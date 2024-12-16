Неблагоприятные условия. О погоде в Алтайском крае 16 декабря

Пройдет умеренный снег, местами возможны метели

16 декабря 2024, 06:00, ИА Амител

Метель / Фото: unsplash.com / Matt Seymour

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Алтайском крае в первой половине дня 16 декабря. Соответствующее предупреждение передал региональный Гидрометцентр.

Дневная температура в крае составит от -4 до -9 градусов, однако по западу будет ощутимо холоднее: от -10 до -15 градусов. В восточных районах небольшой, местами умеренный снег, гололедные явления, метели. В западных районах преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле от -7 до -9 градусов с похолоданием в течение дня до -14 градусов. В начале дня возможен небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с.