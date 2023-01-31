Не ждали. Фильмы и сериалы о родственниках, которые приезжают без приглашения

Чарли Шин, Владимир Машков и Михалыч

31 января 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: кадр из сериала "Два с половиной человека"

Наверное, у каждого есть дядюшка или двоюродный брат, чей неожиданный визит может нарушить привычный уклад жизни и доставить немало хлопот. Мы вспомнили самые забавные фильмы и сериалы о несносной родне.

"Два с половиной человека" (2003-2015)

Не просто комедия, а настоящий хит, который регулярно входит в рейтинги лучших сериалов всех времён. Не все помнят, с чего началась история, а между тем персонаж Джона Крайера Алан во время бракоразводного процесса был вынужден бежать от своей эгоистичной бывшей супруги. Мужчине негде жить, поэтому он и нагрянул в дом своего брата Чарли, ну а дальше… дальше сплошное веселье.

"Два с половиной человека" – это бенефис Чарли Шина, именем которого и назван персонаж. В принципе Шин играет самого себя: выпивоху, ловеласа, человека со специфическим чувством юмора. Чтобы ни случилось и какие бы перипетии не выпадали на долю братьев, на протяжении девяти сезонов всё равно они сходились в доме Чарли в Малибу. Позже продюсеры из-за хулиганского поведения заменили Чарли Шина на Эштона Кутчера. Серии с Эштоном были неплохими, но уже не такими смешными. Но всё же поностальгировать и понаблюдать за отношениями братьев Харпер приятно и спустя много лет.

"Гуляй, Вася!" (2017)

Иногда незваный родственник – это не навязчивая сестра или забытый дядюшка, а человек, который хочет как можно быстрее развязать семейные узы. Правда, далеко не всегда это просто. Главный герой отечественной комедии Митя (Ефим Петрунин) и думать забыл о том, что когда-то сходил в ЗАГС с Василисой, или просто Васей (Любовь Аксёнова).

Правда, когда парень решает жениться снова, причём на девушке из состоятельной семьи, ему и приходится ехать в родной город и договариваться с Васей. Вася, в свою очередь, оказывается не очень договороспособной и чинит бывшему множество препятствий на пути к счастливому разводу, простите, браку. Кстати, у фильма есть сиквел, где названной гостьей во время медового месяца экс-возлюбленного окажется уже сама Вася. А что?! Иногда экс-супруги остаются родными людьми, разве нет?!

"Миллиард" (2019)

Владимир Машков в роли отца, который большую часть жизни отбивался от своих многочисленных детей и даже переписал своё состояние на бизнес-партнёра, теперь вынужден возвращать доверие отпрысков. Правда, всплеск родительской любви также был вызван финансовыми интересами. После смерти того самого бизнес-партнёра персонаж Машкова всеми способами доказывает, что сумма с большим количеством нулей в зарубежном банке принадлежит ему. А когда ничего не выйдет, придётся решиться на ограбление. Для этого он и явится как снег на голову к своим четверым сыновьям и втянет их в "аферу века". Собственно, обретая состояние, "отцам и детям" придётся стать семьёй и понять, что деньги не играют такой роли, как родственные узы.

"Просто Михалыч" (2023)

Сложно отрицать, но когда меняются наши жизненные обстоятельства, мы нередко перестаём общаться с близкими разной степени родства. Именно это и произошло с героем нового сериала на ТНТ Володей (Павел Ворожцов). Он вырос в Сибири, но уехал в Москву, разбогател и поселился вместе с женой (Ольга Медынич) и сыном (Антон Рогачёв) на Рублёвке.

Годы спустя покой почтенного семейства нарушает провинциальный родственник Михалыч (Владимир Епифанцев), который вместе с "банками-закатками" и другими гостинцами подкидывает проблем. Сибирский здоровяк приехал в столицу с важной миссией – спасти родной лесхоз от вырубки. Вскоре в нелёгкое дело втянутся все члены семьи, а Михалыч, чьё поведение родственникам поначалу кажется диким, становится важным связующим звеном между ними.

Смотрите премьеру сериала "Просто Михалыч" с 30 января на ТНТ.