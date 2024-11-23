Небо над Алтайским краем окрасилось в цвета российского флага

Патриотичный закат запечатлели в Мамонтовском районе

23 ноября 2024, 19:45, ИА Амител

Закат в Мамонтовском районе / Фото: t.me/mamontovo_official

В Мамонтовском районе Алтайского края вечером 23 ноября сфотографировали небо, окрашенное в цвета российского флага.

"Любуемся закатом. Небо над Мамонтовским районом раскрашено в цвет триколора", – сообщили в телеграм-канале местной администрации.

Вечером 18 ноября небо над Барнаулом также украсил закат. Многие горожане тогда успели сделать красочные фотографии.