Небольшие дожди. О погоде в Алтайском крае 16 сентября

Местами ожидается туман

16 сентября 2024, 06:00, ИА Амител

Дождь / Фото: pxhere.com/ru/photo/7286

Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с дождей. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит +9...+14 градусов. Преимущественно без осадков, по югу местами небольшие дожди. В утренние часы местами туман.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле столбики термометров показывают от +11 до +13 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.