Не в ногу со страной. Почему в Алтайском крае растут спрос и цены на новостройки

Несмотря на то, что по стране количество сделок падает, в нашем регионе наблюдается рост

12 марта 2023, 06:27, ИА Амител

Пока в Центральной России падает спрос на жильё, в Алтайском крае и Барнауле количество сделок растёт. Застройщики торопятся воспользоваться ситуацией и вновь поднимают цены. В новом выпуске рубрики "Гайд по недвижимости" на Business FM Барнаул вместе с Дмитрием Дворядкиным разбираемся, почему Алтайский край опять идёт "не в ногу" со страной.

В чём особенность алтайского рынка недвижимости?

За первые два месяца 2023 года количество сделок на первичном рынке жилья в Москве и Подмосковье упало на треть и более. А за весь прошедший год – на 25-30% в сравнении с 2021-м.

В Алтайском крае же ситуация несколько иная. Да, рынок новостроек потерял порядка 20% из-за почти полного отсутствия сделок весной прошлого года. Но декабрь 2022-го превзошёл по количеству сделок декабрь 2021-го.

Сейчас тенденция продолжается. Январь-февраль демонстрируют показатели выше аналогичного периода 22-го года.

Количество сделок не стало ниже прошлогоднего уровня, даже несмотря то, что в январе произошёл рост ставок по ипотеке, порядка одного процентного пункта. Сейчас они от 11% годовых. Если раньше повышение ипотечных ставок даже на 1% уводило с рынка 10-12% покупателей, то сейчас сделок становится всё больше. Более того, крупнейшие банки фиксируют исторические показатели.

Почему так происходит?

Причина – отложенный спрос прошлого года. Люди выжидали период турбулентности, жильё не покупали, а теперь, когда ситуация стала стабильнее, решили, что ждать больше не имеет смысла. Тем более цены на квартиры не падают, а постепенно идут вверх. В ответ на высокий спрос застройщики подняли стоимость квадрата, пусть и не сильно существенно.

Ещё один важный тренд в том, что доля новостроек в общем количестве заявок на ипотеку растёт после длительного падения. Всё потому, что ипотека в новостройках пока остаётся выгоднее, чем по вторичному рынку. Также действует ипотека с господдержкой, кроме того, есть и семейная, условия доступа к которой расширены.