Небольшие дожди. О погоде в Алтайском крае 15 апреля

Местам потеплеет до +19 градусов

15 апреля 2024, 06:05, ИА Амител

Дождь / Фото: pxhere.com/ru/photo/98991

В Алтайский край вместе с потеплением придут дожди. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону столбики термометров покажут +8...+13 градусов, по югу – до +19. Местами небольшие дожди.

Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит от +11 до +13 градусов. В первой половине дня небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы до 16 м/с.