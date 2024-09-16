Небольшие дожди. О погоде в Алтайском крае 16 сентября
Местами ожидается туман
16 сентября 2024, 06:00, ИА Амител
Дождь / Фото: pxhere.com/ru/photo/7286
Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с дождей. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По региону температура воздуха составит +9...+14 градусов. Преимущественно без осадков, по югу местами небольшие дожди. В утренние часы местами туман.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
В Барнауле столбики термометров показывают от +11 до +13 градусов. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
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