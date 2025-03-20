"Не все гладко". Ольга Гога – о борьбе с раком у детей, благотворительности и государстве

Зачем сегодня нужны благотворительные организации, если государство обеспечивает всем, что нужно?

20 марта 2025, 09:45, ИА Амител

80% детей, заболевших раком, удается вылечить. У врачей, которые сражаются с коварной болезнью за жизни маленьких пациентов, есть помощники – благотворительные фонды. В Алтайском крае уже 25 лет работает региональная общественная организация "Мать и дитя", которая оказывает поддержку семьям с детьми, имеющими онкологические заболевания. Председатель организации Ольга Гога рассказала в "Переговорке" на amic.ru, как начинала работать в этой сфере и зачем сейчас нужны благотворительные фонды, если государство, как утверждают чиновники, обеспечивает больных всем необходимым. Также узнали, растет ли число заболевших раком детей и какие правильные мысли помогают с ним бороться. Выяснили, как распознать мошенников, которые наживаются на трагедиях с детьми. А еще Ольга Михайловна рассказала, почему сегодня стало меньше благотворителей, хотя добрых людей по-прежнему много.

Кто в "Переговорке"



Ольга Михайловна Гога.

Более 25 лет возглавляет Алтайскую региональную общественную организацию "Мать и дитя", которая оказывает поддержку семьям, имеющим детей с онкологическими заболеваниями. Оказывается социальная, психолого-педагогическая, медицинская и юридическая помощь. Здесь же действует служба семьи и служба паллиативной помощи. За время работы "Мать и дитя" оказала помощь более чем полутора тысячам детей.



Разработанные программы:

по раннему вмешательству (выявление детей с отклонениями в развитии);

школа приемных родителей;

реабилитация детей с онкозаболеваниями и их семей;

профилактика социального сиротства;

программа предоставления временного приюта семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

школа беременных.

Все программы переданы в государственные учреждения Алтайского края.

01:24 "Нам приходилось доказывать, что мы тут нужны". Как начиналась работа организации "Мать и дитя" и что изменилось за 20 лет?

03:40 "Рак больше не приговор". Много ли детей сегодня выходит в устойчивую ремиссию?



04:38 "Пороховая бочка". О том, изменились ли методики лечения за 20 лет и коварстве рака.

06:06 "Спасибо, что жива". Как правильные мысли помогают справиться с болезнью.

07:08 Почему детские благотворительные фонды помогают подопечным, которым уже исполнилось 18 лет?

08:09 Какими видами рака дети болеют чаще, чем взрослые?

08:57 "Педиатрическая настороженность". Стало ли сейчас больше случаев рака?

11:12 Какова смертность от рака сегодня?

12:02 О том, как маленькие пациенты с онкозаболеваниями и их родители пережили пандемию ковида.

12:49 "Не все так гладко". Зачем нужны благотворительные организации, если государство дает все, что нужно.

15:16 О санкциях и лекарствах.



16.32 Как понять, мошенник или тот, кому действительно нужна помощь?

17:19 О том, почему благотворительные фонды не собирают деньги на улицах.

18:51 Хочу помочь детям, как проверить на благонадежность благотворительную организацию?

20:06 Многие ли сейчас откликаются на призыв о помощи? "Благотворители переключились на помощь СВО", – говорит Ольга Гога.

22:15 "Я это делаю не для себя". О добрых людях, завистниках и деньгах.

23:16 Как и кому отчитывается за полученные средства Ольга Гога?

24:07 Где сегодня используются передовые технологии по лечению рака в Алтайском крае?

25:20 О том, что за Уралом не хватает мощного детского онкологического центра.

26:11 "Мысль запустил, самоуничтожение включилось". Как вести себя родителям, если у ребенка обнаружен рак?