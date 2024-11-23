Небо над Алтайским краем окрасилось в цвета российского флага
Патриотичный закат запечатлели в Мамонтовском районе
23 ноября 2024, 19:45, ИА Амител
Закат в Мамонтовском районе / Фото: t.me/mamontovo_official
В Мамонтовском районе Алтайского края вечером 23 ноября сфотографировали небо, окрашенное в цвета российского флага.
"Любуемся закатом. Небо над Мамонтовским районом раскрашено в цвет триколора", – сообщили в телеграм-канале местной администрации.
Вечером 18 ноября небо над Барнаулом также украсил закат. Многие горожане тогда успели сделать красочные фотографии.
20:13:14 23-11-2024
Ни чё не попутали?
21:49:05 23-11-2024
да всегда так, часто. Летом особенно. Вы первый раз в окно глянули или что?
21:49:38 23-11-2024
забористые у них вещества, однако
06:28:03 24-11-2024
Чу. Закат. Красиво. С болот донесся вой Ярослава Дронова.
08:00:26 24-11-2024
Гость (06:28:03 24-11-2024) Чу. Закат. Красиво. С болот донесся вой Ярослава Дронова.... От вашего комментария пахнуло немытым телом и самогоном. Фу. Некрасиво. С выселок донесся стон оппика.
08:58:02 24-11-2024
Гость (06:28:03 24-11-2024) Чу. Закат. Красиво. С болот донесся вой Ярослава Дронова.... ахахах день хорошо начинается. спсб, утащила в мемориз.
11:35:12 24-11-2024
Ну на флаг Германии похоже - еще куда ни шло, но где тут цвета российского?