Небольшие дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 9 августа

В утренние часы местами туман. Ветер северный, 2-7 м/с, местами по югу порывы до 13 м/с

09 августа 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +24 до +29 градусов ожидается в Алтайском крае 9 августа. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в предгорьях пройдут небольшие дожди с грозами.

В утренние часы местами туман. Ветер северный, 2-7 м/с, местами по югу порывы до 13 м/с.

В Барнауле от +25 до +27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 2-7 м/с.