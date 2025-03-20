"Не все гладко". Ольга Гога – о борьбе с раком у детей, благотворительности и государстве
Зачем сегодня нужны благотворительные организации, если государство обеспечивает всем, что нужно?
20 марта 2025, 09:45, ИА Амител
80% детей, заболевших раком, удается вылечить. У врачей, которые сражаются с коварной болезнью за жизни маленьких пациентов, есть помощники – благотворительные фонды. В Алтайском крае уже 25 лет работает региональная общественная организация "Мать и дитя", которая оказывает поддержку семьям с детьми, имеющими онкологические заболевания. Председатель организации Ольга Гога рассказала в "Переговорке" на amic.ru, как начинала работать в этой сфере и зачем сейчас нужны благотворительные фонды, если государство, как утверждают чиновники, обеспечивает больных всем необходимым. Также узнали, растет ли число заболевших раком детей и какие правильные мысли помогают с ним бороться. Выяснили, как распознать мошенников, которые наживаются на трагедиях с детьми. А еще Ольга Михайловна рассказала, почему сегодня стало меньше благотворителей, хотя добрых людей по-прежнему много.
Кто в "Переговорке"
Ольга Михайловна Гога.
Более 25 лет возглавляет Алтайскую региональную общественную организацию "Мать и дитя", которая оказывает поддержку семьям, имеющим детей с онкологическими заболеваниями. Оказывается социальная, психолого-педагогическая, медицинская и юридическая помощь. Здесь же действует служба семьи и служба паллиативной помощи. За время работы "Мать и дитя" оказала помощь более чем полутора тысячам детей.
Разработанные программы:
по раннему вмешательству (выявление детей с отклонениями в развитии);
школа приемных родителей;
реабилитация детей с онкозаболеваниями и их семей;
профилактика социального сиротства;
программа предоставления временного приюта семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
школа беременных.
Все программы переданы в государственные учреждения Алтайского края.
01:24 "Нам приходилось доказывать, что мы тут нужны". Как начиналась работа организации "Мать и дитя" и что изменилось за 20 лет?
03:40 "Рак больше не приговор". Много ли детей сегодня выходит в устойчивую ремиссию?
04:38 "Пороховая бочка". О том, изменились ли методики лечения за 20 лет и коварстве рака.
06:06 "Спасибо, что жива". Как правильные мысли помогают справиться с болезнью.
07:08 Почему детские благотворительные фонды помогают подопечным, которым уже исполнилось 18 лет?
08:09 Какими видами рака дети болеют чаще, чем взрослые?
08:57 "Педиатрическая настороженность". Стало ли сейчас больше случаев рака?
11:12 Какова смертность от рака сегодня?
12:02 О том, как маленькие пациенты с онкозаболеваниями и их родители пережили пандемию ковида.
12:49 "Не все так гладко". Зачем нужны благотворительные организации, если государство дает все, что нужно.
15:16 О санкциях и лекарствах.
16.32 Как понять, мошенник или тот, кому действительно нужна помощь?
17:19 О том, почему благотворительные фонды не собирают деньги на улицах.
18:51 Хочу помочь детям, как проверить на благонадежность благотворительную организацию?
20:06 Многие ли сейчас откликаются на призыв о помощи? "Благотворители переключились на помощь СВО", – говорит Ольга Гога.
22:15 "Я это делаю не для себя". О добрых людях, завистниках и деньгах.
23:16 Как и кому отчитывается за полученные средства Ольга Гога?
24:07 Где сегодня используются передовые технологии по лечению рака в Алтайском крае?
25:20 О том, что за Уралом не хватает мощного детского онкологического центра.
26:11 "Мысль запустил, самоуничтожение включилось". Как вести себя родителям, если у ребенка обнаружен рак?
12:27:25 20-03-2025
Гог, магог и демагог...Все благотворительные фонды - мошенники, паразитирующие на сострадании.
16:51:50 24-03-2025
Дюша (12:27:25 20-03-2025) Гог, магог и демагог...Все благотворительные фонды - мошенни... Нет не все, а только казённые.