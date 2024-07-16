Не выходя из дома. Как купить автомобиль у частного лица в кредит через автосалон?
Оформить заявку в "Первом номере" можно удаленно
16 июля 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8Jz5Pp
В современном мире автомобиль является неотъемлемой частью жизни. Однако не каждый может купить его за наличные. Например, в автосалоне "Первый номер" можно приобрести авто в кредит или выбрать понравившийся вариант в объявлении частного лица, у соседа или знакомого и просто оформить сделку и кредитование в автосалоне.
Как это работает?
"Первый номер" дает возможность купить авто в кредит. Выбор за клиентом: можно найти машину в автосалоне или подобрать вариант самостоятельно. Благодаря кредиту от автосалона покупка становится доступной: выплаты распределяются на длительный период, что снижает финансовую нагрузку.
Получить кредит в автосалоне просто и без лишних хлопот. Опытные менеджеры помогут выбрать условия, а юристы обеспечат прозрачность и надежность сделки.
Почему это удобно?
Заявку на кредит можно оформить не выезжая из дома. Кредитные специалисты автосалона сориентируют по телефону или через мессенджеры и даже помогут получить одобрение банка удаленно.
"Первый номер" сотрудничает с ведущими банками и финансовыми организациями, чтобы предоставить клиентам выгодные условия.
Преимущества кредитования в "Первом номере":
- низкая процентная ставка;
- удобный график погашения;
- простая процедура оформления.
Как выбрать авто и получить его в кредит?
В автосалоне представлено большое разнообразие марок и моделей, чтобы каждый покупатель мог найти именно то, что нужно. Все машины проверенные и сертифицированные специалистами. Однако клиент всегда может провести повторный осмотр авто, проверить его историю и условия гарантии.
Перед покупкой необходимо определить бюджет и тип машины: седан, хэтчбек, кроссовер или внедорожник, бензиновый или дизельный двигатель, мощность, год выпуска и другие характеристики.
И самое важное, если вы уже нашли свой вариант от собственника – просто позвоните в "Первый номер", чтобы передать данные и получить одобрение по кредиту удаленно.
Автосалон "Первый номер"
Адрес: Барнаул, ул. Челюскинцев, 117
График работы: ежедневно, без обеда и выходных
Тел.: +7 (963) 500-35-72
Тел. для покупки и продажи авто: (3852) 60-38-88
* Кредит в автоцентре предоставляют: ПАО "ВТБ", ПАО "ФК Открытие", ПАО "Росбанк"
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