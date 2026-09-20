Овнам сегодня может захотеться наконец разобраться с тем, что давно мешало двигаться дальше. Это может быть незаконченный разговор, бытовой вопрос или решение, которое постоянно откладывалось.

Не пытайтесь закрыть все накопившиеся дела за один день. Выберите одно и доведите его до конца.

После обеда хорошо пройдет прогулка или небольшая поездка. Смена обстановки поможет отвлечься от привычных мыслей.

Вечером не стоит возвращаться к уже решенным вопросам.

Совет дня: иногда достаточно поставить одну точку, чтобы появилось место для новых планов.