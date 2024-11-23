НОВОСТИОбщество

Небо над Алтайским краем окрасилось в цвета российского флага

Патриотичный закат запечатлели в Мамонтовском районе

23 ноября 2024, 19:45, ИА Амител

Закат в Мамонтовском районе / Фото: t.me/mamontovo_official
Закат в Мамонтовском районе / Фото: t.me/mamontovo_official

В Мамонтовском районе Алтайского края вечером 23 ноября сфотографировали небо, окрашенное в цвета российского флага.

"Любуемся закатом. Небо над Мамонтовским районом раскрашено в цвет триколора", – сообщили в телеграм-канале местной администрации.

Вечером 18 ноября небо над Барнаулом также украсил закат. Многие горожане тогда успели сделать красочные фотографии.

Алтайский край

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

20:13:14 23-11-2024

Ни чё не попутали?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:49:05 23-11-2024

да всегда так, часто. Летом особенно. Вы первый раз в окно глянули или что?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

21:49:38 23-11-2024

забористые у них вещества, однако

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:28:03 24-11-2024

Чу. Закат. Красиво. С болот донесся вой Ярослава Дронова.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:00:26 24-11-2024

Гость (06:28:03 24-11-2024) Чу. Закат. Красиво. С болот донесся вой Ярослава Дронова.... От вашего комментария пахнуло немытым телом и самогоном. Фу. Некрасиво. С выселок донесся стон оппика.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

08:58:02 24-11-2024

Гость (06:28:03 24-11-2024) Чу. Закат. Красиво. С болот донесся вой Ярослава Дронова.... ахахах день хорошо начинается. спсб, утащила в мемориз.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Денис

11:35:12 24-11-2024

Ну на флаг Германии похоже - еще куда ни шло, но где тут цвета российского?

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров