планах сейчас у нас переход и цифровизация подведомственных учреждений, муниципалитетов, учреждений образования и здравоохранения.

Ваша новая барнаульская поликлиника № 14 будет оснащена по последнему слову техники. И одно из самых весомых слов – решения от компании "Астра".

– Вот муниципалитетам, наверное, сложнее всех, ведь где в сёлах взять разбирающихся в новом программном обеспечении ИT-специалистов.

– Сложнее, но и мы помогаем. В том числе и тем, что увеличиваем внутри нашей группы компаний штат технических специалистов в регионах.

Непросто и образовательным организациям. Не секрет, что все привыкли к Microsoft, он был с нами чуть ли не с детства. И сейчас мы даём детсадам и школам лицензии на наше ПО практически бесплатно, как и кафедрам информационной безопасности в вузах. И это больше уже про социальную ответственность, а не про прибыль.

– Нет ли опасения, что иностранные компании через какое-то время вернутся? И отечественное ПО окажется неконкурентоспособным.

– Такого опасения нет. И вот почему. Во-первых, доверия к иностранным разработчикам не осталось. Повторюсь, они же продавали не просто операционную систему, они продавали уверенность и стабильность. Microsoft просто в один день выключил рубильник и оставил без поддержки практически всю страну. У нас таких рубильников нет и не будет. Заказчики могут положиться на нас целиком и полностью. И я не только об "Астре" говорю, но и в целом о разработчиках отечественного ПО.

– А насколько высок уровень безопасности отечественного ПО?

– Наша операционная система AstraLinux* – пожалуй, самая защищённая операционная система в мире. Единственная, которая соответствует требованиям ФСТЭК России по первому, самому высокому уровню доверия и классу защиты. Это даёт возможность работать с информацией любой категории доступа, включая государственную тайну с уровнем конфиденциальности "совершенно секретно" и "особой важности".

В нашей системе заложены инструменты, высочайшую эффективность которых признали даже западные коллеги. У нас высокий уровень безопасности, я бы даже сказал сверхмеханизм – собственная оригинальная разработка, за которую отвечает большой научный департамент во главе с доктором технических наук, профессором криптографии РАН России Петром Девяниным.

AstraLinux прошла все процессы сертификации в России и даже Беларуси. Контролирующие органы и регуляторы рынка, по сути, "разобрали" нашу операционную систему, проверили, протестировали на безопасность. И подтвердили её высокую надёжность.

– Нелицензионный зарубежный софт сейчас запрещено использовать?

– Ограничения на использование в той или иной мере были и раньше. Но дело даже не в этом. Сейчас зарубежный софт – это фактически голый продукт, без обновлений, техподдержки, сервисов и так далее, а это уже небезопасно, особенно для критической инфраструктуры страны, и, соответственно, мало кому нужно. Для любой организации или предприятия нужен совместимый продуктово-сервисный комплекс, закрывающий все потребности, – так называемая экосистема.

"Мы создаём экосистему"

– А как насчёт качества и сервиса? Вы сказали, что заказчики привыкли к лучшему.

– Необходимость предлагать сразу хорошие решения и сервис – это отличный стимул для развития. Российские компании работают на качество. У нас в компании есть "Астра Консалтинг", где высококлассные специалисты фактически осуществляют вендорский надзор над всем процессом перехода на наше программное обеспечение. В рамках этого направления мы оказываем полномасштабный спектр консалтинговых услуг по переводу ИТ-инфраструктур организаций, обеспечиваем полноценное сопровождение заказчиков в процессе миграции и внедрения отечественного ПО. То есть это своего рода проектный офис для бесшовного перехода на отечественное программное обеспечение.

У нас большой штат аналитиков, они на постоянной связи с заказчиками. И это не только про сервис, но и про чёткое отслеживание интересов рынка.

У нашей группы компаний стратегия даже шире – мы стремимся стать вендором № 1 в России и создать наиболее обширную экосистему программного обеспечения. А потому мы активно развиваем систему совместимых с нашими решениями программных и аппаратных продуктов других производителей, много лет реализовываем полномасштабную программу технологической кооперации.

– Кстати, да. В группе компаний "Астра" несколько самостоятельных продуктов. Почему вы развиваетесь именно в таком, горизонтальном направлении?

– Мы считаем такой подход – создание экосистемы продуктов – наиболее перспективным. Это как в тетрисе – каждое направление должно занимать своё место.

Многие знают группу компаний "Астра" как производителя защищённых операционных систем AstraLinux. Это наш флагманский продукт, но кроме него в группе компаний сейчас ещё 13 самостоятельных решений, команды-разработчики которых работают в единой связке, синхронизируя свои дорожные карты. И, что особенно важно для заказчика, с одним окном технической поддержки.

Итак, в группе компаний "Астра":

операционная система AstraLinux в варианте как "десктоп", так и "сервер";

система ALD Pro*, которая позволяет управлять машинами на AstraLinux в домене и создавать трастовые отношения с доменом на ActiveDirectory*, что необходимо для продолжения работы всех бизнес-процессов;

система резервного копирования RuBackup*;

комплекс средств управления виртуализацией (ПК СВ "Брест", VMmanager*);

средства доступа к удалённым рабочим столам, которые запущены на платформе виртуализации (Termidesk*);

почтовый сервер (RuPost*);

средства для корпоративной мобильности (Workspad*).

В прошлом году в контур группы компаний вошли разработчик инфраструктурных решений ISPsystem* и компания TantorLabs*.

Включение в программный стек ГК "Астра" продуктов от компании ISPsystem закрыло сразу несколько востребованных направлений. В их числе инвентаризация, мониторинг оборудования и подсчёт выделенных ресурсов, организация ИТ-инфраструктур для ЦОДов и крупных заказчиков, расширение возможностей виртуализации, в том числе решение задач data*-центров и хостинг-провайдеров.

Вхождение TantorLabs с собственной СУБД и платформой администрирования в состав группы компаний дало возможность предоставлять заказчикам полные комплексные решения, а также снизить расходы на проекты по внедрению СУБД. Продукты TantorLabs интегрированы с серверной ОС AstraLinux, инструментами для резервирования, миграции, автоматизированной установки, конфигурирования и обновления СУБД в разнородных средах. И это очень удобно для заказчиков.

– Продуктов и у вас в портфеле, и в целом на рынке действительно много, как их все интегрировать?

– Сейчас, чтобы работать с российскими компаниями и оставаться в реестре отечественного ПО, разработчикам необходимо адаптировать своё ПО под AstraLinux. У нас работает программа поддержки производителей оборудования и программного обеспечения ReadyforAstraLinux*. Как я упоминал выше, это наша собственная программа по развитию технологического партнёрства. Наши инженеры вместе с другими компаниями проводят испытания и тестируют "железо" и софт на совместимость. Данную программу мы запустили ещё в 2017 году, тратим на неё большие ресурсы.

Сегодня у ОС AstraLinux одна из самых широких экосистем совместимого ПО и оборудования – более 2000 партнёрских решений.

– Это позволяет сделать процесс перехода на отечественное ПО бесшовным?

– Конечно, и мы уделяем этому повышенное внимание. Не только переходу, но и всему дальнейшему функционированию. Наша техническая поддержка, в отличие от многих других компаний, работает круглосуточно, за неё целиком и полностью мы отвечаем сами, без привлечения специалистов со стороны (аутсорс). За счёт чего путь от заказчика к разработчику достаточно короткий, это колоссальное преимущество, которое очень ценят наши клиенты.

А ещё мы даём протестировать своё ПО новым пользователям. Предоставляем временные дистрибутивы любого из наших продуктов, и к тому же с полной технической поддержкой. То есть клиент может хорошо изучить продукт до покупки.

И, что тоже очень важно, это не продажа какого-то разрозненного набора продуктов, мы подбираем персональное решение под каждого конкретного заказчика. Собираем для него целую инфраструктуру.

"Помогаем готовить кадры"

– Уже не первый год эксперты бьют тревогу: айтишники уезжают из страны. А насколько для вас актуальна проблема дефицита кадров?

– В целом на рынке ИТ эта проблема, конечно, существует.

Для нас сейчас вопрос подбора кадров очень актуален, мы активно расширяем штат. За последние несколько лет ГК "Астра" выросла с 250-300 до 1,3 тыс. человек. Сейчас мы набираем людей по всей стране. В том числе и в Сибири, пока что для удалённой работы, но в планах открыть большее количество офисов. В будущем и в вашем макрорегионе.

– То есть кадры всё-таки есть?

– Кадры есть. Такая перестройка рынка на руку экономике, поскольку специалисты, которые ранее трудились на западные компании, теперь работают на российские.

Однако проблема дефицита кадров сохраняется у заказчиков. Особенно там, где ИТ - лишь одно из направлений. Но мы помогаем с решением этого вопроса. В "Астре" есть большой департамент образования. Наши эксперты разработали линейку из 20 курсов для обучения сотрудников любого профиля, исходя из задач бизнеса заказчика. Мы регулярно проводим мероприятия по повышению информированности клиентов, по всей стране открыты авторизованные учебные центры. Например, в Барнауле такой центр есть на базе Алтайского государственного университета. А ещё есть в Новосибирске, Иркутске, скоро откроем в Кузбассе.

Кстати, в апреле у нас традиционно в столице проходит практическая конференция "Астраконф". В этом году небольшие конференции примерно такого типа мы решили проводить и в Сибири. 13 апреля 2023 года в Барнауле состоится мероприятие по презентации наших продуктов для действующих и потенциальных клиентов. На нём можно будет более детально познакомиться с экосистемой ГК "Астра" и задать вопросы специалистам по тонкостям импортозамещения в ИТ. Заинтересованные в участии компании могу связаться, написав или позвонив по контактам на нашем сайте.

* Microsoft ("Майкрософт"), Oracle ("Оракл"), Veeаm ("Вим"), VMware ("ВиЭмвеар"), AstraLinux ("АстраЛинукс"), Termidesk ("Термидеск"), RuBackup ("РуБэкап"), ALD Pro ("ЭйЭлДи Про"), ActiveDirectory ("ЭктивДайректори"), WorksPad ("ВорксПад"), VMmanager ("ВиЭМменеджер"), ISPsystem ("АйЭсПисистем"), TantorLabs ("ТанторЛабс"), data-центр (дата-центр), RuPost ("РуПост"), ReadyforAstraLinux ("Рейдифо Астра Линукс"), IT (Айти).

ООО "РусБИТех-Астра"

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