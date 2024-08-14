Рассказываем, как быть и куда бежать

14 августа 2024, 11:20, ИА Амител erid: LjN8JtLgq

Студенты / Фото: колледж "Тьютория"

Не сдать выпускной экзамен – кошмарный сон для каждого ученика и его семьи. Кажется, что все потеряно. Но так ли это на самом деле? Поступить в колледж без аттестата – правда это или миф? Рассказываем про варианты, которые есть у школьников, если они завалили ОГЭ.

Итак, что делать, если не сдал ОГЭ?

Для начала, не нужно отчаиваться. Если вдруг вы не сдали экзамен с первой попытки, можно попробовать пересдать его. Вторая попытка, как правило, проходит в сентябре. В этом случае нужно обратиться в свою школу и написать заявление на пересдачу. И за три летних месяца придется очень хорошо подготовиться.

Если же нужно больше времени на подготовку, то у вас два пути: пойти в 9 класс еще раз и пересдать экзамен в следующем году или же поступить в колледж без ОГЭ и аттестата.

Студенты / Фото: колледж "Тьютория"

В какой колледж можно поступить без аттестата?

Такую возможность предоставляет частный колледж нового поколения "Тьютория". Это не просто место, где получают профессию после 9 или 11 класса. Это место, где раскрывают потенциал каждого студента.

В колледже:

Обучают опытные преподаватели и тьюторы.

Дают качественное обучение.

Делают упор на практику и развитие профессиональных навыков.

Проводят интересные мероприятия и экскурсии.

Кстати, после обучения в "Тьютории" в любой российский вуз можно поступить с перезачетом предметов по внутреннему экзамену.

Как поступить в этот колледж?

Подать заявку можно на официальном сайте колледжа "Тьютория" или по номеру телефона 8-800-250-62-49.

Колледж "Тьютория"

Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 120 Б

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