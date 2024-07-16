Не выходя из дома. Как купить автомобиль у частного лица в кредит через автосалон?

Оформить заявку в "Первом номере" можно удаленно

16 июля 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8Jz5Pp

Покупка авто. Передача ключей / Фото: freepik.com

В современном мире автомобиль является неотъемлемой частью жизни. Однако не каждый может купить его за наличные. Например, в автосалоне "Первый номер" можно приобрести авто в кредит или выбрать понравившийся вариант в объявлении частного лица, у соседа или знакомого и просто оформить сделку и кредитование в автосалоне.

Как это работает?

"Первый номер" дает возможность купить авто в кредит. Выбор за клиентом: можно найти машину в автосалоне или подобрать вариант самостоятельно. Благодаря кредиту от автосалона покупка становится доступной: выплаты распределяются на длительный период, что снижает финансовую нагрузку.

Получить кредит в автосалоне просто и без лишних хлопот. Опытные менеджеры помогут выбрать условия, а юристы обеспечат прозрачность и надежность сделки.

Почему это удобно?

Заявку на кредит можно оформить не выезжая из дома. Кредитные специалисты автосалона сориентируют по телефону или через мессенджеры и даже помогут получить одобрение банка удаленно.

"Первый номер" сотрудничает с ведущими банками и финансовыми организациями, чтобы предоставить клиентам выгодные условия.

Преимущества кредитования в "Первом номере":

низкая процентная ставка;

удобный график погашения;

простая процедура оформления.

Как выбрать авто и получить его в кредит?

В автосалоне представлено большое разнообразие марок и моделей, чтобы каждый покупатель мог найти именно то, что нужно. Все машины проверенные и сертифицированные специалистами. Однако клиент всегда может провести повторный осмотр авто, проверить его историю и условия гарантии.

Перед покупкой необходимо определить бюджет и тип машины: седан, хэтчбек, кроссовер или внедорожник, бензиновый или дизельный двигатель, мощность, год выпуска и другие характеристики.

И самое важное, если вы уже нашли свой вариант от собственника ­– просто позвоните в "Первый номер", чтобы передать данные и получить одобрение по кредиту удаленно.

Автосалон "Первый номер"

Адрес: Барнаул, ул. Челюскинцев, 117

График работы: ежедневно, без обеда и выходных

Тел.: +7 (963) 500-35-72

Тел. для покупки и продажи авто: (3852) 60-38-88

* Кредит в автоцентре предоставляют: ПАО "ВТБ", ПАО "ФК Открытие", ПАО "Росбанк"

ООО "Сибирьавтоцентр"

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